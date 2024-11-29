Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge

Альянс разработчиков браузеров против Microsoft

Ряд компаний – разработчиков браузеров объединился в альянс BCA (Browser Choice Alliance), пишет TechSpot. В качестве одной из своих целей организация декларирует борьбу с политикой Microsoft по продвижению веб-обозревателя Edge, встроенного в операционную систему Windows.

В числе участников BCA: компании Opera и Vivaldi – разработчики одноименных браузеров, корпорация Google, развивающая обозреватель Chrome, а также несколько менее известные проекты Wavebox (основан на коде проекта Chromium) и Waterfox (форк Mozilla Firefox). Кроме того, по словам Брюса Лоусона (Bruce Lawson), возглавляющего офис технических коммуникаций Vivaldi, в альянсе числится несколько компаний, которые предпочитают не афишировать свою связь с BCA из опасений «возмездия», вероятно, со стороны Microsoft.

Первым шагом новоиспеченного альянса стало обращение в Европейскую Комиссию с запросом о признании Microsoft Edge так называемым сервисом-посредником – в соответствии с недавно вступившим в силу в Евросоюзе Законом о цифровых рынках (DMA; Digital Markets Act). Если этот запрос будет удовлетворен, Microsoft будет вынуждена предоставить пользователям более широкий выбор браузеров в Windows и отказаться от сомнительных методов продвижения Edge – по крайней мере на территории ЕС.

Microsoft Разработчики браузеров сформировали альянс BCA для борьбы за здоровую конкуренцию на рынке десктопных обозревателей

Согласно заявлению BCA, для продвижения Edge Microsoft применяет так называемых темные паттерны – приемы проектирования интерфейса, которые призваны склонить пользователя к выполнению действий, которые тот может счесть для себя нежелательными; вводит технические ограничения и даже прибегает к обману – все ради удержания пользователей от перехода на альтернативные веб-обозреватели.

«Маленькие хитрости» Microsoft

Выбранная Microsoft стратегия продвижения своего и так весьма популярного браузера нередко вызывает вопросы у рядовых пользователей, разработчиков конкурирующих решений и представителей СМИ.

Последняя попытка Microsoft склонить пользователей Chrome к переходу на Edge была зафиксирована в середине ноября 2024 г. Стандартный браузер Windows в некоторых случаях запускался самостоятельно по завершении загрузки ОС и настойчиво предлагал включить автоматическую синхронизацию с Chrome. В Microsoft тогда ничего предосудительного в таком поведении браузера не увидели.

В январе 2024 г. журналист The Verge Том Уоррэн (Tom Warren) поймал Edge на «воровстве» вкладок и прочих данных из Chrome. В Microsoft объяснить поведение браузера отказались, но в одном из последующих обновлений вызвавшую возмущение публики функцию убрали.

В августе 2021 г. CNews сообщил об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Данное нововведение вызвало критику со стороны разработчиков сторонних браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi, которые сочли его образцом практики навязывания продукта Microsoft пользователям.

В декабре 2021 г. Microsoft выпустила обновление Windows 10 и Windows 11, которое сделало невозможным открытие некоторых специальных адресов во все остальных браузерах за исключением Edge. Ранее специальные утилиты, такие как EdgeDeflector, позволяли загружать страницы по адресам, начинающимся с “microsoft-edge://” в браузере, заданном пользователем по умолчанию вместо предназначенного для этого Edge.

Попытка отвлечь внимание регуляторов?

Примечательно, что BCA нацелен на содействие здоровой конкуренции на рынке десктопных браузеров, где явно доминирует Chrome входящей в альянс Google. Доля этого инструмента для серфинга в интернете, по данным Statcounter, составляла 65,25% на конец октября 2024 г. При этом один из независимых участников этого рынка – компания Mozilla (доля 6,38%) – в числе участников альянса не значится.

Ранее CNews писал, что Минюст США через суд планирует добиться принуждения Google к продаже Chrome в рамках антимонопольного разбирательства в отношении корпорации.

Как отмечает TechSpot, возможно, Google своим участием в BCA рассчитывает отвлечь от себя внимание регуляторов, указав на Microsoft как монополиста, действующего в том же сегменте рынка.

Противостояние двух американских ИТ-гигантов недавно обострилось и на европейском рынке облачных сервисов. В октябре 2024 г. Microsoft обвинила своего давнего соперника в ведении тайной войны против принадлежащего ей облачного сервиса Azure, целью которой является приобретение благосклонности директивных органов и антимонопольных структур ЕС. Якобы для этих целей Google приняла участие в коалиции европейских облачных провайдеров Open Cloud Coalition (OCC).

В Microsoft считают, что Google силами OCC рассчитывает отвлечь внимание антимонопольщиков, прикованное к бизнесу Google, и перекроить «регуляторный ландшафт» ради собственной выгоды – путем дискредитации Microsoft в глазах регуляторов.