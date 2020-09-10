В браузере Vivaldi 3.3 для Android появились новые возможностями кастомизации

Vivaldi представила новую версию браузера Vivaldi для Android с парой интересных нововведений. Разработчики добавили больше гибкости адресной строке и панели вкладок, которые по умолчанию размещаются в верхней части пользовательского интерфейса.

В предыдущем обновлении разработчики уже переместили на нижнюю панель браузера кнопки переключения между открытыми и приватными вкладками, недавно закрытыми и открытыми на другом устройстве при включенной синхронизации. Теперь пользователи могут переместить вниз также адресную строку и панель вкладок Vivaldi.

Панель вкладок, которая используется для переключения между просматриваемыми страницами, не только решает проблему неконтролируемых вкладок, но и улучшает удобство работы с браузером одной рукой на устройствах с большими экранами.

При необходимости пользователи могут перемещать и удалять панели, освобождая место на экране. Для управления панелью вкладок необходимо нажать: «Настройки»> «Внешний вид» > «Панель адреса внизу».

«Все пользователи индивидуальны. Мы создаём браузер, который каждый сможет настроить под свои предпочтения. Это было нашей целью с самого начала, — сказал генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер. — Эффективная навигация играет важную роль при работе в мобильных устройствах, мы продолжим добавлять больше опций, чтобы работа в браузере была быстрой и интуитивной».

В предыдущей версии Vivaldi появилась возможность активировать в браузере больше списков блокировки, включая собственные и для определённой страны. Разработчики продолжают совершенствовать этот инструмент. В новой версии браузера встроенный блокировщик рекламы и слежки поддерживает блокировку страницы целиком.

Пользователи, которые добавляют собственные наборы правил, теперь могут использовать параметр document в правилах, чтобы блокировать целые страницы. Это шаг к большей совместимости с набором правил uBlock Origin.