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Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

В январе 2023 г. Google начнет тестирование функции, которая отключит сторонние cookies в Chrome у некоторых пользователей. Во второй половине 2024 г. функция заработает по всех экземплярах Chrome без исключения, что заставит участников рынка рекламы применять методы таргетинга, не подразумевающие профилирование интернет-пользователя при помощи привычного анализа cookies. В Google опасаются, что массовый переход на Chrome с заблокированными по умолчанию сторонними cookies может «поломать» отдельные сайты, но надеются на лучшее.

Google экспериментирует с блокировкой сторонних cookies

Корпорация Google объявила о начале эксперимента по блокировке сторонних cookies в своем браузере Chrome, пишет The Register.

Тестирование стартует 4 января 2024 г., в нем примет участие около 1% пользователей фирменного обозревателя Google. По его итогам будет принято решение о масштабировании инициативы на всю аудиторию браузера.

Google заявила о намерении отказаться от поддержки сторонних cookie-файлов еще в начале 2020 г., однако неоднократно откладывала реализацию этого решения на более поздние сроки, давая участникам рекламного рынка время на подготовку к его последствиям.

Что такое cookies

Cookie-файлы позволяют веб-ресурсам сохранять на стороне пользователя информацию, которая при повторном визите может быть использована вновь, например, для авторизации, отслеживания перемещений пользователя по сайту или учета иной статистики.

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Близится последний день сторонних cookies

Сторонние cookies могут появляться на устройстве пользователя, когда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. С помощью сторонних cookies рекламодатель может сформировать историю просмотров конкретного пользователя на всех веб-сайтах, на которых размещена его реклама. С одной стороны, это позволяет повысить эффективность рекламы за счет формирования более полного представления об интересах посетителя на основе сведений о посещенных страницах, с другой – нарушает конфиденциальность серфинга в интернете.

Позади планеты всей

Некоторые из обозревателей – конкурентов Chrome уже отказались от сторонних cookies и достаточно давно.

Так, Mozilla и Brave анонсировали введение их блокировки по умолчанию в 2019 г. в фирменных браузерах. Причем Mozilla потребовалось две итерации для того, чтобы добиться желаемого уровня конфиденциальности для своих клиентов. Сперва, осенью 2018 г., в Firefox была добавлена Enhanced Tracking Protection («улучшенная защита от отслеживания») – ее разработчики сочли недостаточной. Поэтому в апреле 2023 г. знаменитый браузер получил Total Cookie Protection («полную защиту cookie»).

Total Cookie Protection гарантирует, что доступ к созданным в Firefox сookies могут получить исключительно те сайты, на которых эти файлы были созданы, говорится в официальном блоге Mozilla.

Аналогичные меры по защите конфиденциальности пользователей предприняли разработчики Safari из Apple в 2020 г., после чего объявили свое детище «первым массовым браузером с полной блокировкой сторонних cookies по умолчанию». В Safari решение получило название Intelligent Tracking Protection («умная защита от отслеживания»).

Google же, в отличие от конкурентов, с отказом от сторонних cookies не спешила. Американский ИТ-гигант сильно зависит от рекламных доходов, и эффективность рекламы напрямую влияет на выручку компании.

Так, по итогам III квартала 2023 г. Alphabet (материнская компания Google) отчиталась о выручке в $76,7 млрд. При этом рекламный бизнес (включая YouTube) принес группе $59,7 млрд.

Прежде чем отказываться от такого инструмента для таргетирования рекламы как cookies, необходимо было найти ему достойную замену, которая устроила бы и пользователей Chrome, и рынок, и саму Google. Решить эту задачу корпорация намеревалась при помощи инициативы «Песочница конфиденциальности» (The Privacy Sandbox).

«Песочница конфиденциальности»

«Песочница конфиденциальности» была анонсирована Google в августе 2019 г. В ее рамках ведется разработка открытых стандартов (в том числе и при участии W3C), реализация которых в браузерах, как ожидают ее участники, позволила бы рекламодателям даже после отмены сторонних cookies показывать релевантную рекламу, при этом собирая лишь необходимый минимум пользовательских данных.

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Одним из решений, предложенных Google, является FLoC (Federated Learning of Cohorts), группирующее пользователей по интересам, а не по индивидуальным идентификаторам, как это происходит сейчас с использованием cookies.

Инициатива вызвала шквал критики со стороны конкурентов Google по рекламному бизнесу. Участники этого рынка выражали опасения по поводу того, что в результате внедрения «Песочницы» они могут лишиться доступа к ценным данным, в то время как Google его сохранит, тем самым получив весомое конкурентное преимущество. Дело в том, что многие пользователи привязывают свою учетную запись Google к Chrome ради автоматической синхронизации закладок, истории, паролей и пр. между различными применяемыми устройствами. Это в теории позволяет Google анализировать интересы таких пользователей без использования cookies.

Маленькими шажками к большим переменам

Обеспокоенность представителей рекламного рынка привлекла внимание антимонопольных регуляторов некоторых стран. В частности, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) предостерегло Google от поспешного внедрения технологий, выработанных в рамках инициативы «Песочница конфиденциальности», которые могли бы ослабить уровень конкуренции в сфере интернет-рекламы.

В Google, осознавая, что к ее действиям приковано пристальное внимание участников рынка и регуляторов, решили внедрять дополнительные средства защиты конфиденциальности пользователей постепенно и о каждом очередном этапе этой процедуры сообщать заранее и во всеуслышание.

В ноябре 2023 г корпорация анонсировала тестирование отключения сторонних cookies в браузере Chrome в I квартале 2024 г.

В декабре 2023 г. Google стало известно о том, к испытанию функции блокировки сторонних cookies по умолчанию, которая получила название Tracking Protection («защита от отслеживания»), на первых порах будет привлечено не более 1% пользователей браузера Chrome. По словам вице-президента Google Энтони Чавеса (Anthony Chavez), курирующего проект Privacy Sandbox, в компании рассчитывают, что абсолютно все пользователи будут переведены на Tracking Protection во второй половине 2024 г.

В Google ожидают сбоев в работе сайтов

Экспериментируя с блокировкой сторонних cookies в Google осознают сопряженные с этим риски. Так, в ноябре 2023 г. ведущий инженер-разработчик Blink – движка рендеринга Chrome – Рик Байерс (Rick Byers) заявил о существовании «умеренного» риска того, что отдельные интернет-ресурсы могут утратить свою работоспособность в Chrome с технологией Tracking Protection. Несмотря на то, что большинство веб-сайтов адаптировано к Safari и Firefox, которые сравнительно давно блокируют сторонние cookies, по-прежнему остаются отдельные экземпляры, которые не работают или по крайней мере декларируют свою неработоспособность без сторонних cookies.

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По данным Google, в декабре 2023 г. около 47% от всех, открытых пользователями веб-страниц, предпринимали попытки анализа сторонних cookies.

По состоянию на конец ноября 2023 г., согласно статистике StatCounter, браузер Google Chrome использовался на 62,85% устройств с подключением к интернету в мире. Четверка обозревателей – преследователей продукта Google выглядела следующим образом: Safari (20,04%), Edge (5,5%), Firefox (3,23%), Opera (3,17%).

Дмитрий Степанов

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