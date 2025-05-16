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Индексная книга (каталог) CNews*
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Odin


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото 1
08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда 1
11.01.2024 Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2 1
06.09.2023 Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор 1
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
25.11.2016 Станислав Другалев -

Колокейшн уступает место облачным сервисам

 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
15.12.2015 IBS открыла центр компетенций Samsung 1
02.12.2015 Parallels продала свой новый бренд и важную часть бизнеса 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
29.10.2015 Облака растут, пока ИТ-рынок стагнирует 1
19.10.2015 Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу» 1
15.09.2015 Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр 1
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1
27.04.2015 Коммерческое решение Virtuozzo переходит на открытую модель разработки 1
25.03.2015 Parallels объявила о расколе на два разных бренда 1
18.03.2015 ODiN - прожектор в будущее 1
26.12.2013 В Сеть слили характеристики будущего флагмана LG G3 1
17.12.2012 Sony готовит премиальный смартфон с огромным экраном 1
07.07.2011 В космосе обнаружили перекись водорода 1
28.03.2008 Viking: Battle for Asgard в продаже 1
11.03.2008 Viking: Battle for Asgard. Видео 1
03.03.2008 Viking: Battle for Asgard. Видео 1
06.11.2007 Определен победитель гонки роботов-водителей 1
22.08.2007 VIKING: Battle For Asgard 1
18.04.2007 В межзвездном пространстве впервые обнаружили молекулярный кислород 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Odin и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 13
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 8
Acronis - Акронис 451 6
Microsoft Corporation 24829 6
Ingram Micro 54 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 4
Росплатформа - Р-Платформа 86 4
IBM - International Business Machines Corp 9468 4
SEGA 395 4
Creative Assembly 79 4
Cisco Systems 5151 3
Corel Corporation 336 3
SWsoft - Standard & Western Software 48 3
Samsung Electronics 10365 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 204 3
Sphere 28 2
ModernGigabyte 8 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Ростелеком 9896 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Nginx - Энджайникс 172 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 2
Caravan - Караван 89 2
Nutanix 103 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Астерос Сервис 10 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 321 1
Atrinity - Атринити 21 1
МегаФон 9224 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
Yandex - Яндекс 7678 1
Instabank - Инстабанк 23 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
Крок - Croc 1784 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 3
Intel Capital 148 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Альфа-Банк 1795 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Jones Day 17 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Новард УК - Novard 72 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2498 1
Visa International 1953 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 813 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Runa Capital 158 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 2
Федеральное казначейство России 1810 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2967 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Челябинской области 67 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1450 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6293 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2883 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21152 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7641 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10382 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1160 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4029 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2047 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7501 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1213 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 343 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 2
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Microsoft Windows 15882 8
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 6
Linux OS 10202 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4051 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 4
Google Android 14236 3
Parallels Desktop 90 3
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Parallels Client - Parallels 2X RDP 11 3
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Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 121 2
Corel WinZip - архиватор 50 2
Corel Paint Shop - графический редактор 25 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 27 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
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Microsoft Windows 10 1803 2
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Broadcom - VMware vSphere 575 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Parallels Toolbox 28 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
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Рубанов Владимир 75 4
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Гаттаров Руслан 144 2
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Соловьев Владимир 107 2
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Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Ермолаев Артем 378 2
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Притула Павел 33 1
Лебедев Павел 35 1
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Разгуляев Валерий 18 1
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Чекель Павел 15 1
Сафронов Юрий 67 1
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Румянцева Ольга 62 1
Муравлев Александр 15 1
Тищенко Юрий 15 1
Игнатов Виктор 12 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Базалей Наталья 15 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148426 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 9
Европа 24369 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 5
Сингапур - Республика 1869 4
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Германия - Федеративная Республика 12779 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 3
Африка - Африканский регион 3516 2
Южная Корея - Республика 6722 2
Азия - Азиатский регион 5607 2
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Россия - УФО - Челябинская область 1270 2
Польша - Республика 1971 2
Швеция - Королевство 3642 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7696 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Ближний Восток 2980 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 132 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1575 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1015 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Казахстан - Республика 5633 1
Япония 13359 1
Европа Восточная 3109 1
Турция - Турецкая республика 2409 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 938 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
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