Otello Corporation Opera Software
|28.10.2020
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Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями
Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera Software, разрабатывающей известный браузер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Oper
|18.12.2017
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Opera Software меняет имя на Otello Corporation
Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое
|30.06.2015
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DriverPack Solution и Opera Software объявили о начале сотрудничества на глобальном рынке
Российская компания DriverPack Solution и Opera Software приступили к сотрудничеству на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили в DriverPack Solution. Ранее партнерство компаний распространялось только на территорию России. DriverPack
|13.05.2015
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Opera Software увеличила выручку на 46% в первом квартале 2015 г.
Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2015 г., закончившийся 31 мар
|18.03.2015
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Opera Software и Gameloft становятся глобальными партнерами в области дистрибуции мобильных игр
le Store. Более 250 млн человек по всему миру смогут воспользоваться преимуществами данного партнерства, в том числе пользователи Opera Mobile Store развивающихся рынков. «Мы очень рады партнерству с Opera Software, поскольку, объединив наши усилия, мы можем предложить лучший игровой опыт еще большему количеству пользователей,» – отметил Людовик Блондель, вице-президент по развитию бизнеса
|11.02.2015
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Выручка Opera Software в четвертом квартале 2014 г. выросла на 72%
Компания Opera Software опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2014 г., закончившийся
|06.11.2014
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Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео»
Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основ
|31.10.2014
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Opera Software в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 84%
Компания Opera Software обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2014 г., закончившийся 30
|03.09.2014
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Opera Software вошла в состав РАЭК
Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решени
|22.08.2014
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Выручка Opera Software во втором квартале 2014 г. выросла на 38%
Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели второго квартала 2014 г. Выручка в
|21.07.2014
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МТС и Opera Software открыли безлимитный доступ к мобильным приложениям
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Opera Software объявили об открытии безлимитного доступа к играм и приложениям онлайн-магазина App Market, который работает на операционных системах Android, BlackBerry и Symbian. Новая услуга
|30.04.2014
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Opera Software увеличила выручку в первом квартале 2014 г. на 40%
Компания Opera Software объявила финансовые результаты за первый квартал 2014 г. Так, выручка компании
|12.02.2014
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Opera Software в четвертом квартале 2013 г. увеличила выручку на 48%
Компания Opera Software объявила основные финансовые показатели за четвертый квартал 2013 г. Выручка в
|16.01.2014
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VimpelСom и Opera Software расширяют партнерство в области мобильного интернета
Компании Opera Software и VimpelСom продолжают укреплять партнерство в области мобильного интернета, охватывающее как сегмент бюджетных моделей телефонов, так и сегмент смартфонов. Благодаря расширению
|28.10.2013
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Выручка Opera Software в третьем квартале 2013 г. выросла на 34% до $75,5 млн
Компания Opera Software представила основные финансовые показатели третьего квартала 2013 г. Выручка к
|13.09.2013
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Opera Software представила коммерческий SDK для телевизоров и ресиверов цифрового ТВ
Компания Opera Software представила коммерческий комплект средств разработки SDK 4.0 для телевизоров и
|09.09.2013
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Новая Opera для iPad вышла под новым именем и с чужим движком
Компания Opera Software выпустила концептуально новый браузер для iPad под именем Coast by Opera. Это
|16.08.2013
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Opera Software во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 40%
Компания Opera Software обнародовала основные финансовые показатели за второй квартал 2013 г. Выручка
|30.07.2013
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«МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini
Компания «МегаФон», дочерняя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при за
|12.07.2013
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Новая технология Opera Software позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для Smart TV
водителям видеоконтента, разработка собственных приложений для Smart TV по-прежнему является весьма трудоемким и дорогим процессом. И здесь на первый план выходит технология Opera TV Snap, отмечают в Opera Software. Решение Opera TV Snap позволяет собственникам контента превратить онлайн-видеоканалы и видеокаталоги в готовые для использования HTML5-приложения для Opera TV Store – магазина п
|15.02.2013
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Opera Software купила конкурента за $155 млн
