IBM OS/2 eComStation
СОБЫТИЯ
|11.01.2024
|
Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2
ла все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом –
|06.09.2023
|
Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды
OS и нативная поддержка UEFI Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UE
|18.02.2022
|
Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2
сическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным ко
|05.11.2015
|
Легендарная OS/2 вернется в 2016 году
и и другим софтом. Вы сможете запускать на ней любые программы, которые сейчас запускаете на OS/2 и eComStation», — добавили в Arca Noae. Arca Noae Arca Noae — американская компания, специализи
|14.09.2015
|
Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки
ную систему OS/2 теперь можно запускать с загрузочной USB-флешки. ISO-образ с операционной системой eComStation (преемницы OS/2), предназначенный для создания загрузочной USB-флешки, выпустила
|12.02.2009
|
Вышла новая версия консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2
Компания «Доктор Веб» сообщила о выходе новой версии консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2. Консольные сканеры Dr.Web без графического интерфейса представляют собой экономичные решения для опытных пользователей, умеющих работать с командной строкой. Консольные сканеры Dr.Web для
|19.07.2005
|
Полуось загнулась?
ереданы). В 2001 году Serenity предложила первую версию интегрированного решения для малого бизнеса eComStation, в основе которого лежит OS/2. Эта система развивается; для текущей версии eCo
|18.07.2005
|
IBM OS/2 списывают в архив
IBM прекратит продажи операционной системы OS/2 в конце текущего года, а еще через год закончит ее стандартную поддержку. С 2007 г. поддержка продукта будет осуществляться только на контрактных условиях. В IBM советуют пользователям
|13.04.2000
|
IBM выпустит обновления для OS/2 Warp 4 и Warp Server в конце ноября
Корпорация IBM анонсировала выпуск обновлений к операционной системе OS/2. Заявление об этом было сделано на сайте IBM и не сопровождалось пресс-релизами и пресс-
|28.10.1999
|
IBM разработала новую версию клиента OS/2 Aurora
Но не спешите удивляться. Как сообщалось ранее, компания Stardock Systems некоторое время вела переговоры с IBM по поводу продажи лицензии на клиент OS/2, но закончилось это тем, что IBM отказалась продать лицензию, не имея планов на разработку следующей версии OS/2, что означало медленную смерть OS/2. Однако в начале этой нед
|20.09.1999
|
IBM "убивает" клиента OS/2, разработанного Stardock Systems
IBM торпедировала планы по поводу продвижения нового клиента OS/2, разработанного Stardock Systems, очевидно не имея планов разработки собственного. Это решение последовало после 6 месяцев переговоров и принципиальных соглашений. Теперь можно сказать, чт
|03.09.1999
|IBM несколько удивлена успешной продажей своей операционной системы OS/2
|06.05.1999
|
IBM анонсировала серверную версию OS/2
Корпорация IBM анонсировала серверную версию операционной системы OS/2 для систем электронной коммерции. Новая версия Aurora, которая выйдет в середине месяца, не содержит "ошибок 2000 года" и поддерживает евро. В ОС включена Journaled File System, которая об
|05.03.1999
|
Symantec выпустила Norton AntiVirus для OS/2
Корпорация Symantec объявила о выпуске Norton AntiVirus для OS/2, единственного решения для данной операционной системы, рекомендованного и продаваемого IBM. Оно включает эвристическую технологию Bloodhound ("ищейка"), которая выявляет зараженные файлы
|22.02.1999
|
Выпущена новая бета-версия Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2
Компания "ДиалогНаука" сообщила о выходе 18 февраля новой бета-версии 4.04 антивирусной программы Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2. В комплект включена новая программа - резидентный сторож Spider Guard для Win95/98, увеличена скорость проверки файлов. Кроме того, в ПО добавлена проверка основных типов архивов: RAR (вк
|11.02.1999
|
Symantec выпустила Norton AntiVirus for OS/2
Компания Symantec объявила о выходе Norton AntiVirus for OS/2. Это единственная работающая в среде OS/2 антивирусная программа, рекомендованная к использованию корпорацией IBM. Данная версия включает в себя эвристическую технологию Bloodhound,
|11.12.1998
|
CPS заключила соглашения с IBM на поставку в Россию OEM-версии операционной системы OS/2
ин из ведущих российских дистрибьюторов программного обеспечения, компания CPS объявила о заключении в начале декабря соглашения с корпорацией IBM на поставку в Россию OEM-версии операционной системы OS/2. Новое соглашение не ограничено сроком действия и оформлено в виде самостоятельного документа. По его условиям CPS имеет право поставлять данную версию только местным сборщикам компьютеров
