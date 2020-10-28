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Otello Corporation Opera Software

Otello Corporation - Opera Software


28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями

Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera Software, разрабатывающей известный браузер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Oper
18.12.2017 Opera Software меняет имя на Otello Corporation

Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое

30.06.2015 DriverPack Solution и Opera Software объявили о начале сотрудничества на глобальном рынке

Российская компания DriverPack Solution и Opera Software приступили к сотрудничеству на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили в DriverPack Solution. Ранее партнерство компаний распространялось только на территорию России. DriverPack
13.05.2015 Opera Software увеличила выручку на 46% в первом квартале 2015 г.

Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2015 г., закончившийся 31 мар
18.03.2015 Opera Software и Gameloft становятся глобальными партнерами в области дистрибуции мобильных игр

le Store. Более 250 млн человек по всему миру смогут воспользоваться преимуществами данного партнерства, в том числе пользователи Opera Mobile Store развивающихся рынков. «Мы очень рады партнерству с Opera Software, поскольку, объединив наши усилия, мы можем предложить лучший игровой опыт еще большему количеству пользователей,» – отметил Людовик Блондель, вице-президент по развитию бизнеса

11.02.2015 Выручка Opera Software в четвертом квартале 2014 г. выросла на 72%

Компания Opera Software опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2014 г., закончившийся
06.11.2014 Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео»

Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основ
31.10.2014 Opera Software в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 84%

Компания Opera Software обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2014 г., закончившийся 30
03.09.2014 Opera Software вошла в состав РАЭК

Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решени
22.08.2014 Выручка Opera Software во втором квартале 2014 г. выросла на 38%

Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели второго квартала 2014 г. Выручка в
21.07.2014 МТС и Opera Software открыли безлимитный доступ к мобильным приложениям

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Opera Software объявили об открытии безлимитного доступа к играм и приложениям онлайн-магазина App Market, который работает на операционных системах Android, BlackBerry и Symbian. Новая услуга

30.04.2014 Opera Software увеличила выручку в первом квартале 2014 г. на 40%

Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2014 г. Так, выручка компании
12.02.2014 Opera Software в четвертом квартале 2013 г. увеличила выручку на 48%

Компания Opera Software объявила основные финансовые показатели за четвертый квартал 2013 г. Выручка в
16.01.2014 VimpelСom и Opera Software расширяют партнерство в области мобильного интернета

Компании Opera Software и VimpelСom продолжают укреплять партнерство в области мобильного интернета, охватывающее как сегмент бюджетных моделей телефонов, так и сегмент смартфонов. Благодаря расширению

28.10.2013 Выручка Opera Software в третьем квартале 2013 г. выросла на 34% до $75,5 млн

Компания Opera Software представила основные финансовые показатели третьего квартала 2013 г. Выручка к
13.09.2013 Opera Software представила коммерческий SDK для телевизоров и ресиверов цифрового ТВ

Компания Opera Software представила коммерческий комплект средств разработки SDK 4.0 для телевизоров и
09.09.2013 Новая Opera для iPad вышла под новым именем и с чужим движком

Компания Opera Software выпустила концептуально новый браузер для iPad под именем Coast by Opera. Это

16.08.2013 Opera Software во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 40%

Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели за второй квартал 2013 г. Выручка

30.07.2013 «МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini

Компания «МегаФон», дочерняя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при за
12.07.2013 Новая технология Opera Software позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для Smart TV

водителям видеоконтента, разработка собственных приложений для Smart TV по-прежнему является весьма трудоемким и дорогим процессом. И здесь на первый план выходит технология Opera TV Snap, отмечают в Opera Software. Решение Opera TV Snap позволяет собственникам контента превратить онлайн-видеоканалы и видеокаталоги в готовые для использования HTML5-приложения для Opera TV Store – магазина п
15.02.2013 Opera Software купила конкурента за $155 млн

льной связи в США и проводит подготовительные мероприятия с десятком других операторов со всего мира. «Opera и Skyfire идеально подходят друг другу, - прокомментировал главный исполнительный директор Opera Software Ларс Бойлесен (Lars Boilesen). - Обе компании выросли за пределы браузеров. Skyfire расширяет наш портфель решений и укрепляет позиции в Северной Америке. Ожидается, что к 2015 г
13.02.2013 Конец легенды: Opera меняет движок и превращается в Chrome

Разработчик браузера Opera норвежская компания Opera Software официально объявила об отказе от использования в дальнейших версиях браузера о
08.11.2012 В «Яндекс.Браузере» появился режим «Турбо» от Opera Software

теперь можно быстро открывать сайты даже при низкой скорости соединения. В нем появился режим «Турбо», который ускоряет загрузку веб-страниц. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Opera Software, сообщили CNews в «Яндексе». При медленном соединении режим «Турбо» ускоряет загрузку сайтов путем уменьшения объема данных. Контент страницы сжимается на серверах «Яндекса» (до

05.09.2012 Opera Software расширит возможности устройств Dune HD

Производитель медиаплееров Dune HD и разработчик браузера Opera Software объявили о начале совместной работы над комплектом средств разработки Opera Devices Software Development toolkit (SDK) для устройств Dune HD. В скором времени медиаплееры Dune HD
14.12.2011 Разработчики Opera рассказали, зачем они хотят положить интернет набок

Арнштайн Тиген (Arnstein Teigene), руководитель проектов Opera Software, компании - разработчика одноименного браузера, рассказал CNews, для чего норвежцы лоббируют концепцию «постраничного горизонтального перелистывания» веб-сайтов наряду с плавным

19.09.2011 Opera купила компанию, созданную россиянином

Норвежская Opera Software объявила о покупке компании Handster - одного из крупнейших разработчиков платформы для создания брендированных магазинов мобильных приложений. Стоимость сделки не разглашается.

27.11.2009 Opera открывает офис в России

Как рассказал CNews гендиректор и сооснователь Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), руководство компании приняло решение открыть российский офис компании в Санкт-Петербурге — поближе к сообществу разработчиков. Сейчас ком
25.08.2009 Opera 10 почти готова

Компания Opera Software выпустила кандидатский релиз веб-браузера Opera 10. Выпуск полностью завершенн
25.05.2009 Чистая прибыль Opera Software выросла в 7 раз

Чистая прибыль норвежской компании Opera Software в 2008 г. выросла в 7 раз до $13,88 млн по сравнению с $1,97 млн в 2007 г. В расчете на одну акцию чистая прибыль компании составила 12 центов против 1,7 цента в 2007 г. Объем пр
13.02.2009 Opera обещает разогнать интернет и сэкономить трафик

Компания Opera Software в четверг, 12 февраля, объявила о том, что запустит свой новый продукт Opera T
17.12.2007 Microsoft ответила на антимонопольную жалобу Opera Software

Компания Microsoft опубликовала официальный ответ на обвинения в нечестной конкуренции со стороны Opera Software. Opera Software 13 декабря 2007 г. объявила о том, что подала жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию. Разработчик популярного альтернативного браузера обвиняет Microso
14.12.2007 Opera пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию

Норвежская компания Opera Software, разработчик одного из самых популярных альтернативных браузеров Opera, подала
13.12.2007 Opera Software пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию

Норвежская компания Opera Software, разработчик популярного веб-браузера Opera, объявила о том, что направила жал
21.11.2007 Россия: Opera станет лидером за счет местных программистов

Генеральный директор Opera Software Джон Вон Течнер (Jon Von Tetzchner) в ноябре посетил Россию вместе с другими представителями компании. Целью визита была презентация продукта Opera Mini 4, которую компания хотел
06.11.2007 Opera Software и Google продлили рекламное соглашение

Компания Opera Software и поисковый гигант Google продлили свое соглашение о сотрудничестве еще на два
26.02.2001 Opera Software представила версию браузера Opera 5.0 for Macintosh

10.10.2000 Opera Software выпустила бета-версию браузера для Linux

Компания Opera Software сообщила о выходе новой версии своего браузера для работы под управлением опер
25.12.1998 Opera Software выпустила новый браузер Opera 3.5

Компания Opera Software выпускает очередную версию своего Web-браузера Opera. Opera 3.5 теперь поддерж
24.11.1998 Opera Software выпустила последнюю версию web-браузера

Компания Opera Software на прошлой неделе выпустила последнюю версию своего web-браузера, который пред
24.11.1998 Opera Software выпустила последнюю версию web-браузера

Компания Opera Software на прошлой неделе выпустила последнюю версию своего web-браузера, который пред

Публикаций - 332, упоминаний - 476

Otello Corporation замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23986 57
Google LLC 11333 51
Apple Inc 11587 31
Yandex - Яндекс 6357 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 27
Meta Platforms - Facebook 4365 26
Samsung Electronics 9928 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10527 15
X Corp - Twitter 2792 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3207 13
МегаФон 7623 12
Adobe Systems 1525 12
IBM - International Business Machines Corp 9324 12
VK - Mail.ru Group 3274 10
Netscape Communications Corporation 420 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8365 8
Blink 39 8
Mozilla Foundation 176 7
Yahoo! 3688 7
Sony 6478 7
Oracle - Sun Microsystems 2209 7
Telegram Group 1389 7
Qualcomm Technologies 1746 6
Oracle Corporation 6488 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 6
Vodafone Group 1368 5
Lenovo Motorola 3489 5
Snap Inc 93 4
Hisense Group Holdings 112 4
Toshiba Corporation 2905 4
Huawei 3671 4
Amazon Inc - Amazon.com 2877 4
Red Hat 1269 4
Motorola Solutions - Psion 124 4
AOL Inc 1589 3
ASBIS Prestigio Solutions 223 3
i-Free - Айфри 121 3
Qihoo 360 16 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1072 5
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 4
Golden Brick Capital Management 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1997 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6746 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
Резонанс НПП 356 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ford 400 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 235 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 2
LinkedIn 610 2
Сплит 169 1
Eclipse Aviation 22 1
Warner 533 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 1
Меркури - Mercury 213 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6417 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 1
Jaguar Cars 122 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Silver Lake Partners 76 1
Blackstone Group 42 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 53 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
LEGO 233 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 66 1
Superjob - Суперджоб 353 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 192 1
Лента - Сеть розничной торговли 1880 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2534 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4152 2
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2096 2
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 7 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5044 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 32 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 376 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1384 1
Судебная власть - Judicial power 2202 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 250 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2713 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 265 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4661 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3092 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5414 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8657 274
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22522 55
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22515 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26536 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23367 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23186 49
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6278 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27384 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13438 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9588 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19701 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16436 24
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2330 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11660 22
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 469 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1589 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6269 16
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4472 16
Application store - магазин приложений 1070 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13236 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13694 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6519 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5500 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8975 14
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1586 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4581 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15473 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12107 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23350 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6395 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2774 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6765 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57930 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6850 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3297 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3553 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5108 10
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1137 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3249 10
Data monetization - Монетизация данных 1450 10
Opera Browser - Браузер 999 297
Opera Mini - браузер 211 104
Microsoft Windows 14939 83
Google Android 13283 60
Mozilla Firefox - браузер 1836 50
Microsoft Edge - браузер 1958 48
Linux OS 8968 42
Google Chrome - браузер 1467 40
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 37
Apple Safari - браузер 823 37
JavaScript - JS - язык программирования 1083 29
Opera Mobile - браузер 54 29
Apple iPhone - серия смартфонов 6824 26
Oracle Java - язык программирования 2869 25
Nokia Symbian OS 1397 23
Opera Turbo 36 22
Apple - App Store 2746 21
Apple iOS 7271 20
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 20
Apple iPad 3790 18
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 106 18
Google Play - Google Store - Android Market 3127 18
Google YouTube - Видеохостинг 2555 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 15
Apple macOS 1862 14
StatCounter 333 14
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 591 12
Vivaldi - Браузер 86 12
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 222 12
Opera Max - браузер 18 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 10
Apple macOS X - Rhapsody 1506 10
Microsoft Windows 7 1922 9
Opera Mobile Store 10 9
Google Android APP - Advanced Protection Program 606 8
Microsoft Windows XP 2536 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1648 7
Apple iPod Touch 744 7
WhatsApp Messenger 972 7
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 163 7
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 50
Ильин Михаил 8 7
Кусков Денис 219 4
Исаев Владимир 15 4
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 13 4
Vinje Thomas - Винже Томас 8 4
Петров Кирилл 34 3
Потапова Наталья 4 3
Романенко Роман 21 3
Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
Логачёв Сергей 4 3
Анциферова Надежда 5 3
Житинский Сергей 11 3
Борисов Станислав 8 3
Шабуров Виктор 3 3
Зобнина Маргарита 54 3
Панкратова Оксана 42 3
Жуков Михаил 38 3
Прокопич Павел 3 3
Волчегорская Татьяна 5 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Борнстайн Филипп 3 3
Акулич Марина 4 3
Шрайбман Игорь 5 3
Рожковский Кирилл 14 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 3
Ершова Елена 3 3
Visse Bob - Виссе Боб 4 2
Зайцев Михаил 213 2
Ройтберг Павел 39 2
Худавердян Тигран 89 2
Кудрявцев Владимир 24 2
Assev Rolf - Ассев Рольф 2 2
Лосев Сергей 46 2
Ивлев Алексей 3 2
Плуготаренко Сергей 70 1
Герчук Михаил 88 1
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 1
Acton Brian - Эктон Брайан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 131240 81
Норвегия - Королевство 1780 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50799 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13813 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15904 21
Европа 21298 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13636 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40252 16
Индия - Bharat 5230 12
Украина 7425 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15958 9
Индонезия - Республика 911 8
Южная Корея - Республика 6423 8
Польша - Республика 1904 8
Норвегия - Осло 115 6
Япония 13091 6
Америка Северная 3130 5
США - Калифорния 4548 5
Азия - Азиатский регион 5270 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 546 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Германия - Федеративная Республика 12352 5
Земля - планета Солнечной системы 10092 4
Беларусь - Белоруссия 5006 4
Канада 4769 4
Африка - Африканский регион 3363 4
Швеция - Королевство 3570 3
Нигерия - Федеративная Республика 305 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2930 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1396 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1047 3
Америка Латинская 1754 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 938 2
Испания - Каталония - Барселона 738 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 380 2
Дания - Королевство 1266 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4976 2
Финляндия - Финляндская Республика 3526 2
Украина - Одесса 186 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2076 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44588 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1244 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7128 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10281 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12099 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4309 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6418 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15023 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46685 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25937 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2247 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4366 7
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 309 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6920 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2060 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4379 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5047 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6052 5
Абонентская база - Абонентская плата 5431 5
Английский язык 6332 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 755 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5848 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1718 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11882 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1460 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5624 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1921 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16523 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4592 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22012 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1804 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2259 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4221 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5187 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1680 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9249 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3223 3
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