льной связи в США и проводит подготовительные мероприятия с десятком других операторов со всего мира. «Opera и Skyfire идеально подходят друг другу, - прокомментировал главный исполнительный директор Opera Software Ларс Бойлесен (Lars Boilesen). - Обе компании выросли за пределы браузеров. Skyfire расширяет наш портфель решений и укрепляет позиции в Северной Америке. Ожидается, что к 2015 г
|13.02.2013
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Конец легенды: Opera меняет движок и превращается в Chrome
Разработчик браузера Opera норвежская компания Opera Software официально объявила об отказе от использования в дальнейших версиях браузера о
|08.11.2012
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В «Яндекс.Браузере» появился режим «Турбо» от Opera Software
теперь можно быстро открывать сайты даже при низкой скорости соединения. В нем появился режим «Турбо», который ускоряет загрузку веб-страниц. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Opera Software, сообщили CNews в «Яндексе». При медленном соединении режим «Турбо» ускоряет загрузку сайтов путем уменьшения объема данных. Контент страницы сжимается на серверах «Яндекса» (до
|05.09.2012
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Opera Software расширит возможности устройств Dune HD
Производитель медиаплееров Dune HD и разработчик браузера Opera Software объявили о начале совместной работы над комплектом средств разработки Opera Devices Software Development toolkit (SDK) для устройств Dune HD. В скором времени медиаплееры Dune HD
|14.12.2011
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Разработчики Opera рассказали, зачем они хотят положить интернет набок
Арнштайн Тиген (Arnstein Teigene), руководитель проектов Opera Software, компании - разработчика одноименного браузера, рассказал CNews, для чего норвежцы лоббируют концепцию «постраничного горизонтального перелистывания» веб-сайтов наряду с плавным
|19.09.2011
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Opera купила компанию, созданную россиянином
Норвежская Opera Software объявила о покупке компании Handster - одного из крупнейших разработчиков платформы для создания брендированных магазинов мобильных приложений. Стоимость сделки не разглашается.
|27.11.2009
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Opera открывает офис в России
Как рассказал CNews гендиректор и сооснователь Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), руководство компании приняло решение открыть российский офис компании в Санкт-Петербурге — поближе к сообществу разработчиков. Сейчас ком
|25.08.2009
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Opera 10 почти готова
Компания Opera Software выпустила кандидатский релиз веб-браузера Opera 10. Выпуск полностью завершенн
|25.05.2009
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Чистая прибыль Opera Software выросла в 7 раз
Чистая прибыль норвежской компании Opera Software в 2008 г. выросла в 7 раз до $13,88 млн по сравнению с $1,97 млн в 2007 г. В расчете на одну акцию чистая прибыль компании составила 12 центов против 1,7 цента в 2007 г. Объем пр
|13.02.2009
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Opera обещает разогнать интернет и сэкономить трафик
Компания Opera Software в четверг, 12 февраля, объявила о том, что запустит свой новый продукт Opera T
|17.12.2007
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Microsoft ответила на антимонопольную жалобу Opera Software
Компания Microsoft опубликовала официальный ответ на обвинения в нечестной конкуренции со стороны Opera Software. Opera Software 13 декабря 2007 г. объявила о том, что подала жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию. Разработчик популярного альтернативного браузера обвиняет Microso
|14.12.2007
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Opera пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию
Норвежская компания Opera Software, разработчик одного из самых популярных альтернативных браузеров Opera, подала
|13.12.2007
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Opera Software пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию
Норвежская компания Opera Software, разработчик популярного веб-браузера Opera, объявила о том, что направила жал
|21.11.2007
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Россия: Opera станет лидером за счет местных программистов
Генеральный директор Opera Software Джон Вон Течнер (Jon Von Tetzchner) в ноябре посетил Россию вместе с другими представителями компании. Целью визита была презентация продукта Opera Mini 4, которую компания хотел
|06.11.2007
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Opera Software и Google продлили рекламное соглашение
Компания Opera Software и поисковый гигант Google продлили свое соглашение о сотрудничестве еще на два
|26.02.2001
|Opera Software представила версию браузера Opera 5.0 for Macintosh
|10.10.2000
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Opera Software выпустила бета-версию браузера для Linux
Компания Opera Software сообщила о выходе новой версии своего браузера для работы под управлением опер
|25.12.1998
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Opera Software выпустила новый браузер Opera 3.5
Компания Opera Software выпускает очередную версию своего Web-браузера Opera. Opera 3.5 теперь поддерж
|24.11.1998
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Opera Software выпустила последнюю версию web-браузера
Компания Opera Software на прошлой неделе выпустила последнюю версию своего web-браузера, который пред
|24.11.1998
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Opera Software выпустила последнюю версию web-браузера
Компания Opera Software на прошлой неделе выпустила последнюю версию своего web-браузера, который пред
Otello Corporation замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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