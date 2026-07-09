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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Weblock Гарда WAF Гарда Web Application Firewal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 «Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов 1
02.06.2026 «Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России 1
14.05.2026 «Гарда» отразила более 3,5 млн кибератак на ресурсы «Бессмертного полка» 2
21.01.2026 «Гарда» расширила защиту веб-сервисов за счет интеграции WAF и TI Feeds 1
14.01.2026 Обновление «Гарда WAF»: разработчики упростили работу администраторам и повысили качество ML 1
30.10.2025 «Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ 1
24.09.2025 «Гарда» усиливает управление защитой веб-приложений 1
16.07.2025 «Гарда WAF» защитит информационные ресурсы белорусских компаний 1
16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
25.06.2025 «Гарда» защищает веб-ресурсы группы компаний «Правокард» 1
23.05.2025 «Гарда» защитила «Бессмертный полк» от кибератак 1
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
13.05.2025 «Гарда» и R-Vision помогут бизнесу быстрее выявлять и предотвращать кибератаки 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
03.10.2024 «Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies 1
11.04.2024 ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки. 1
19.03.2024 «Гарда» выводит на рынок решение для защиты веб-приложений «Гарда WAF» 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 9
ИКС 539 3
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
MONT - МОНТ 188 2
Xello - Кселло 34 2
Потенциал 3 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
CtrlHack - Контролхак 6 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
ToddyCat - Хакерская группировка 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Microsoft Corporation 25779 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
Softline - Софтлайн 3745 1
Oracle Corporation 7077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1352 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Код Безопасности 814 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
АйТи 1519 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
Пассворк - Passwork 20 1
Nextcloud 50 1
Инполюс 8 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
Правокард - Современные Юридические Решения 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
OWASP - Open Web Application Security Project 147 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 695 15
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1721 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5220 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7608 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 4
Оцифровка - Digitization 5192 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2789 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2486 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 791 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2886 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6318 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4350 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1285 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1411 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 7
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 5
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 2
Linux OS 11542 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 2
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 44 2
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 6 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 28 1
Информатика и Сервис - Admin24 – Service Desk 7 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
Инполюс - Inpolus ESB - Inpolus Integration Platform 7 1
Динамичные инновации - Cryptallit 4 1
CtrlHack - APT Bezdna 4 1
CtrlHack - BAS Felix 4 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 1
MONT - JetChat 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Microsoft Windows 16894 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6282 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Microsoft Outlook 1506 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 236 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 4 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 1
Сафонов Лука 31 12
Самохвалов Александр 6 4
Колотовкин Сергей 3 2
Родыгин Евгений 3 1
Оралов Владимир 17 1
Голиков Сергей 1 1
Гулина Диана 1 1
Рябова Галина 27 1
Дрюков Владимир 51 1
Кузнецов Павел 42 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Шойтов Александр 116 1
Мормуш Александр 5 1
Дбар Федор 51 1
Бедеров Игорь 103 1
Батранков Денис 12 1
Ковалевский Александр 9 1
Ермилова Любовь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 1
Беларусь - Белоруссия 6295 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5728 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3832 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1402 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 317 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8849 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
Национальный проект 393 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2406 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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