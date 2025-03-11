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Индексная книга (каталог) CNews*
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Crypto AG

Crypto AG

11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля 1
03.12.2024 «Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
10.11.2023 AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline 1
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» 1
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты 1
16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами 1
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
09.01.2019 ГК InfoWatch запустила в ОАЭ образовательный центр в сфере ИБ 1
03.04.2018 Основатель McAfee хвалит криптовалюты за деньги 1
16.03.2018 Crypto.tickets создаст стандарт билета на блокчейне в Open Source 1
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд 1
13.11.2017 TCI и Tickets Cloud обеспечили продажу билетов на Kraftwerk на блокчейне 1
08.09.2017 Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets 1
20.01.2017 Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике 1
03.10.2016 Команда пентестеров «Информзащиты» заняла второе место в международном онлайн-соревновании CTF 1
29.08.2014 BSS обновила систему ДБО юридических лиц «ДБО BS-Client х64» 1
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам 1
02.08.2013 Volkswagen запретил рассказывать о взломе иммобилайзеров 1
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу 1
22.01.2013 Обновленная система eSign-Pro упрощает обмен юридически значимыми документами 1
27.08.2008 Криптографический "гуру" продемонстрировал новый тип атак 1
19.12.2007 Подозрительный алгоритм добавлен в Windows Vista 1
19.12.2007 В Vista SP 1 найдена уязвимость в системе аутентификации 1
19.11.2007 Сертифицированный криптоалгоритм вызывает массу подозрений 1
19.11.2007 NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом» 1
04.12.2006 Athena Smartcard Solutions приобрела технологии Aspects Java Card 1
13.10.2000 Sun выпустила Crypto Accelerator I 1
30.12.1999 Обнаружен новый вирус Win32.Crypto 1
20.01.1999 Compaq заключила лицензионное соглашение на доступ к технологиям обеспечения безопасности RSA 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Crypto AG и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 3
Microsoft Corporation 24701 3
X Corp - Twitter 2851 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Технологии Будущего 150 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 2
ESET - ESET Software 1135 2
Coinbase 58 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 2
Samsung Electronics 10301 1
AMD - Advanced Micro Devices 4258 1
Oracle Corporation 6721 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1948 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 81 1
Google LLC 11851 1
Информзащита 771 1
GitHub 838 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1448 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 91 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
BackBlaze 30 1
Программный продукт ГК 63 1
Yahoo! 3698 1
AOL Inc - America Online 1868 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 1
McAfee Crypto Team 1 1
VeChain 4 1
Softline - Софтлайн 2867 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Bentley Motors 72 1
Volkswagen Audi Group 209 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Visa International 1952 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 56 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Google Ventures - GV 37 1
TMT Investments 113 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Российская инженерная школа 3 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4202 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4811 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28017 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25593 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1474 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4292 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6233 5
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24358 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3868 4
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20934 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7457 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12763 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7498 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3940 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 75 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2207 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31088 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11261 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12067 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19786 2
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3103 2
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 385 6
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Microsoft Windows 15760 5
Google Android 14100 4
Linux OS 10053 4
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 2
Google Chrome - браузер 1571 2
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LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 2
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Хагелин Борис 1 1
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Водясов Алексей 222 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
Инютин Артем 89 1
Касперская Наталья 294 1
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McAfee John - МакАфи Джон 31 1
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Мещеряков Кирилл 23 1
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Лазарев Владимир 2 1
Shamir Adi - Шамир Ади 12 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4178 2
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Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 16 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
СССР и США - Холодная война 209 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
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Спорт - Футбол 649 1
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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
Ars Technica 424 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
Reddit 317 2
The Washington Post 336 1
Phoronix 42 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
heise online - heise security 122 1
The Verge - Издание 560 1
Известия ИД 636 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
Bloomberg 1300 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
CoinMarKetCap 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8161 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 52 1
USENIX Security Symposium 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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