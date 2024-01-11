Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2 ла все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом –

Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды OS и нативная поддержка UEFI Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UE

Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 сическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным ко

Легендарная OS/2 вернется в 2016 году и и другим софтом. Вы сможете запускать на ней любые программы, которые сейчас запускаете на OS/2 и eComStation», — добавили в Arca Noae. Arca Noae Arca Noae — американская компания, специализи

Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки ную систему OS/2 теперь можно запускать с загрузочной USB-флешки. ISO-образ с операционной системой eComStation (преемницы OS/2), предназначенный для создания загрузочной USB-флешки, выпустила

Вышла новая версия консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2 Компания «Доктор Веб» сообщила о выходе новой версии консольных сканеров Dr.Web для DOS, Windows, OS/2. Консольные сканеры Dr.Web без графического интерфейса представляют собой экономичные решения для опытных пользователей, умеющих работать с командной строкой. Консольные сканеры Dr.Web для

Полуось загнулась? ереданы). В 2001 году Serenity предложила первую версию интегрированного решения для малого бизнеса eComStation, в основе которого лежит OS/2. Эта система развивается; для текущей версии eCo

IBM OS/2 списывают в архив IBM прекратит продажи операционной системы OS/2 в конце текущего года, а еще через год закончит ее стандартную поддержку. С 2007 г. поддержка продукта будет осуществляться только на контрактных условиях. В IBM советуют пользователям

IBM выпустит обновления для OS/2 Warp 4 и Warp Server в конце ноября Корпорация IBM анонсировала выпуск обновлений к операционной системе OS/2. Заявление об этом было сделано на сайте IBM и не сопровождалось пресс-релизами и пресс-

IBM разработала новую версию клиента OS/2 Aurora Но не спешите удивляться. Как сообщалось ранее, компания Stardock Systems некоторое время вела переговоры с IBM по поводу продажи лицензии на клиент OS/2, но закончилось это тем, что IBM отказалась продать лицензию, не имея планов на разработку следующей версии OS/2, что означало медленную смерть OS/2. Однако в начале этой нед

IBM "убивает" клиента OS/2, разработанного Stardock Systems IBM торпедировала планы по поводу продвижения нового клиента OS/2, разработанного Stardock Systems, очевидно не имея планов разработки собственного. Это решение последовало после 6 месяцев переговоров и принципиальных соглашений. Теперь можно сказать, чт

IBM анонсировала серверную версию OS/2 Корпорация IBM анонсировала серверную версию операционной системы OS/2 для систем электронной коммерции. Новая версия Aurora, которая выйдет в середине месяца, не содержит "ошибок 2000 года" и поддерживает евро. В ОС включена Journaled File System, которая об

Symantec выпустила Norton AntiVirus для OS/2 Корпорация Symantec объявила о выпуске Norton AntiVirus для OS/2, единственного решения для данной операционной системы, рекомендованного и продаваемого IBM. Оно включает эвристическую технологию Bloodhound ("ищейка"), которая выявляет зараженные файлы

Выпущена новая бета-версия Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2 Компания "ДиалогНаука" сообщила о выходе 18 февраля новой бета-версии 4.04 антивирусной программы Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2. В комплект включена новая программа - резидентный сторож Spider Guard для Win95/98, увеличена скорость проверки файлов. Кроме того, в ПО добавлена проверка основных типов архивов: RAR (вк

Symantec выпустила Norton AntiVirus for OS/2 Компания Symantec объявила о выходе Norton AntiVirus for OS/2. Это единственная работающая в среде OS/2 антивирусная программа, рекомендованная к использованию корпорацией IBM. Данная версия включает в себя эвристическую технологию Bloodhound,