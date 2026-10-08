Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202504
ИКТ 15702
Организации 11897
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 88385
География 3153
Статьи 1595
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

InfoTeCS ViPNet HSM ViPNet Hardware Security Module

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.10.2026 «ИнфоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость продуктов 2
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM 3
29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1
16.01.2019 «Инфотекс» объявила о внесении ряда своих продуктов в Реестр российского ПО 1
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ 1
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 2
24.12.2015 ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 497 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 42 1
Бифит - Bifit 92 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 97 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Компас 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Quorum - Кворум - 137 1
Visa International 1998 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 3
НСПК - Национальная система платежных карт 963 2
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 1
АльфаСтрахование СГ 403 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 3
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 2
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 5
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 90 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4394 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5273 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 509 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7859 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2352 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1653 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6718 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 572 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13820 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2326 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 309 2
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 83 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 428 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1742 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 218 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 282 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 89 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4932 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2101 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 26 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12367 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2635 1
Стандартизация - Standardization 2359 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 7
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 6
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 3
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 2
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 8 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 2
Бифит - iBank 60 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 292 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 52 1
InfoTeCS - ViPNet OSSL 4 1
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 1
Linux OS 11670 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 17 1
Чапчаев Андрей 56 2
Гусев Дмитрий 92 2
Богданова Ольга 6 1
Дубовик Александр 2 1
Мареева Елена 1 1
Ершевич Петр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4555 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1094 1
Россия - СФО - Новосибирск 4942 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1790 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1051 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1339 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1191 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7560 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7954 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2371 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 455 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4093 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3550 1
Увлечения и хобби - Hobbies 398 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 107 1
Образование в России 2979 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6875 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1449 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1787 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4676 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
РАН - Российская академия наук 2144 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще