На российский рынок вышла программа для поиска лидов

Компания «Колибри» сообщила о выходе на рынок своей новой разработки — программы для поиска лидов (email-адресов, телефонов и других контактов) — LetsExtract 7.

LetsExtract 7 представляет собой программное обеспечение, предназначенное для извлечения электронных адресов из различных источников, таких как веб-страницы, текстовые файлы, базы данных и электронные письма. Программа LetsExtract 7 обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает ее подходящей как для новичков, так и для опытных пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Колибри».

Основные возможности программы LetsExtract 7

Извлечение лидов по ключевым словам из поисковых систем (Google, Yandex, Bing, Baidu, Brave и тп.). Извлечение лидов из веб-страниц.

Извлечение лидов из почтовых ящиков. Выгрузка данных в различные форматы файлов, такие как CSV, TXT и Excel.

Фильтрация данных по различным критериям, включая домены, ключевые слова и т. д. Поддержка работы с множеством языков и кодировок.

Автоматическое удаление дубликатов электронных адресов/номеров телефонов. Обновления и поддержка по электронной почте.

LetsExtract 7 является инструментом для маркетологов, рекламных агентств, исследователей и всех, кому необходимо осуществлять сбор email-адресов с минимальными усилиями.

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LetsExtract 7 является последней разработкой «Колибри» – компании, специализирующейся на создании программного обеспечения для решения задач в области информационных технологий.