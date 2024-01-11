Разделы

IBM OS/2 eComStation


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.01.2024 Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2

ла все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом –

06.09.2023 Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды

OS и нативная поддержка UEFI Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UE
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2

сическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным ко
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году

и и другим софтом. Вы сможете запускать на ней любые программы, которые сейчас запускаете на OS/2 и eComStation», — добавили в Arca Noae. Arca Noae Arca Noae — американская компания, специализи
14.09.2015 Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки

ную систему OS/2 теперь можно запускать с загрузочной USB-флешки. ISO-образ с операционной системой eComStation (преемницы OS/2), предназначенный для создания загрузочной USB-флешки, выпустила

12.02.2009 Вышла новая версия консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2

Компания «Доктор Веб» сообщила о выходе новой версии консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2. Консольные сканеры Dr.Web без графического интерфейса представляют собой экономичные решения для опытных пользователей, умеющих работать с командной строкой. Консольные сканеры Dr.Web для
19.07.2005 Полуось загнулась?

ереданы). В 2001 году Serenity предложила первую версию интегрированного решения для малого бизнеса eComStation, в основе которого лежит OS/2. Эта система развивается; для текущей версии eCo
18.07.2005 IBM OS/2 списывают в архив

IBM прекратит продажи операционной системы OS/2 в конце текущего года, а еще через год закончит ее стандартную поддержку. С 2007 г. поддержка продукта будет осуществляться только на контрактных условиях. В IBM советуют пользователям

13.04.2000 IBM выпустит обновления для OS/2 Warp 4 и Warp Server в конце ноября

Корпорация IBM анонсировала выпуск обновлений к операционной системе OS/2. Заявление об этом было сделано на сайте IBM и не сопровождалось пресс-релизами и пресс-
28.10.1999 IBM разработала новую версию клиента OS/2 Aurora

Но не спешите удивляться. Как сообщалось ранее, компания Stardock Systems некоторое время вела переговоры с IBM по поводу продажи лицензии на клиент OS/2, но закончилось это тем, что IBM отказалась продать лицензию, не имея планов на разработку следующей версии OS/2, что означало медленную смерть OS/2. Однако в начале этой нед
20.09.1999 IBM "убивает" клиента OS/2, разработанного Stardock Systems

IBM торпедировала планы по поводу продвижения нового клиента OS/2, разработанного Stardock Systems, очевидно не имея планов разработки собственного. Это решение последовало после 6 месяцев переговоров и принципиальных соглашений. Теперь можно сказать, чт
03.09.1999 IBM несколько удивлена успешной продажей своей операционной системы OS/2
06.05.1999 IBM анонсировала серверную версию OS/2

Корпорация IBM анонсировала серверную версию операционной системы OS/2 для систем электронной коммерции. Новая версия Aurora, которая выйдет в середине месяца, не содержит "ошибок 2000 года" и поддерживает евро. В ОС включена Journaled File System, которая об
05.03.1999 Symantec выпустила Norton AntiVirus для OS/2

Корпорация Symantec объявила о выпуске Norton AntiVirus для OS/2, единственного решения для данной операционной системы, рекомендованного и продаваемого IBM. Оно включает эвристическую технологию Bloodhound ("ищейка"), которая выявляет зараженные файлы

22.02.1999 Выпущена новая бета-версия Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2

Компания "ДиалогНаука" сообщила о выходе 18 февраля новой бета-версии 4.04 антивирусной программы Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2. В комплект включена новая программа - резидентный сторож Spider Guard для Win95/98, увеличена скорость проверки файлов. Кроме того, в ПО добавлена проверка основных типов архивов: RAR (вк
11.02.1999 Symantec выпустила Norton AntiVirus for OS/2

Компания Symantec объявила о выходе Norton AntiVirus for OS/2. Это единственная работающая в среде OS/2 антивирусная программа, рекомендованная к использованию корпорацией IBM. Данная версия включает в себя эвристическую технологию Bloodhound,
11.12.1998 CPS заключила соглашения с IBM на поставку в Россию OEM-версии операционной системы OS/2

ин из ведущих российских дистрибьюторов программного обеспечения, компания CPS объявила о заключении в начале декабря соглашения с корпорацией IBM на поставку в Россию OEM-версии операционной системы OS/2. Новое соглашение не ограничено сроком действия и оформлено в виде самостоятельного документа. По его условиям CPS имеет право поставлять данную версию только местным сборщикам компьютеров

