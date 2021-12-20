Microsoft предельно затруднила пользователям Windows 10 и 11 отказ от встроенного браузера Edge

Обновление идет в массы

Microsoft закрыла лазейку, которая позволяла пользователям операционных систем Windows 10 и Windows 11 полностью отказаться от встроенного в них веб-браузера Edge.

С выходом обновлений безопасности KB5008212 (Windows 11) и KB5008215 (Windows) от 14 декабря 2021 г. актуальные операционные системы Microsoft больше не разрешают открывать некоторые ссылки в альтернативных интернет-обозревателях. Программы, ранее позволявшие обходить данное ограничение утратили свою функциональность, пишет Windows Central.

Ранее специальные утилиты, такие как EdgeDeflector, позволяли загружать страницы по адресам, начинающимся с “microsoft-edge://” в браузере, заданном пользователем по умолчанию вместо предназначенного для этого Edge. Разработчики конкурирующих с Edge веб-обозревателей Firefox и Brave планировали наделить свои программные продукты аналогичной функциональностью.

Владельцам компьютеров с новейшей Windows 11 или с «десяткой» станет гораздо сложнее полностью отказаться от встроенного в ОС браузера Edge

Ссылки такого формата, то есть с указанием microsoft-edge в URL вместо протокола, Windows загружает в Edge, не принимая во внимание системные настройки браузера по умолчанию. Подобный префикс можно встретить в ссылках из приложений (или виджетов) «Новости», «Почта» и «Ваш телефон» для Windows. Кроме того, переход по такому URL предполагает нажатие кнопки «Открыть в браузере», которая появляется при вводе поискового запроса в соответствующем поле ввода меню «Пуск». Наконец, по ссылке такого формата автоматически переходит голосовой ассистент «Кортана», чтобы продемонстрировать пользователю результаты поиска по его запросу.

Причины блокировки

В ноябре 2021 г. CNews писал о том, что Microsoft ведет тестирование обновления, которое сделает инструменты для обхода принудительного открытия специфических URL в Edge полностью бесполезными. Microsoft сочла наличие возможности перехватывать переходы пользователям по адресам с префиксом “microsoft-edge://” угрозой безопасности, поэтому выпуск соответствующего исправления в массы после тестирования в рамках программы Windows Insider был лишь вопросом времени.

По мнению автора программы EdgeDeflector Даниэля Александерсена (Daniel Aleksandersen), Microsoft движет вовсе не желание обезопасить пользователей от злонамеренных «перехватчиков» URL, а коммерческий интерес. Компания не заинтересована в том, чтобы пользователи Windows полностью отказывались от браузера Edge, ведь это может негативно отразиться на доходах корпорации от фирменного поисковика Bing, интегрированного с Edge. После того, как EdgeDeflector перестал выполнять свою функцию в предварительной версии Windows 11, Александерсен решил отказаться от дальнейшго развития инструмента.

Согласно данным аналитического портала Statcounter, по состоянию на ноябрь 2021 г. доли Edge и Firefox на мировом рынке веб-браузеров, в том числе мобильных, составляли 4,19% и 3,91% соответственно. Месяцем ранее эти показатели находились на уровне 3,99% и 3,66%, то есть оба этих браузера, напрямую конкурирующие друг с другом, медленно набирают популярность, при этом сохраняя за собой третье и четвертое место в пятерке самых распространенных программ для навигации в Сети.

В сегменте настольных компьютеров и ноутбуков расстановка сил аналогичная, однако разница в доле между Firefox и Edge составляла 1,19 процентных пункта в пользу решения Microsoft (1,27 в октябре 2021 г.) – 8,34% и 9,53% соответственно.

Агрессивная тактика продвижения Edge

Выбранная Microsoft тактика продвижения своего и так достаточно популярного браузера нередко вызывает вопросы у рядовых пользователей, разработчиков конкурирующих решений и представителей СМИ.

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В августе 2021 г. CNews сообщил об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Данное нововведение вызвало критику со стороны разработчиков сторонних браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi, которые сочли его образцом практики навязывания продукта Microsoft пользователям.

CNews также писал о том, что Windows 11 мешает пользователям окончательно отказаться от Edge в пользу альтернативного браузера – на сей раз при помощи дополнительных диалоговых окон. Например, после смены браузера Edge на любой другой при открытии файла html появлялось окно с предложением сперва оценить возможности Edge и лишь затем сделать окончательный выбор.

Журналист издания The Verge Том Уоррэн (Tom Warren) высказывал свое недоумение выбранной Microsoft чрезмерно агрессивной тактикой продвижения Edge, который, по его и не только мнению, является действительно хорошим продуктом, навязывать пользователям который нет никакой необходимости.

Примечательно, что в октябре 2021 г. Microsoft впервые допустила в фирменный магазин приложений Microsoft Store альтернативные интернет-обозреватели. Ими стали Opera и отечественный «Яндекс.браузер». В ноябре 2021 г. к ним добавился Mozilla Firefox. Данный шаг не вполне вписывается в концепцию, в соответствии с которой Microsoft якобы хочет всеми правдами и неправдами «задушить» конкурентов – разработчиков браузеров.

Проиграна битва, но не война

Как отмечает Windows Central, способ для борьбы с принесенными последними патчами ограничениями все же существует.

В частности, на роль «спасителя» претендует новая программа MSEdgeRedirect, которая не позволяет Windows принудительно открывать ссылки в Edge. Причем, инструмент, как отмечает его автор, использует принципиально иной подход к решению задачи, который позволяет добиться определенного уровня устойчивости к будущим изменениям в Windows.

Исходный код проекта, пребывающего в статусе беты, опубликован на хостинге ИТ-проектов Github под свободной лицензией GNU LGPL 3.0.