Otello Corporation Opera Software

Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera Software, разрабатывающей известный браузер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Oper

Opera Software меняет имя на Otello Corporation Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое

DriverPack Solution и Opera Software объявили о начале сотрудничества на глобальном рынке Российская компания DriverPack Solution и Opera Software приступили к сотрудничеству на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили в DriverPack Solution. Ранее партнерство компаний распространялось только на территорию России. DriverPack

Opera Software увеличила выручку на 46% в первом квартале 2015 г. Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2015 г., закончившийся 31 мар

Opera Software и Gameloft становятся глобальными партнерами в области дистрибуции мобильных игр le Store. Более 250 млн человек по всему миру смогут воспользоваться преимуществами данного партнерства, в том числе пользователи Opera Mobile Store развивающихся рынков. «Мы очень рады партнерству с Opera Software, поскольку, объединив наши усилия, мы можем предложить лучший игровой опыт еще большему количеству пользователей,» – отметил Людовик Блондель, вице-президент по развитию бизнеса

Выручка Opera Software в четвертом квартале 2014 г. выросла на 72% Компания Opera Software опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2014 г., закончившийся

Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео» Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основ

Opera Software в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 84% Компания Opera Software обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2014 г., закончившийся 30

Opera Software вошла в состав РАЭК Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решени

Выручка Opera Software во втором квартале 2014 г. выросла на 38% Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели второго квартала 2014 г. Выручка в

МТС и Opera Software открыли безлимитный доступ к мобильным приложениям Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Opera Software объявили об открытии безлимитного доступа к играм и приложениям онлайн-магазина App Market, который работает на операционных системах Android, BlackBerry и Symbian. Новая услуга

Opera Software увеличила выручку в первом квартале 2014 г. на 40% Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2014 г. Так, выручка компании

Opera Software в четвертом квартале 2013 г. увеличила выручку на 48% Компания Opera Software объявила основные финансовые показатели за четвертый квартал 2013 г. Выручка в

VimpelСom и Opera Software расширяют партнерство в области мобильного интернета Компании Opera Software и VimpelСom продолжают укреплять партнерство в области мобильного интернета, охватывающее как сегмент бюджетных моделей телефонов, так и сегмент смартфонов. Благодаря расширению

Выручка Opera Software в третьем квартале 2013 г. выросла на 34% до $75,5 млн Компания Opera Software представила основные финансовые показатели третьего квартала 2013 г. Выручка к

Opera Software представила коммерческий SDK для телевизоров и ресиверов цифрового ТВ Компания Opera Software представила коммерческий комплект средств разработки SDK 4.0 для телевизоров и

Новая Opera для iPad вышла под новым именем и с чужим движком Компания Opera Software выпустила концептуально новый браузер для iPad под именем Coast by Opera. Это

Opera Software во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 40% Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели за второй квартал 2013 г. Выручка

«МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini Компания «МегаФон», дочерняя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при за

Новая технология Opera Software позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для Smart TV водителям видеоконтента, разработка собственных приложений для Smart TV по-прежнему является весьма трудоемким и дорогим процессом. И здесь на первый план выходит технология Opera TV Snap, отмечают в Opera Software. Решение Opera TV Snap позволяет собственникам контента превратить онлайн-видеоканалы и видеокаталоги в готовые для использования HTML5-приложения для Opera TV Store – магазина п

Opera Software купила конкурента за $155 млн льной связи в США и проводит подготовительные мероприятия с десятком других операторов со всего мира. «Opera и Skyfire идеально подходят друг другу, - прокомментировал главный исполнительный директор Opera Software Ларс Бойлесен (Lars Boilesen). - Обе компании выросли за пределы браузеров. Skyfire расширяет наш портфель решений и укрепляет позиции в Северной Америке. Ожидается, что к 2015 г

Конец легенды: Opera меняет движок и превращается в Chrome Разработчик браузера Opera норвежская компания Opera Software официально объявила об отказе от использования в дальнейших версиях браузера о

В «Яндекс.Браузере» появился режим «Турбо» от Opera Software теперь можно быстро открывать сайты даже при низкой скорости соединения. В нем появился режим «Турбо», который ускоряет загрузку веб-страниц. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Opera Software, сообщили CNews в «Яндексе». При медленном соединении режим «Турбо» ускоряет загрузку сайтов путем уменьшения объема данных. Контент страницы сжимается на серверах «Яндекса» (до

Opera Software расширит возможности устройств Dune HD Производитель медиаплееров Dune HD и разработчик браузера Opera Software объявили о начале совместной работы над комплектом средств разработки Opera Devices Software Development toolkit (SDK) для устройств Dune HD. В скором времени медиаплееры Dune HD

Разработчики Opera рассказали, зачем они хотят положить интернет набок Арнштайн Тиген (Arnstein Teigene), руководитель проектов Opera Software, компании - разработчика одноименного браузера, рассказал CNews, для чего норвежцы лоббируют концепцию «постраничного горизонтального перелистывания» веб-сайтов наряду с плавным

Opera купила компанию, созданную россиянином Норвежская Opera Software объявила о покупке компании Handster - одного из крупнейших разработчиков платформы для создания брендированных магазинов мобильных приложений. Стоимость сделки не разглашается.

Opera открывает офис в России Как рассказал CNews гендиректор и сооснователь Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), руководство компании приняло решение открыть российский офис компании в Санкт-Петербурге — поближе к сообществу разработчиков. Сейчас ком

Opera 10 почти готова Компания Opera Software выпустила кандидатский релиз веб-браузера Opera 10. Выпуск полностью завершенн

Чистая прибыль Opera Software выросла в 7 раз Чистая прибыль норвежской компании Opera Software в 2008 г. выросла в 7 раз до $13,88 млн по сравнению с $1,97 млн в 2007 г. В расчете на одну акцию чистая прибыль компании составила 12 центов против 1,7 цента в 2007 г. Объем пр

Opera обещает разогнать интернет и сэкономить трафик Компания Opera Software в четверг, 12 февраля, объявила о том, что запустит свой новый продукт Opera T

Microsoft ответила на антимонопольную жалобу Opera Software Компания Microsoft опубликовала официальный ответ на обвинения в нечестной конкуренции со стороны Opera Software. Opera Software 13 декабря 2007 г. объявила о том, что подала жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию. Разработчик популярного альтернативного браузера обвиняет Microso

Opera пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию Норвежская компания Opera Software, разработчик одного из самых популярных альтернативных браузеров Opera, подала

Opera Software пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию Норвежская компания Opera Software, разработчик популярного веб-браузера Opera, объявила о том, что направила жал

Россия: Opera станет лидером за счет местных программистов Генеральный директор Opera Software Джон Вон Течнер (Jon Von Tetzchner) в ноябре посетил Россию вместе с другими представителями компании. Целью визита была презентация продукта Opera Mini 4, которую компания хотел

Opera Software и Google продлили рекламное соглашение Компания Opera Software и поисковый гигант Google продлили свое соглашение о сотрудничестве еще на два

Opera Software выпустила бета-версию браузера для Linux Компания Opera Software сообщила о выходе новой версии своего браузера для работы под управлением опер

Opera Software выпустила новый браузер Opera 3.5 Компания Opera Software выпускает очередную версию своего Web-браузера Opera. Opera 3.5 теперь поддерж

Opera Software выпустила последнюю версию web-браузера Компания Opera Software на прошлой неделе выпустила последнюю версию своего web-браузера, который пред