Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды

Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секундыС выходом версии 5.1, которую пришлось ждать ни много ни мало три года, операционную система ArcaOS, построенную на базе классической ОС IBM OS/2, можно запускать на самых современных компьютерах – с микросхемой UEFI на материнской плате вместо BIOS.
ArcaOS и нативная поддержка UEFI
Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UEFI (единый интерфейс расширяемого ПО) вместо устаревшей «классической» BIOS (базовой системы ввода/вывода).
Как отмечает The Register, это позволяет устанавливать ОС на самые современные ПК. Поддержка UEFI также дает возможность применять ArcaOS с накопителями данных емкостью более 2 ТБ благодаря способности работать со схемой разделов GPT, которая пришла на смену устаревшей MBR (основная загрузочная запись).
Нативная поддержка UEFI реализована в версии 5.1, которая находилась разработке с августа 2020 г.
Отличительные особенности ArcaOS
ArcaOS – 32-битная однопользовательская многозадачная операционная система для процессоров архитектуры x86, построенная на базе OS/2 Warp 4.52. Ее развитием с разрешения IBM занимается американская компания Arca Noae.
ArcaOS способна выполнять программы для оригинальной OS/2, DOS и 16-битные приложения Windows, а также Java-софт. Кроме того, для ArcaOS создан аналог утилиты WINE – Odin, которая позволяет запускать 32-разрядные приложения для Windows.
В состав ОС включен менеджер пакетов Yum, ранее применявшийся по умолчанию в Linux-дистрибутиве Fedora, а также POSIX-подобное окружение kLIBC и обладает встроенной поддержкой инструментария Qt4, что упрощает портирование на ArcaOS ПО с POSIX-совестимых платформ вроде Linux.
Серьезным недостатком ArcaOS является отсутствие 64-битной версии, в связи с чем ОС не может полноценно использовать (адресовать) оперативную память объемом более 4 ГБ. Впрочем, при помощи специального драйвера с поддержкой технологии Intel PAE «невидимый» для системы остаток «излишек» памяти можно превратить в RAM-диск – очень быстрый, но энергозависимый виртуальный накопитель.
Помимо родной для OS/2 файловой системы HPFS, ArcaOS способна работать с IBM JFS, которая поддерживает тома емкостью более 64 ГБ.
Чем может порадовать или огорчить ArcaOS в 2023 году
Среди достоинств ArcaOS 5.1 на фоне предыдущей инкарнации OS/2 Warp – eComStation, эксперты The Register выделяют значительно более простой процесс установки и поддержку различного современного оборудования: USB-периферии, современных мониторов и интегрированных в материнскую плату звуковых карт, устройств Plug-and-play.
Кроме того, система занимает очень мало дискового пространства даже в сравнении с Windows XP – ОС 20-летней давности, а также не требовательна к производительности «железа». Специалисты инсталлировали ArcaOS 5.1 на ноутбуки Lenovo ThinkPad X200 (выпущен в 2008 г.) и X61 (появился на рынке в 2007 г.), в основе которых морально устаревшие процессоры Intel Core Duo, и по итогам тестирования новинки высоко оценили скорость ее работы и отзывчивость на команды пользователя. Замена жестких дисков на старые твердотельные накопители (SSD) в этих устройствах позволило добиться загрузки системы всего за несколько секунд.
Недостатки, помимо уже упомянутого отсутствия полноценной поддержки 64-битных платформ, у системы также имеются. В частности, как отмечают специалисты The Register, она крайне привередлива к схемам разбития жестких дисков на разделы, что делает практически невозможным установку ArcaOS в качестве второй ОС, если только соседствовать с ней будет не DOS. Кроме того, эксперты не рекомендуют использование сторонних инструментов для разметки диска вроде GParted – полагаться следует только встроенную в ArcaOS утилиту.
В процессе тестирования системы специалисты также столкнулись с проблемами использования Wi-Fi-сетей: в большинстве случаев ОС «видела» Wi-Fi-адаптер и даже оказывалась способной вывести список доступных сетей, однако подключиться хотя бы к одной из них не удавалось. С проводным подключением подобных сложностей не наблюдалось.
Пожалуй, самый существенный из недостатков системы – отсутствие большого количества нового софта. К примеру, ArcaOS 5.1 поставляется с браузером Mozilla Firefox 45, релиз которого состоялся в марте 2016 г. Впрочем, как ранее сообщил CNews, в феврале 2022 г. для ArcaOS был выпущен Otter Browser – современный обозреватель на базе движков Qt и QtWebKit, ключевой особенностью которого является максимальное внешнее сходство с Opera 12.
Наконец, следует отметить, что ArcaOS является платным программным продуктом. Для его приобретения частному лицу придется выложить $139 (около 13,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 сентября 2023 г.).
Жизненный путь OS/2
OS/2 – операционная система с закрытым исходным кодом, которую корпорация IBM разрабатывала в период с 1985 по 2001 гг.
В основу OS/2, которая в первые годы разрабатывалась IBM совместно с Microsoft, лег код систем семейства UNIX, BSD и собственных операционных систем, разработанных «голубым гигантом». В то время OS/2 предлагала ряд передовых возможностей: надежную файловую систему HPFS, многозадачность, быстродействие, высокую стабильность и сравнительно невысокую требовательность к ресурсам. Система предназначалась для персональных компьютеров IBM, серверов, производственного оборудования, кассовых терминалов, банкоматов и других промышленных систем.
В начале 90-х годов XX века Microsoft отказалась от участия в проекте, а на основе полученных наработок создала Windows NT, потомками которой являются ныне актуальные Windows 10 и 11.
В 2001 г. IBM прекратила работу над проектом, однако открыть код ОС, несмотря на просьбы сообщества пользователей, отказалась. Некоторые системы, в частности банковские, в США и Европе продолжали функционировать под управлением OS/2. Следовательно поддержка ОС была все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом – по лицензии IBM. Последний релиз eComStation состоялся в 2011 г.
В 2017 г. Arca Noae выпустила новую сборку OS/2 под кодовым именем Blue Lion, которая поддерживала запуск на реальном железе, а не только в виртуальной машине. Затем ОС сменила название на ArcaOS 5.0.