Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Weblock Гарда WAF Гарда Web Application Firewal
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 21
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
|Правокард - Современные Юридические Решения 8 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 147 2
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Сафонов Лука 31 12
|Самохвалов Александр 6 4
|Колотовкин Сергей 3 2
|Родыгин Евгений 3 1
|Оралов Владимир 17 1
|Голиков Сергей 1 1
|Гулина Диана 1 1
|Рябова Галина 27 1
|Дрюков Владимир 51 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Шойтов Александр 116 1
|Мормуш Александр 5 1
|Дбар Федор 51 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Батранков Денис 12 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Ермилова Любовь 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.