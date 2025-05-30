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Brave Браузер


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
29.10.2024 Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос 1
05.08.2024 Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий 1
22.02.2024 На российский рынок вышла программа для поиска лидов 1
15.12.2023 Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы 1
30.05.2023 BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом 1
20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 1
10.04.2023 Технология IPFS 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
03.11.2022 Хакеры используют сверхпопулярный бесплатный графический редактор GIMP, чтобы захватывать ПК по всему миру 1
31.10.2022 Chrome перестанет пожирать оперативную память. Браузер готовится к важному обновлению 1
25.10.2022 Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет 1
11.10.2022 Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься 1
18.08.2022 Хакеры захватывают полный контроль над ПК при помощи браузера Chrome. Как решить проблему 1
15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox 1
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 1
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты 1
20.12.2021 Microsoft предельно затруднила пользователям Windows 10 и 11 отказ от встроенного браузера Edge 1
16.11.2021 Microsoft пресекла уловки пользователей, игнорировавших встроенный в Windows браузер Edge 1
12.09.2021 Как быстро очистить историю просмотров во всех браузерах 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 1
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 2
05.02.2020 На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
05.07.2017 Хакеры украли миллионы у клиентов крупнейшей криптовалютной биржи 1
12.01.2017 Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео 1
31.05.2016 Такие разные роботы 1
03.12.2012 Настоящий робот-трансформер, новая модель 1
25.06.2012 Dolby храбро переходит на Atmos 1
14.11.2007 Обзор Brave Story: New Traveler. Мальчишка против судьбы 1
07.11.2007 Музыкальная флешка 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Brave и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11954 15
Microsoft Corporation 24850 12
Yandex - Яндекс 7730 4
Apple Inc 12276 4
Blink 45 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 3
GitHub 875 2
Otello Corporation - Opera Software 332 2
Brave Robotics 2 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 2
Netscape Communications Corporation 422 1
Mozilla Foundation 202 1
X Corp - Twitter 2882 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5701 1
HP Inc. 5717 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
FSLogix 2 1
Samsung Electronics 10376 1
Dolby Laboratories 34 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2063 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1003 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
ESET - ESET Software 1137 1
Telegram Group 2218 1
Crypto AG 35 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 68 1
Arduino Software 66 1
Технологии Будущего 151 1
PayPal 656 1
Fortinet 393 1
Coinbase 60 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13238 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8894 1
Roblox Corporation 56 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7593 2
British Airways - British Midland International 127 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1144 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 459 1
eBay Inc 1624 1
LEGO 248 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12045 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2821 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5065 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9427 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29052 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26009 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14623 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13015 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2071 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6425 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21825 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3818 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21202 3
Micorosft Windows Insider 135 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24725 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52852 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7672 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3153 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9556 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5036 3
Website URL - Uniform Resource Locator 906 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1567 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1871 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1050 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1776 2
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 80 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5509 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11551 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9863 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12895 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10431 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8070 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2612 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 2
Google Chrome - браузер 1594 19
Mozilla Firefox - браузер 1897 17
Microsoft Windows 15905 17
Opera Browser - Браузер 1027 16
Microsoft Edge - браузер 2001 13
StatCounter 414 12
Vivaldi - Браузер 94 12
Google Android 14278 9
Microsoft Windows 10 1806 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 441 8
Apple Safari - браузер 863 7
Linux OS 10230 6
Apple iOS 7972 5
Apple macOS 2112 5
Microsoft Windows 11 614 4
Google YouTube - Видеохостинг 2812 4
Microsoft Office 3822 3
JavaScript - JS - язык программирования 1228 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 260 3
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 61 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 3
Google Gmail 958 2
Google Chromebook - Google Хромбук 234 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 346 2
Microsoft Cortana 174 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 472 2
Google Play - Google Store - Android Market 3348 2
Apple - App Store 2933 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 666 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1097 2
Google WebP 28 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 263 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 605 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 543 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4705 2
Apple iPhone 6 4863 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 2
Eich Brendan - Айк Бренден 15 2
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Добровольский Николай 14 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 412 1
Чернов Даниил 79 1
Куминов Дмитрий 1 1
Зайцев Михаил 283 1
Скулкин Олег 44 1
Dutkiewicz Michał - Дуткевич Михал 1 1
Зонов Александр 23 1
Баринова Ксения 10 1
Lopez Jennifer - Лопез Дженифер 5 1
Chapman Teresa 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149053 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52594 7
Япония 13372 4
Европа 24385 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4004 2
США - Калифорния 4646 2
Земля - планета Солнечной системы 10466 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 2
Южная Корея - Республика 6732 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Италия - Итальянская Республика 4380 1
Казахстан - Республика 5647 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
США - Джорджия 327 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 369 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Ирландия - Республика 1018 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5004 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6427 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3373 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14131 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11132 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49242 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3557 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5094 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 937 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Английский язык 6744 1
"корпорация добра" 17 1
Solana 24 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1669 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7096 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 589 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1257 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1145 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 181 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2205 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5897 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1768 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Exodus 71 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6559 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3572 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3732 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1595 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 1
The Verge - Издание 572 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 2
BleepingComputer - Издание 371 2
Reddit 327 1
Finacial Times 4 1
PCWorld - PC World 45 1
ZDnet 660 1
Windows Central 29 1
Известия ИД 656 1
Forbes - Форбс 861 1
GizChina - Издание 79 1
Liliputing 69 1
Mashable 370 1
Neowin 152 1
The Register - The Register Hardware 1604 1
CoinDesk 4 1
Google Threat Analysis Group 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 3 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2486 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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