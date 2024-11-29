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Vivaldi Браузер

Vivaldi - Браузер

СОБЫТИЯ

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29.11.2024 Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge

ве одной из своих целей организация декларирует борьбу с политикой Microsoft по продвижению веб-обозревателя Edge, встроенного в операционную систему Windows. В числе участников BCA: компании Opera и Vivaldi – разработчики одноименных браузеров, корпорация Google, развивающая обозреватель Chrome, а также несколько менее известные проекты Wavebox (основан на коде проекта Chromium) и Waterfox
22.12.2021 Браузер Vivaldi стал доступен для установки на электрокары Polestar 2

Компания Vivaldi Technologies и шведский производитель электрокаров премиум-класса Polestar, являющийс
28.01.2021 Vivaldi представила масштабное обновление браузера

Команда браузера Vivaldi представила масштабное обновление своего браузера 3.6, представляя новую систему работы с контентом - двухуровневые вкладки. Помимо этого, в Vivaldi 3.6 появилась возможность раб
03.12.2020 Vivaldi представила браузер Vivaldi версии 3.5 для Android

Разработчики Vivaldi представили браузер Vivaldi версии 3.5 для Android, в который добавили одну из
16.10.2020 В браузере Vivaldi стала доступна полноценная сюжетная игра

Разработчики браузера Vivaldi сообщили о выходе масштабного обновления, в котором для пользователей стала доступна полноценная игра с сюжетной кампанией. Она будет работать без подключения к интернету, как и «пасхал
10.09.2020 В браузере Vivaldi 3.3 для Android появились новые возможностями кастомизации

Vivaldi представила новую версию браузера Vivaldi для Android с парой интересных нововведений. Разработчики добавили больше гибкости адресной строке и панели вкладок, которые по умолчанию размещаются в верхней части пользовательского и
07.09.2020 Выпущено масштабное обновление браузера Vivaldi

ologies представила режим приостановки работы – функцию, которая позволяет на время отвлечься от рабочих задач, чтобы сделать паузу или переключиться на другие виды деятельности. Список новых функций Vivaldi 3.3 для настольных компьютеров также включает в себя возможность выбора темы оформления для приватного окна. В новой версии браузера Vivaldi пользователи получили более удобный с
12.08.2020 Обновление браузера Vivaldi для Android

Компания Vivaldi Technologies выпустила новую стабильную версию браузера Vivaldi для Android, в
11.06.2020 В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню

Vivaldi представил первый в своем роде полноэкранный менеджер заметок, функцию настройки меню и улучшенную скорость работы браузера. Популярные функции Vivaldi — группировка и размещение вкладок, панель окон, веб-панели, снимок экрана, экспресс-панели, жесты мыши, менеджер закладок, блокировщик рекламы и слежки — являются встроенными и делают

09.09.2019 Браузер Vivaldi становится мобильным

ой полнофункциональной бета-версии браузера для мобильных устройств под управлением Android. Задача Vivaldi – сделать браузер, позволяющий выполнять привычные задачи так, как того хочет пользов
21.08.2019 Браузер Vivaldi стал безопаснее и получил защиту от автоматического воспроизведения видео на веб-страницах

В новой версии браузера Vivaldi (2.7) пользователи получили возможность избежать раздражающего эффекта от автоматичес
06.02.2019 В браузере Vivaldi появилась автогруппировка вкладок

Vivaldi объявила о выпуске первого обновления браузера Vivaldi в новом году, которое включает в себя автогруппировку вкладок. Также разработчики расширили возможности настройки выпадающего списка адресной строки для упрощения доступа пользователей

25.10.2018 Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1

Vivaldi Technologies представила браузер Vivaldi версии 2.1. Vivaldi является браузером, который позволяет любому пользователю

26.09.2018 Выпущен браузер Vivaldi 2.0

Компания Vivaldi выпускает финальную версию своего браузера Vivaldi 2.0, предоставляющего новые
20.07.2018 Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi

Qwant, европейский поисковый сервис, вошел в список предустановленных поисковиков браузера Vivaldi. Благодаря сотрудничеству Vivaldi и Qwant пользователи смогут еще надежнее защ
26.04.2018 В браузере Vivaldi версии 1.15 появились настройки внешнего вида и функций

оить внешний вид браузера по своему желанию: выбирать и редактировать темы, составлять расписание их применения в зависимости от времени суток и своего настроения. В дополнение к этому в новой версии Vivaldi теперь добавилась возможность выбора изображения для использования его в качестве фона окна браузера. Функция «Фоновый рисунок окна» отвечает стремлению разработчиков Vivaldi пре
22.03.2018 Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете

Vivaldi и DuckDuckGo объявили о сотрудничестве в области улучшения защиты приватности пользователей в интернете. Сегодня Vivaldi стал первым браузером, в котором можно установить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию для приватных окон Private Windows.Использование приватного окна в Vivaldi

31.01.2018 Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо

Vivaldi Technologies выпустила версию браузера 1.14, отметив таким образом третью годовщину с момента релиза первой публичной сборки браузера. Новая версия Vivaldi стала первым в мире браузером, предложившим пользователям с иероглифической письменностью режим вертикального чтения. Кроме того, в этой версии реализована поддержка разметки Markdown д
08.02.2017 Vivaldi Technologies представила новую версию своего веб-браузера

Vivaldi Technologies объявила о выпуске веб-браузера Vivaldi версии 1.7. Как рассказали CNews в компании, в новой версии представлены встроенные с
22.11.2016 Vivaldi дирижирует светом

Новая версия браузера Vivaldi обзавелась поддержкой технологий «умного дома» и совместима со смарт-лампами Philips

02.06.2016 Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш

Компания Vivaldi Technologies представила очередное обновление своего браузера — Vivaldi 1.2 — с новыми комбинациями «горячих» клавиш, улучшенными вкладками и расширенными опциями настроек. Об эт
27.01.2015 Основатель Opera выпустил новый браузер «для людей»

норвежской компании Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) запустил новый веб-браузер — Vivaldi. Его основные характеристики — высокая скорость работы и широкая функциональность.


Публикаций - 108, упоминаний - 132

Vivaldi и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 49
Microsoft Corporation 25775 47
Yandex - Яндекс 9216 22
Vivaldi Technologies 15 14
Otello Corporation - Opera Software 340 14
Apple Inc 13156 12
Blink 58 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
VK - Mail.ru Group 3602 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Qihoo 360 20 5
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 4
Beijing Kunlun Tech Co - Hong Kong Kunlun 5 4
Telegram Group 2940 4
Samsung Electronics 11065 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yahoo! 3726 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Ecosia 5 2
Defender 159 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
ESET - ESET Software 1161 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
Sophos - SophosLabs 436 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 1
Blender 52 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
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Netscape Communications Corporation 426 1
Mozilla Foundation 208 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Golden Brick Capital Management 3 3
Россети Ленэнерго 1699 2
101Hotels.com 456 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Совкомбанк ПАО 316 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
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U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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