Vivaldi - Браузер

Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge ве одной из своих целей организация декларирует борьбу с политикой Microsoft по продвижению веб-обозревателя Edge, встроенного в операционную систему Windows. В числе участников BCA: компании Opera и Vivaldi – разработчики одноименных браузеров, корпорация Google, развивающая обозреватель Chrome, а также несколько менее известные проекты Wavebox (основан на коде проекта Chromium) и Waterfox

Браузер Vivaldi стал доступен для установки на электрокары Polestar 2 Компания Vivaldi Technologies и шведский производитель электрокаров премиум-класса Polestar, являющийс

Vivaldi представила масштабное обновление браузера Команда браузера Vivaldi представила масштабное обновление своего браузера 3.6, представляя новую систему работы с контентом - двухуровневые вкладки. Помимо этого, в Vivaldi 3.6 появилась возможность раб

Vivaldi представила браузер Vivaldi версии 3.5 для Android Разработчики Vivaldi представили браузер Vivaldi версии 3.5 для Android, в который добавили одну из

В браузере Vivaldi стала доступна полноценная сюжетная игра Разработчики браузера Vivaldi сообщили о выходе масштабного обновления, в котором для пользователей стала доступна полноценная игра с сюжетной кампанией. Она будет работать без подключения к интернету, как и «пасхал

В браузере Vivaldi 3.3 для Android появились новые возможностями кастомизации Vivaldi представила новую версию браузера Vivaldi для Android с парой интересных нововведений. Разработчики добавили больше гибкости адресной строке и панели вкладок, которые по умолчанию размещаются в верхней части пользовательского и

Выпущено масштабное обновление браузера Vivaldi ologies представила режим приостановки работы – функцию, которая позволяет на время отвлечься от рабочих задач, чтобы сделать паузу или переключиться на другие виды деятельности. Список новых функций Vivaldi 3.3 для настольных компьютеров также включает в себя возможность выбора темы оформления для приватного окна. В новой версии браузера Vivaldi пользователи получили более удобный с

Обновление браузера Vivaldi для Android Компания Vivaldi Technologies выпустила новую стабильную версию браузера Vivaldi для Android, в

В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню Vivaldi представил первый в своем роде полноэкранный менеджер заметок, функцию настройки меню и улучшенную скорость работы браузера. Популярные функции Vivaldi — группировка и размещение вкладок, панель окон, веб-панели, снимок экрана, экспресс-панели, жесты мыши, менеджер закладок, блокировщик рекламы и слежки — являются встроенными и делают

Браузер Vivaldi становится мобильным ой полнофункциональной бета-версии браузера для мобильных устройств под управлением Android. Задача Vivaldi – сделать браузер, позволяющий выполнять привычные задачи так, как того хочет пользов

Браузер Vivaldi стал безопаснее и получил защиту от автоматического воспроизведения видео на веб-страницах В новой версии браузера Vivaldi (2.7) пользователи получили возможность избежать раздражающего эффекта от автоматичес

В браузере Vivaldi появилась автогруппировка вкладок Vivaldi объявила о выпуске первого обновления браузера Vivaldi в новом году, которое включает в себя автогруппировку вкладок. Также разработчики расширили возможности настройки выпадающего списка адресной строки для упрощения доступа пользователей

Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1 Vivaldi Technologies представила браузер Vivaldi версии 2.1. Vivaldi является браузером, который позволяет любому пользователю

Выпущен браузер Vivaldi 2.0 Компания Vivaldi выпускает финальную версию своего браузера Vivaldi 2.0, предоставляющего новые

Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi Qwant, европейский поисковый сервис, вошел в список предустановленных поисковиков браузера Vivaldi. Благодаря сотрудничеству Vivaldi и Qwant пользователи смогут еще надежнее защ

В браузере Vivaldi версии 1.15 появились настройки внешнего вида и функций оить внешний вид браузера по своему желанию: выбирать и редактировать темы, составлять расписание их применения в зависимости от времени суток и своего настроения. В дополнение к этому в новой версии Vivaldi теперь добавилась возможность выбора изображения для использования его в качестве фона окна браузера. Функция «Фоновый рисунок окна» отвечает стремлению разработчиков Vivaldi пре

Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете Vivaldi и DuckDuckGo объявили о сотрудничестве в области улучшения защиты приватности пользователей в интернете. Сегодня Vivaldi стал первым браузером, в котором можно установить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию для приватных окон Private Windows.Использование приватного окна в Vivaldi

Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо Vivaldi Technologies выпустила версию браузера 1.14, отметив таким образом третью годовщину с момента релиза первой публичной сборки браузера. Новая версия Vivaldi стала первым в мире браузером, предложившим пользователям с иероглифической письменностью режим вертикального чтения. Кроме того, в этой версии реализована поддержка разметки Markdown д

Vivaldi Technologies представила новую версию своего веб-браузера Vivaldi Technologies объявила о выпуске веб-браузера Vivaldi версии 1.7. Как рассказали CNews в компании, в новой версии представлены встроенные с

Vivaldi дирижирует светом Новая версия браузера Vivaldi обзавелась поддержкой технологий «умного дома» и совместима со смарт-лампами Philips

Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш Компания Vivaldi Technologies представила очередное обновление своего браузера — Vivaldi 1.2 — с новыми комбинациями «горячих» клавиш, улучшенными вкладками и расширенными опциями настроек. Об эт