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Crypto AG
Crypto AG и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Ars Technica 424 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
|Reddit 317 2
|The Washington Post 336 1
|Phoronix 42 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
|heise online - heise security 122 1
|The Verge - Издание 560 1
|Известия ИД 636 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
|Bloomberg 1300 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|CoinMarKetCap 23 1
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