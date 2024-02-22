Разделы

ПО Софт
|

На российский рынок вышла программа для поиска лидов

Компания «Колибри» сообщила о выходе на рынок своей новой разработки — программы для поиска лидов (email-адресов, телефонов и других контактов) — LetsExtract 7.

LetsExtract 7 представляет собой программное обеспечение, предназначенное для извлечения электронных адресов из различных источников, таких как веб-страницы, текстовые файлы, базы данных и электронные письма. Программа LetsExtract 7 обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает ее подходящей как для новичков, так и для опытных пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Колибри».

Основные возможности программы LetsExtract 7

Извлечение лидов по ключевым словам из поисковых систем (Google, Yandex, Bing, Baidu, Brave и тп.). Извлечение лидов из веб-страниц.

Извлечение лидов из почтовых ящиков. Выгрузка данных в различные форматы файлов, такие как CSV, TXT и Excel.

Фильтрация данных по различным критериям, включая домены, ключевые слова и т. д. Поддержка работы с множеством языков и кодировок.

Автоматическое удаление дубликатов электронных адресов/номеров телефонов. Обновления и поддержка по электронной почте.

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ
Цифровизация

LetsExtract 7 является инструментом для маркетологов, рекламных агентств, исследователей и всех, кому необходимо осуществлять сбор email-адресов с минимальными усилиями.

***

LetsExtract 7 является последней разработкой «Колибри» – компании, специализирующейся на создании программного обеспечения для решения задач в области информационных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

В России создан искусственный интеллект, который не даст преступникам зарабатывать на поддельных документах

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Пользователей вынуждают переходить на новейшие версии Windows 11, чтобы они тренировали встроенный искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще