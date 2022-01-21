У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

Бета-версия Crypto Browser Project доступна для Windows, Mac и Android. Новый браузер снабжен встроенными средствами работы с блокчейн-приложениями — криптовалютами, NFT и т. д.

Веб-три

Opera Software опубликовала бета-версию своего нового браузера Crypto Browser Project. Эта разработка снабжена встроенным криптокошельком, что позволит ей напрямую, то есть без дополнительных расширений и аддонов, взаимодействовать с децентрализованными приложениями web3, такими как криптовалюты, NFT, игры на базе блокчейна и приложения метаверса.

«Opera Crypto Browser Project — это нечто большее, чем просто просмотр традиционных браузеров с помощью единого решения; он специально создан для работы с множеством децентрализованных приложений (dapps), а также обеспечивает более широкую функциональность, нежели традиционный браузер с криптокошельком в виде расширения», — говорится в публикации Opera.

Браузер Opera известен благодаря многочисленным функциям, направленным на сохранение приватности и защиты данных — таких, как встроенный VPN, блокировщик рекламы и блокировщик трекеров. Opera также снабжена защищенным буфером обмена, что особенно важно при использовании криптокошельков.

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Еще в 2018 г. компания дополнила свой браузер опцией встроенного кошелька для криптовалют (в частности, Ethereum) и после этого поступательно реализовывала поддержку других технологий, относящихся к web3. Появилась поддержка биткоина, децентрализованного доменного сервиса Unstoppable Domains, криптоплатформ Celo и Nevros.

Большая ниша

Теперь, с выходом Crypto Browser Project, анонсирована интеграция с такими платформами как Polygon, Solana, NEAR и Handshake, а также протоколом Layer 2. Все это запланировано осуществить в первой половине 2022 г.

Opera Crypto Browser Project в настоящее время доступен для Android, Windows и macOS. В скором времени также обещан выпуск версии для iOS.

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Пользователи смогут создавать собственные криптокошельки при установке браузера или импортировать уже существующие.

Crypto Browser Project выходит на прямую конкуренцию с браузером Brave, который также оснащен своим криптокошельком и блокировщиком рекламы; его аудитория составляет около 50 млн активных пользователей в месяц. Другой конкурирующей разработкой является Decentr, блокчейн-браузер, который сам по себе является децентрализованным приложением.

«Разработки Opera не относятся к числу самых популярных в мире браузеров, однако своя ниша у них есть, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Появление нового браузера с акцентом на реализацию функций, связанных с web3, возможно, позволит серьезно расширить его аудиторию, особенно среди пользователей криптовалют и NFT».