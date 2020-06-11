В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню

Vivaldi представил первый в своем роде полноэкранный менеджер заметок, функцию настройки меню и улучшенную скорость работы браузера.

Популярные функции Vivaldi — группировка и размещение вкладок, панель окон, веб-панели, снимок экрана, экспресс-панели, жесты мыши, менеджер закладок, блокировщик рекламы и слежки — являются встроенными и делают Vivaldi более гибким, чем все другие браузеры.

«Наш принцип заключается в том, что каждый пользователь должен иметь браузер, который можно адаптировать к своему стилю работы», – сказал генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер. – Мы создаем функции, которые отвечают разным потребностям и полезны для различных рабочих процессов».

Ранее на этой неделе компания Vivaldi также обновила свой браузер на Android.

Vivaldi обладает функцией создания заметок, которая позволяет записывать идеи и сохранять небольшие фрагменты текста в боковой панели браузера. Инструмент поддерживает облегченный язык разметки Markdown и может автоматически прикреплять снимки страниц, откуда текст был сохранен, а также добавлять в заметку адрес оригинальной веб-страницы.

В новой версии браузера эта функция поднимается на новый уровень — в Vivaldi появился полнофункциональный менеджер заметок, который включает в себя как средства управления заметками, так и инструменты для их визуального редактирования. Это большой шаг вперед по сравнению с базовой реализацией функции заметок.

Новый менеджер заметок предлагает возможности, которые сфокусированы на обработке текста, являясь более функциональными, чем просто заметки на полях. Заметки открываются для редактирования на полном экране, снабженном панелью инструментов, позволяющими работать с текстами любого размера.

Кроме того, работая через менеджер заметок, вы сможете увидеть более детальную информацию о самой заметке: ее заголовок, дату создания, количество вложений и другие подробности.

Доступ к менеджеру заметок осуществляется через меню стартовой страницы браузера.

Синхронизация заметок на компьютерах и устройствах Android защищена сквозным шифрованием. Пользовательские данные хранятся на собственных защищенных серверах Vivaldi, расположенных в Исландии.

Пользователи могут безопасно создавать и просматривать заметки на разных устройствах. Вы можете начать писать заметку на своем Android-устройстве и закончить ее позднее или просто просмотреть ее на своем компьютере.

Менеджер заметок хорошо отражает философию Vivaldi, которая заключается в том, чтобы все полезные инструменты в браузере были встроенными. Встроенный в браузер Менеджер заметок дает возможность меньше использовать потенциально опасные расширения и сторонние приложения.

Настраиваемые меню. Данная функция является первым шагом компании Vivaldi к созданию полностью настраиваемых меню.

Пользователи могут поднимать наиболее часто используемые функции в верхнюю часть меню, обеспечивая более быстрый доступ и придавая браузеру еще большую индивидуальность.

Также пользователи могут добавлять пункты, изначально отсутствующие в меню, но необходимые пользователям для работы. Также некоторые элементы можно полностью удалить из меню.

Пользователи могут настроить свое меню через «Настройки → Внешний вид → Меню». Реализация этой часто запрашиваемой функции еще раз доказывает, что Vivaldi — один из самых настраиваемых браузеров на сегодняшний день.

Новая десктопная версия Vivaldi получила значительные улучшения скорости, в том числе более быстрый запуск и улучшенную работу с вкладками.

«У Vivaldi есть ряд новых функций и настроек, которые помогают нашим пользователям быть продуктивными и интересоваться веб-технологиями, — отметил Йон фон Течнер. – Мы пытаемся зацепить воображение наших пользователей и дать им разные способы доступа к любимым функциям, чтобы они могли использовать их так, как им хочется».