Публикаций - 80, упоминаний - 108

IBM OS/2 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9573 34
Microsoft Corporation 25383 30
Intel Corporation 12606 11
Dr.Web - Доктор Веб 1277 7
Apple Inc 12812 7
OpenText - Micro Focus - Novell 873 5
HPE Financial Services - HPEFS 45 5
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
Arca Noae 5 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2240 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
ДиалогНаука 261 4
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5348 3
Oracle Corporation 6915 3
Netscape Communications Corporation 425 3
Otello Corporation - Opera Software 337 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 2
Siemens AG - Siemens Group 2635 2
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 2
Broadcom - VMware 2516 2
Cisco Systems 5244 2
Lenovo Group 2378 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
HP Inc. 5782 2
AMD - Advanced Micro Devices 4518 2
Autodesk 625 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
Fujitsu 2070 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Red Hat 1348 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 2
Adobe Systems 1574 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Trend Micro 632 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
Google LLC 12376 2
Nvidia Corp 3801 2
Odin 32 2
Boeing 1021 3
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Michelin - Мишлен 35 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Caterpillar - 90 2
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
UPS 215 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 185 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Banco de Chile 2 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 3
Судебная власть - Judicial power 2421 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3562 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 187 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
Apache Software Foundation - ASF 224 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 39
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3629 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8266 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13744 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32418 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7774 9
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2271 9
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 894 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12498 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 8
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15073 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9943 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7096 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12962 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9865 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 736 5
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 523 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4771 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10397 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13126 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8226 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6670 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6111 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2722 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1407 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4873 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3605 3
Microsoft Windows 16500 49
Linux OS 11090 30
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1657 18
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 15
Microsoft Windows NT 887 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 14
Oracle Java - язык программирования 3366 12
Microsoft Windows 95 423 11
Apple macOS 2300 10
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 138 10
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 9
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 8
Microsoft Windows 3.x 81 7
Microsoft Windows 2000 8679 7
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 6
Microsoft Windows XP 2424 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 6
Dr.Web - DrWeb32 - DrWeb for Win32 13 5
Intel x86 - архитектура процессора 2005 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5264 5
Opera Browser - Браузер 1041 5
Mozilla Firefox - браузер 1921 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 3
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 3
FreePik 1565 3
Microsoft Windows 10 1909 3
Microsoft Windows 7 1999 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
Nokia Symbian OS 1403 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1031 3
Apple Safari - браузер 881 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1908 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 208 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 3
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 2
Рамендик Михаил 19 1
Ожигов Виталий 7 1
Мишко Сергей 5 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 12 1
Slivka Ben - Сливка Бен 2 1
Turrin Michael - Туррин Майкл 1 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Куминов Дмитрий 1 1
Watson Robert - Уотсон Роберт 2 1
Maritz Paul - Моритц Пол 35 1
Dutkiewicz Michał - Дуткевич Михал 1 1
Zbikowski Mark - Збиковски Марк 1 1
Smith Brad - Смит Бред 3 1
Мельникова Анастасия 433 1
Белоусов Сергей 250 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Кузнецов Сергей 162 1
Чачава Александр 118 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Милых Валерий 7 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
Малафеев Андрей 52 1
Прянишников Николай 311 1
Попова Мария 141 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 20
Европа 24725 9
Германия - Федеративная Республика 12982 6
Япония 13590 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 3
Земля - планета Солнечной системы 10717 3
Южная Корея - Республика 6904 3
Норвегия - Королевство 1834 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 3
Сатурн - Титан (спутник) 508 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 2
Ирландия - Республика 1031 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1082 2
США - Калифорния 4785 2
Нидерланды 3658 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 2
США - Алабама 146 1
США - Вашингтон штат 128 1
США - Калифорния - Ла-Джолла 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46312 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Польша - Республика 2008 1
Индия - Bharat 5750 1
Америка - Американский регион 2195 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Франция - Французская Республика 8024 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 1
Украина 7832 1
Испания - Королевство 3780 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Америка Латинская 1897 1
Малайзия 902 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2989 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10834 3
Английский язык 6913 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1368 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 2
Ergonomics - Эргономика 1700 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8266 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7058 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1842 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2995 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
Физика - Physics - область естествознания 2850 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5999 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 1
The Register - The Register Hardware 1742 5
Bloomberg 1567 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Wikipedia - Википедия 608 1
Reddit 369 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 231 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
AP - Associated Press 2006 1
ComputerWorld 144 1
Gartner - Гартнер 3626 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
Net Applications 127 1
Datamonitor 83 1
Top10VPN 6 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 562 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
Industrie Forum Design Award 2 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
LinuxWorld 52 1
