Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Arca Noae


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.03.2026 Windows всех достала. Из пепла восстала всеми любимая OS/2, ее можно запустить на современных ПК 1
11.01.2024 Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2 1
06.09.2023 Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды 1
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 1
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Arca Noae и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25383 4
IBM - International Business Machines Corp 9573 4
HPE Financial Services - HPEFS 45 3
Broadcom - VMware 2516 1
Fujitsu 2070 1
Blink 56 1
Google LLC 12376 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 54 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Odin 32 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Boeing 1021 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Michelin - Мишлен 35 1
Caterpillar - 90 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8266 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 894 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3629 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2271 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 136 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 252 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 1
PnP - Plug&Play 323 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10397 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3605 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15073 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5464 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1588 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 736 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2469 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 638 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8447 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 598 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 207 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 379 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 215 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2722 1
MBR - Master Boot Record - главная загрузочная запись для последующей загрузки операционной системы 14 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1657 4
Microsoft Windows NT 887 4
IBM OS/2 - eComStation 80 4
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 3
Microsoft Windows 10 1909 3
Microsoft Windows 16500 3
Intel x86 - архитектура процессора 2005 2
Oracle Java - язык программирования 3366 2
Mozilla Firefox - браузер 1921 2
Opera Browser - Браузер 1041 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 145 2
QtWebKit 4 2
Otter Browser 4 2
FreePik 1565 2
Google Chrome - браузер 1666 1
Linux OS 11090 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 1
Microsoft Windows XP 2424 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
StatCounter 462 1
Apple Safari - браузер 881 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
Brave - Браузер 41 1
Vivaldi - Браузер 103 1
C/C++ - Язык программирования 858 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1008 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 114 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Куминов Дмитрий 1 1
Dutkiewicz Michał - Дуткевич Михал 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 4
Европа 24725 4
Россия - РФ - Российская федерация 159468 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Польша - Республика 2008 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 1
The Register - The Register Hardware 1742 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837