Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями

Компания Beijing Kunlun Tech завладеет контрольным пакетом акций Opera Software – разработчика браузера Opera. Ей и ее «дочке» Hong Kong Kunlun будут принадлежать 53,88%.

Китайская Opera

Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera Software, разрабатывающей известный браузер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Opera.

Hong Kong Kunlun – это дочерняя компания китайской Beijing Kunlun Tech Co., Ltd, входящей в список акционеров Opera с 2016 г. Таким образом, ее суммарная доля в Opera Software составит 53,88%, а сама Opera войдет в консолидированную финансовую отчетность компании.

Beijing Kunlun Tech Co., Ltd – это основанный в 2008 г. крупнейший китайский разработчик онлайн-игр. Изначально компания называлась Kunlun Tech Co. – переименование в Beijing Kunlun Tech Co., Ltd состоялось в 2011 г.

Компания также предоставляет интегрированные дополнительные услуги в интернете, а ее операционная прибыль по итогам 2019 г. достигла $3,69 млрд.

Пока неизвестно, как сделка отразится на браузере

Операционная прибыль Opera Software за тот же период времени оказалась в разы меньше – $208 млн. Основную часть выручки Opera принес поиск – 41,3% ($86,16 млн), на втором месте стоит реклама – 33,1% ($68,81 млн).

На момент публикации материала сделка ожидала рассмотрения китайскими регуляторами. Сроки ее завершения не установлены, но известно, что в апреле 2020 г., еще до подписания соглашения о передаче нового пакета акций Opera, основатель Beijing Kunlun Tech Co., Ltd, Чжоу Яхуи (Zhou Yahui) покинул пост главы своей компании из-за пандемии коронавируса. Его заменил Ван Ливэй (Wang Liwei). В настоящее время Чжоу Яхуи занимает должность председателя Opera. По данным Forbes, его состояние на 28 октября 2020 г. оценивалось в $1,1 млрд.

Как Opera стала китайской

Opera Software начала подыскивать нового владельца бизнеса еще в августе 2015 г. Такое решение было принято по просьбе заинтересованных сторон ради получения выгоды акционерами компании.

Сообщению о продаже предшествовала публикация предварительного финансового отчета Opera Software за II квартал 2015 г., результаты которого оказались ниже ожиданий, а также сокращения прогнозируемых финансовых показателей на весь 2015 г.

Покупатель, как сообщал CNews, был найден в феврале 2016 г. Opera согласилась продать свой бизнес китайскому консорциуму, в состав которого вошли, помимо Beijing Kunlun Tech Co., Ltd, китайский разработчик антивирусов Qihoo 360 Technology и два китайских инвестиционных фонда — Golden Brick Capital Management и Yonglian Investment. Китайские инвесторы предложили заплатить по $8,1 за каждую приобретаемую акцию Opera, и эта сумма на 46% превышала стоимость ценных бумаг компании на момент подписания соглашения. Итоговая стоимость сделки составила $1,2 млрд

Между тем, первая информация о возможной продаже Opera появилась еще в мае 2012 г., притом покупателями были названы Facebook и отечественный ИТ-гигант «Яндекс». Подтверждения эти сведения так и не получили.

История браузера

Разработка браузера Opera ведется с 1995 г., и всю историю ее существования можно поделить на два периода. Первый – это 1995-2013 гг., когда обозреватель развивался на собственном движке Presto. В феврале 2013 г. разработчики проекта заявили о переходе на WebKit, открытый движок, использовавшегося в Google Chrome и всех его производных, включая «Яндекс.браузер». Впоследствии Google перевела Chrome на движок Blink, и Opera последовала ее примеру.

Интерфейс классической Opera

Второй период истории браузера – с 2013 г. по настоящее время. В феврале 2016 г. Opera Software выпустила последнее обновление для версии Opera на Presto, устранив ряд критических недочетов из закрыв бреши в безопасности. Релиз получил индекс 12.18, и после него поддержка Opera на Presto была окончательно прекращена.

В январе 2017 г. на GitHub появился набор файлов, предположительно содержавший закрытый исходный код движка Presto, на котором браузер работал до перехода на WebKit Файлы тут же были удалены по закону об авторском праве, что можно расценить как подтверждение их подлинности. Кроме того пользователи сообщали об успешной сборке кода на разных ОС.

За два года до этих событий, в январе 2015 г., классической Opera была дана вторая жизнь. Сооснователь и бывший исполнительный директор норвежской компании Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) запустил новый веб-браузер под названием Vivaldi, интерфейс и основные функции которого в точности скопированы с Opera на движке Presto.

Современная интерпретация оригинальной Opera - Vivaldi

Первая стабильная версия Vivaldi увидела свет в апреле 2016 г. На момент публикации материала Vivaldi, основанный на Blink, продолжает развиваться. Последний на 28 октября 2020 г. крупный апдейт браузер получил в середине октября 2020 г., обновившись до версии 3.4.

Добавим, что Opera нельзя назвать популярным браузером. Согласно статистике Statcounter, он удерживает лишь 2,07-процентную долю рынка на октябрь 2020 г. против 66,16% у Chrome и 16,77% у Safari.

Opera еще очень далеко до Chrome по числу пользователей

Подсчет ведется по всем платформам, включая настольные ПК и мобильные гаджеты.