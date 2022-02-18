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Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2

Небольшая группа разработчиков подготовила специальную версию бесплатного современного браузера Otter для знаменитой операционной системы IBM OS/2. Несмотря на то, что разработка этой ОС была прекращена еще в 2001 г., ее официальный наследник, ArcOS по-прежнему развивается. Сборка нацелена на пользователей, которые, помимо прочего, все еще любят Opera образца версии 12.x, то есть до ее превращения в очередной клон Chromium.

Браузер для OS/2 в 2022 году

Бесплатный браузер Otter Browser, стремящийся выглядеть как классическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2.

Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным кодом на базе движков Qt и QtWebKit. Ключевая особенность программы – максимальное сходство с последней классической Opera 12.

OS/2 – операционная система с закрытым исходным кодом, которую корпорация IBM разрабатывала в период с 1985 по 2001 гг. ArcaOS – 32-битная однопользовательская многозадачная операционная система для процессоров архитектуры x86, построенная на базе OS/2 Warp 4.52. Ее развитием с разрешения IBM занимается американская компания Arca Noae. ArcaOS поддерживает современное оборудование, умеет запускать ПО для оригинальной OS/2 и 16-битные приложения Windows.

Особенности порта

По информации профильного портала os2world.com, бета-версия сборки обозревателя для OS/2 станет доступна широкой публике в конце февраля – начале марта 2022 г. В настоящее время ведется внутреннее тестирование небольшой группой пользователей, приближенных к команде разработчиков.

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Переносом Otter на OS/2 занимаются трое сотрудников небольшой австрийской софтверной компании Bitwise Works в свободное от основной работы время. Поэтому проект развивается достаточно медленно.

По словам Дмитрий Куминова, одного из авторов порта, веб-движок, задействованный в Otter и являющийся частью фреймворка Qt5, включает около 75 тыс. файлов с примерно 35 млн строк исходного кода на языке программирования C++. К счастью, значительная его часть без проблем компилируется под OS/2, однако есть фрагменты, которые требуют адаптации под особенности этой ОС.

Разработчики планируют два варианта поставки браузера: для тех, кто финансово поддерживает проект (версия Donation) и для всех остальных (версия Public). Функциональность обеих версий будет идентичной. Бесплатная при запуске и открытии очередной вкладки будет показывать окно с просьбой приобрести платную. Платная, в свою очередь, беспокоить пользователя не станет.

Разработчики хотят взимать по 30 евро в год с человека за использование версии Donation. В то же время исходный код проекта останется свободно доступным. Это значит, что пользователи OS/2 и производных ОС при наличии соответствующих навыков смогут самостоятельно собрать для себя полноценную версию Otter.

Золотой век Opera

К 12 версии обозреватель Opera, за разработкой которого стояла норвежская компания Opera Software, сумел завоевать симпатии пользователей благодаря своей универсальности. Помимо непосредственно инструмента для просмотра страниц в интернете, этот «комбайн» включал мощный менеджер загрузок, интегрированные почтовый и торрент-клиент, книгу контактов, блокировщик рекламы и прочие функции. Применявшийся тогда в Opera движок Presto считался достаточно безопасным.

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После Opera 12 разработчики перевели свое детище с движка Presto на WebKit, а затем и Blink корпорации Google, который, в частности, используется в Chrome, Brave, новом Microsoft Edge, Vivaldi и отечественном «Яндекс.браузере». Новая Opera лишилась большинства своих преимуществ и не понравилась значительной части пользователей. Финальное обновление 12 ветки было выпущено в феврале 2016 г.

Гибель классической Opera породила сразу несколько проектов, в которых можно разглядеть ее черты. В их числе Otter Browser Михала Дуткевича (Michał Dutkiewicz), первая версия которого увидела свет в 2013 г., и Vivaldi, созданный бывшим гендиректором Opera Software Йоном Стефенсоном фон Течнером (Jon Stephenson von Tetzchner).

Согласно StatCounter, доля десктопного браузера Opera на конец января 2022 г. составляет 3% (пятое место). Доля Chrome – 65,38%, Safari – 9,84%, Edge – 9,54%, Firefox – 9,18%.

Жизненный путь OS/2

В основу OS/2, которая в первые годы разрабатывалась IBM совместно с Microsoft, лег код систем семейства UNIX, BSD и собственных операционных систем, разработанных «голубым гигантом». В то время OS/2 предлагала ряд передовых возможностей: надежную файловую систему HPFS, многозадачность, быстродействие, высокую стабильность и сравнительно невысокую требовательность к ресурсам. Система предназначалась для персональных компьютеров IBM, серверов, производственного оборудования, кассовых терминалов, банкоматов и других промышленных систем.

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В начале 90-х годов XX века Microsoft отказалась от участия в проекте, а на основе полученных наработок создала Windows NT, потомками которой являются ныне актуальные Windows 10 и 11.

В 2001 г. IBM прекратила работу над проектом, однако открыть код ОС, несмотря на просьбы сообщества пользователей, отказалась. Некоторые системы, в частности банковские, в США и Европе продолжали функционировать под управлением OS/2. Следовательно поддержка ОС была все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом – по лицензии IBM. Последний релиз eComStation состоялся в 2011 г.

В 2017 г. Arca Noae выпустила новую сборку OS/2 под кодовым именем Blue Lion, которая поддерживала запуск на реальном железе, а не только в виртуальной машине. Затем ОС сменила название на ArcaOS 5.0.

Дмитрий Степанов

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