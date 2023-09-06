Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды

ArcaOS и нативная поддержка UEFI

Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UEFI (единый интерфейс расширяемого ПО) вместо устаревшей «классической» BIOS (базовой системы ввода/вывода).

Как отмечает The Register, это позволяет устанавливать ОС на самые современные ПК. Поддержка UEFI также дает возможность применять ArcaOS с накопителями данных емкостью более 2 ТБ благодаря способности работать со схемой разделов GPT, которая пришла на смену устаревшей MBR (основная загрузочная запись).

Нативная поддержка UEFI реализована в версии 5.1, которая находилась разработке с августа 2020 г.

Отличительные особенности ArcaOS

ArcaOS – 32-битная однопользовательская многозадачная операционная система для процессоров архитектуры x86, построенная на базе OS/2 Warp 4.52. Ее развитием с разрешения IBM занимается американская компания Arca Noae.

ArcaOS способна выполнять программы для оригинальной OS/2, DOS и 16-битные приложения Windows, а также Java-софт. Кроме того, для ArcaOS создан аналог утилиты WINE – Odin, которая позволяет запускать 32-разрядные приложения для Windows.

Фото: freepik.com Построенная на базе классической OS/2 Warp операционная система ArcaOS обзавелась нативной поддержкой UEFI

В состав ОС включен менеджер пакетов Yum, ранее применявшийся по умолчанию в Linux-дистрибутиве Fedora, а также POSIX-подобное окружение kLIBC и обладает встроенной поддержкой инструментария Qt4, что упрощает портирование на ArcaOS ПО с POSIX-совестимых платформ вроде Linux.

Серьезным недостатком ArcaOS является отсутствие 64-битной версии, в связи с чем ОС не может полноценно использовать (адресовать) оперативную память объемом более 4 ГБ. Впрочем, при помощи специального драйвера с поддержкой технологии Intel PAE «невидимый» для системы остаток «излишек» памяти можно превратить в RAM-диск – очень быстрый, но энергозависимый виртуальный накопитель.

Помимо родной для OS/2 файловой системы HPFS, ArcaOS способна работать с IBM JFS, которая поддерживает тома емкостью более 64 ГБ.

Чем может порадовать или огорчить ArcaOS в 2023 году

Среди достоинств ArcaOS 5.1 на фоне предыдущей инкарнации OS/2 Warp – eComStation, эксперты The Register выделяют значительно более простой процесс установки и поддержку различного современного оборудования: USB-периферии, современных мониторов и интегрированных в материнскую плату звуковых карт, устройств Plug-and-play.

Кроме того, система занимает очень мало дискового пространства даже в сравнении с Windows XP – ОС 20-летней давности, а также не требовательна к производительности «железа». Специалисты инсталлировали ArcaOS 5.1 на ноутбуки Lenovo ThinkPad X200 (выпущен в 2008 г.) и X61 (появился на рынке в 2007 г.), в основе которых морально устаревшие процессоры Intel Core Duo, и по итогам тестирования новинки высоко оценили скорость ее работы и отзывчивость на команды пользователя. Замена жестких дисков на старые твердотельные накопители (SSD) в этих устройствах позволило добиться загрузки системы всего за несколько секунд.

Недостатки, помимо уже упомянутого отсутствия полноценной поддержки 64-битных платформ, у системы также имеются. В частности, как отмечают специалисты The Register, она крайне привередлива к схемам разбития жестких дисков на разделы, что делает практически невозможным установку ArcaOS в качестве второй ОС, если только соседствовать с ней будет не DOS. Кроме того, эксперты не рекомендуют использование сторонних инструментов для разметки диска вроде GParted – полагаться следует только встроенную в ArcaOS утилиту.

В процессе тестирования системы специалисты также столкнулись с проблемами использования Wi-Fi-сетей: в большинстве случаев ОС «видела» Wi-Fi-адаптер и даже оказывалась способной вывести список доступных сетей, однако подключиться хотя бы к одной из них не удавалось. С проводным подключением подобных сложностей не наблюдалось.

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Пожалуй, самый существенный из недостатков системы – отсутствие большого количества нового софта. К примеру, ArcaOS 5.1 поставляется с браузером Mozilla Firefox 45, релиз которого состоялся в марте 2016 г. Впрочем, как ранее сообщил CNews, в феврале 2022 г. для ArcaOS был выпущен Otter Browser – современный обозреватель на базе движков Qt и QtWebKit, ключевой особенностью которого является максимальное внешнее сходство с Opera 12.

Наконец, следует отметить, что ArcaOS является платным программным продуктом. Для его приобретения частному лицу придется выложить $139 (около 13,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 сентября 2023 г.).

Жизненный путь OS/2

OS/2 – операционная система с закрытым исходным кодом, которую корпорация IBM разрабатывала в период с 1985 по 2001 гг.

В основу OS/2, которая в первые годы разрабатывалась IBM совместно с Microsoft, лег код систем семейства UNIX, BSD и собственных операционных систем, разработанных «голубым гигантом». В то время OS/2 предлагала ряд передовых возможностей: надежную файловую систему HPFS, многозадачность, быстродействие, высокую стабильность и сравнительно невысокую требовательность к ресурсам. Система предназначалась для персональных компьютеров IBM, серверов, производственного оборудования, кассовых терминалов, банкоматов и других промышленных систем.

В начале 90-х годов XX века Microsoft отказалась от участия в проекте, а на основе полученных наработок создала Windows NT, потомками которой являются ныне актуальные Windows 10 и 11.

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В 2001 г. IBM прекратила работу над проектом, однако открыть код ОС, несмотря на просьбы сообщества пользователей, отказалась. Некоторые системы, в частности банковские, в США и Европе продолжали функционировать под управлением OS/2. Следовательно поддержка ОС была все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом – по лицензии IBM. Последний релиз eComStation состоялся в 2011 г.

В 2017 г. Arca Noae выпустила новую сборку OS/2 под кодовым именем Blue Lion, которая поддерживала запуск на реальном железе, а не только в виртуальной машине. Затем ОС сменила название на ArcaOS 5.0.