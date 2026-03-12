Получите все материалы CNews по ключевому слову
Arca Noae
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Arca Noae и организации, системы, технологии, персоны:
|Boeing 1021 1
|Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
|Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
|Michelin - Мишлен 35 1
|Caterpillar - 90 1
|Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
|Куминов Дмитрий 1 1
|Dutkiewicz Michał - Дуткевич Михал 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.