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Vivaldi Браузер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.11.2024
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Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge
ве одной из своих целей организация декларирует борьбу с политикой Microsoft по продвижению веб-обозревателя Edge, встроенного в операционную систему Windows. В числе участников BCA: компании Opera и Vivaldi – разработчики одноименных браузеров, корпорация Google, развивающая обозреватель Chrome, а также несколько менее известные проекты Wavebox (основан на коде проекта Chromium) и Waterfox
|22.12.2021
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Браузер Vivaldi стал доступен для установки на электрокары Polestar 2
Компания Vivaldi Technologies и шведский производитель электрокаров премиум-класса Polestar, являющийс
|28.01.2021
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Vivaldi представила масштабное обновление браузера
Команда браузера Vivaldi представила масштабное обновление своего браузера 3.6, представляя новую систему работы с контентом - двухуровневые вкладки. Помимо этого, в Vivaldi 3.6 появилась возможность раб
|03.12.2020
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Vivaldi представила браузер Vivaldi версии 3.5 для Android
Разработчики Vivaldi представили браузер Vivaldi версии 3.5 для Android, в который добавили одну из
|16.10.2020
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В браузере Vivaldi стала доступна полноценная сюжетная игра
Разработчики браузера Vivaldi сообщили о выходе масштабного обновления, в котором для пользователей стала доступна полноценная игра с сюжетной кампанией. Она будет работать без подключения к интернету, как и «пасхал
|10.09.2020
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В браузере Vivaldi 3.3 для Android появились новые возможностями кастомизации
Vivaldi представила новую версию браузера Vivaldi для Android с парой интересных нововведений. Разработчики добавили больше гибкости адресной строке и панели вкладок, которые по умолчанию размещаются в верхней части пользовательского и
|07.09.2020
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Выпущено масштабное обновление браузера Vivaldi
ologies представила режим приостановки работы – функцию, которая позволяет на время отвлечься от рабочих задач, чтобы сделать паузу или переключиться на другие виды деятельности. Список новых функций Vivaldi 3.3 для настольных компьютеров также включает в себя возможность выбора темы оформления для приватного окна. В новой версии браузера Vivaldi пользователи получили более удобный с
|12.08.2020
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Обновление браузера Vivaldi для Android
Компания Vivaldi Technologies выпустила новую стабильную версию браузера Vivaldi для Android, в
|11.06.2020
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В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню
Vivaldi представил первый в своем роде полноэкранный менеджер заметок, функцию настройки меню и улучшенную скорость работы браузера. Популярные функции Vivaldi — группировка и размещение вкладок, панель окон, веб-панели, снимок экрана, экспресс-панели, жесты мыши, менеджер закладок, блокировщик рекламы и слежки — являются встроенными и делают
|09.09.2019
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Браузер Vivaldi становится мобильным
ой полнофункциональной бета-версии браузера для мобильных устройств под управлением Android. Задача Vivaldi – сделать браузер, позволяющий выполнять привычные задачи так, как того хочет пользов
|21.08.2019
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Браузер Vivaldi стал безопаснее и получил защиту от автоматического воспроизведения видео на веб-страницах
В новой версии браузера Vivaldi (2.7) пользователи получили возможность избежать раздражающего эффекта от автоматичес
|06.02.2019
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В браузере Vivaldi появилась автогруппировка вкладок
Vivaldi объявила о выпуске первого обновления браузера Vivaldi в новом году, которое включает в себя автогруппировку вкладок. Также разработчики расширили возможности настройки выпадающего списка адресной строки для упрощения доступа пользователей
|25.10.2018
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Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1
Vivaldi Technologies представила браузер Vivaldi версии 2.1. Vivaldi является браузером, который позволяет любому пользователю
|26.09.2018
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Выпущен браузер Vivaldi 2.0
Компания Vivaldi выпускает финальную версию своего браузера Vivaldi 2.0, предоставляющего новые
|20.07.2018
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Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi
Qwant, европейский поисковый сервис, вошел в список предустановленных поисковиков браузера Vivaldi. Благодаря сотрудничеству Vivaldi и Qwant пользователи смогут еще надежнее защ
|26.04.2018
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В браузере Vivaldi версии 1.15 появились настройки внешнего вида и функций
оить внешний вид браузера по своему желанию: выбирать и редактировать темы, составлять расписание их применения в зависимости от времени суток и своего настроения. В дополнение к этому в новой версии Vivaldi теперь добавилась возможность выбора изображения для использования его в качестве фона окна браузера. Функция «Фоновый рисунок окна» отвечает стремлению разработчиков Vivaldi пре
|22.03.2018
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Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете
Vivaldi и DuckDuckGo объявили о сотрудничестве в области улучшения защиты приватности пользователей в интернете. Сегодня Vivaldi стал первым браузером, в котором можно установить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию для приватных окон Private Windows.Использование приватного окна в Vivaldi
|31.01.2018
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Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо
Vivaldi Technologies выпустила версию браузера 1.14, отметив таким образом третью годовщину с момента релиза первой публичной сборки браузера. Новая версия Vivaldi стала первым в мире браузером, предложившим пользователям с иероглифической письменностью режим вертикального чтения. Кроме того, в этой версии реализована поддержка разметки Markdown д
|08.02.2017
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Vivaldi Technologies представила новую версию своего веб-браузера
Vivaldi Technologies объявила о выпуске веб-браузера Vivaldi версии 1.7. Как рассказали CNews в компании, в новой версии представлены встроенные с
|22.11.2016
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Vivaldi дирижирует светом
Новая версия браузера Vivaldi обзавелась поддержкой технологий «умного дома» и совместима со смарт-лампами Philips
|02.06.2016
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Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш
Компания Vivaldi Technologies представила очередное обновление своего браузера — Vivaldi 1.2 — с новыми комбинациями «горячих» клавиш, улучшенными вкладками и расширенными опциями настроек. Об эт
|27.01.2015
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Основатель Opera выпустил новый браузер «для людей»
норвежской компании Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) запустил новый веб-браузер — Vivaldi. Его основные характеристики — высокая скорость работы и широкая функциональность.
Vivaldi и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Google Threat Analysis Group 18 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
|Net Applications 127 1
|FirstSiteGuide 1 1
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