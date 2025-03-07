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Solana


07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет 1
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 1
02.09.2024 Громкий проект - «убийца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP 1
24.05.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
21.02.2024 Выпущен криптосмартфон дешевле $100 1
06.02.2024 GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно 1
18.01.2024 Новый специальный суперсмартфон для криптоинвесторов будет стоить вдвое дешевле прошлого 1
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
14.07.2023 Хакер вернул украденную криптовалюту, чтобы не попасть в тюрьму, но все равно может сесть на 20 лет 1
05.04.2023 Юного махинатора преступной криптобиржи посадят на десятки лет 1
17.02.2023 «Яндекс» покажет конвертер криптовалют в «Поиске» 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
14.11.2022 Перепалка владельцев двух криптобирж обвалила стоимость мировых криптовалют 1
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года 1
11.05.2022 Биткоин переживает стремительный обвал курса. Криптоинвесторы разоряются один за другим 1
04.03.2022 5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют 1
24.02.2022 Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине 1
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты 1
09.01.2022 Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году? 1
14.10.2013 В Аризоне запустили солнечную мегаэлектростанцию 1
05.07.2010 Президент США выделил $2 млрд. на солнечную энергетику 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Solana и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1442 6
Telegram Group 2047 3
Polkadot 7 2
X Corp - Twitter 2851 2
Amazon Inc - Amazon.com 3018 2
Google LLC 11850 2
GitHub 837 2
Apple Inc 12169 2
Glassnode 1 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 942 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 91 1
Crypto AG 34 1
MicroStrategy 64 1
Yandex - Яндекс 7468 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
Intel Corporation 12232 1
Poly - Plantronics 136 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4933 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 71 1
HP Inc. 5696 1
Chainalysis 17 1
HTC Corporation 1499 1
Bestchange - Бестчейндж 2 1
Alibaba Group 428 1
Unsplash 859 3
Abengoa Solar - Solana Generating Station - солнечная электростанция 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1004 2
Microsoft - LinkedIn 652 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19768 1
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1134 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4542 1
Linux OS 10050 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
The Digital Box ADA 24 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 45 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 391 1
СалютДевайсы - GigaChat 204 1
Microsoft 365 Copilot 129 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 40 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
Python PyPI - Python Package Index 33 1
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TP-Link Tether 45 1
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Мельникова Анастасия 391 1
Некрасов Роман 4 1
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Ahmed Shakeeb - Ахмед Шакиб 1 1
Попов Александр 47 1
Андреев Алексей 22 1
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Мурзин Александр 2 1
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Свистунова Ольга 27 1
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Павлов Никита 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 7
Россия - РФ - Российская федерация 145896 5
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Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 46 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1746 2
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Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 2
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Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6760 1
Энергетика - Energy - Energetically 5141 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1102 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4054 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3509 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5195 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 932 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1670 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
CoinDesk 4 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
Bloomberg 1300 1
CoinMarKetCap 23 1
Android Authority 47 1
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