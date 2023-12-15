Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

Google экспериментирует с блокировкой сторонних cookies

Корпорация Google объявила о начале эксперимента по блокировке сторонних cookies в своем браузере Chrome, пишет The Register.

Тестирование стартует 4 января 2024 г., в нем примет участие около 1% пользователей фирменного обозревателя Google. По его итогам будет принято решение о масштабировании инициативы на всю аудиторию браузера.

Google заявила о намерении отказаться от поддержки сторонних cookie-файлов еще в начале 2020 г., однако неоднократно откладывала реализацию этого решения на более поздние сроки, давая участникам рекламного рынка время на подготовку к его последствиям.

Что такое cookies

Cookie-файлы позволяют веб-ресурсам сохранять на стороне пользователя информацию, которая при повторном визите может быть использована вновь, например, для авторизации, отслеживания перемещений пользователя по сайту или учета иной статистики.

Близится последний день сторонних cookies

Сторонние cookies могут появляться на устройстве пользователя, когда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. С помощью сторонних cookies рекламодатель может сформировать историю просмотров конкретного пользователя на всех веб-сайтах, на которых размещена его реклама. С одной стороны, это позволяет повысить эффективность рекламы за счет формирования более полного представления об интересах посетителя на основе сведений о посещенных страницах, с другой – нарушает конфиденциальность серфинга в интернете.

Позади планеты всей

Некоторые из обозревателей – конкурентов Chrome уже отказались от сторонних cookies и достаточно давно.

Так, Mozilla и Brave анонсировали введение их блокировки по умолчанию в 2019 г. в фирменных браузерах. Причем Mozilla потребовалось две итерации для того, чтобы добиться желаемого уровня конфиденциальности для своих клиентов. Сперва, осенью 2018 г., в Firefox была добавлена Enhanced Tracking Protection («улучшенная защита от отслеживания») – ее разработчики сочли недостаточной. Поэтому в апреле 2023 г. знаменитый браузер получил Total Cookie Protection («полную защиту cookie»).

Total Cookie Protection гарантирует, что доступ к созданным в Firefox сookies могут получить исключительно те сайты, на которых эти файлы были созданы, говорится в официальном блоге Mozilla.

Аналогичные меры по защите конфиденциальности пользователей предприняли разработчики Safari из Apple в 2020 г., после чего объявили свое детище «первым массовым браузером с полной блокировкой сторонних cookies по умолчанию». В Safari решение получило название Intelligent Tracking Protection («умная защита от отслеживания»).

Google же, в отличие от конкурентов, с отказом от сторонних cookies не спешила. Американский ИТ-гигант сильно зависит от рекламных доходов, и эффективность рекламы напрямую влияет на выручку компании.

Так, по итогам III квартала 2023 г. Alphabet (материнская компания Google) отчиталась о выручке в $76,7 млрд. При этом рекламный бизнес (включая YouTube) принес группе $59,7 млрд.

Прежде чем отказываться от такого инструмента для таргетирования рекламы как cookies, необходимо было найти ему достойную замену, которая устроила бы и пользователей Chrome, и рынок, и саму Google. Решить эту задачу корпорация намеревалась при помощи инициативы «Песочница конфиденциальности» (The Privacy Sandbox).

«Песочница конфиденциальности»

«Песочница конфиденциальности» была анонсирована Google в августе 2019 г. В ее рамках ведется разработка открытых стандартов (в том числе и при участии W3C), реализация которых в браузерах, как ожидают ее участники, позволила бы рекламодателям даже после отмены сторонних cookies показывать релевантную рекламу, при этом собирая лишь необходимый минимум пользовательских данных.

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Одним из решений, предложенных Google, является FLoC (Federated Learning of Cohorts), группирующее пользователей по интересам, а не по индивидуальным идентификаторам, как это происходит сейчас с использованием cookies.

Инициатива вызвала шквал критики со стороны конкурентов Google по рекламному бизнесу. Участники этого рынка выражали опасения по поводу того, что в результате внедрения «Песочницы» они могут лишиться доступа к ценным данным, в то время как Google его сохранит, тем самым получив весомое конкурентное преимущество. Дело в том, что многие пользователи привязывают свою учетную запись Google к Chrome ради автоматической синхронизации закладок, истории, паролей и пр. между различными применяемыми устройствами. Это в теории позволяет Google анализировать интересы таких пользователей без использования cookies.

Маленькими шажками к большим переменам

Обеспокоенность представителей рекламного рынка привлекла внимание антимонопольных регуляторов некоторых стран. В частности, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) предостерегло Google от поспешного внедрения технологий, выработанных в рамках инициативы «Песочница конфиденциальности», которые могли бы ослабить уровень конкуренции в сфере интернет-рекламы.

В Google, осознавая, что к ее действиям приковано пристальное внимание участников рынка и регуляторов, решили внедрять дополнительные средства защиты конфиденциальности пользователей постепенно и о каждом очередном этапе этой процедуры сообщать заранее и во всеуслышание.

В ноябре 2023 г корпорация анонсировала тестирование отключения сторонних cookies в браузере Chrome в I квартале 2024 г.

В декабре 2023 г. Google стало известно о том, к испытанию функции блокировки сторонних cookies по умолчанию, которая получила название Tracking Protection («защита от отслеживания»), на первых порах будет привлечено не более 1% пользователей браузера Chrome. По словам вице-президента Google Энтони Чавеса (Anthony Chavez), курирующего проект Privacy Sandbox, в компании рассчитывают, что абсолютно все пользователи будут переведены на Tracking Protection во второй половине 2024 г.

В Google ожидают сбоев в работе сайтов

Экспериментируя с блокировкой сторонних cookies в Google осознают сопряженные с этим риски. Так, в ноябре 2023 г. ведущий инженер-разработчик Blink – движка рендеринга Chrome – Рик Байерс (Rick Byers) заявил о существовании «умеренного» риска того, что отдельные интернет-ресурсы могут утратить свою работоспособность в Chrome с технологией Tracking Protection. Несмотря на то, что большинство веб-сайтов адаптировано к Safari и Firefox, которые сравнительно давно блокируют сторонние cookies, по-прежнему остаются отдельные экземпляры, которые не работают или по крайней мере декларируют свою неработоспособность без сторонних cookies.

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По данным Google, в декабре 2023 г. около 47% от всех, открытых пользователями веб-страниц, предпринимали попытки анализа сторонних cookies.

По состоянию на конец ноября 2023 г., согласно статистике StatCounter, браузер Google Chrome использовался на 62,85% устройств с подключением к интернету в мире. Четверка обозревателей – преследователей продукта Google выглядела следующим образом: Safari (20,04%), Edge (5,5%), Firefox (3,23%), Opera (3,17%).