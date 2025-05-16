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Odin
УПОМИНАНИЯ
Odin и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 243 6
|Рубанов Владимир 75 4
|Зубарев Илья 25 2
|Герасимов Александр 43 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Рудаков Денис 31 2
|Бетсис Павел 100 2
|Сергеев Александр 31 2
|Шадаев Максут 1042 2
|Филатов Андрей 114 2
|Соловьев Владимир 107 2
|Богачев Игорь 180 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Steen Birger - Стен Биргер 72 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Стрелова Ольга 36 2
|Другалев Станислав 10 2
|Вольфсон Сергей 10 2
|Файн Александр 10 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Притула Павел 33 1
|Лебедев Павел 35 1
|Кравченко Денис 26 1
|Мухин Максим 18 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Скородумов Олег 17 1
|Чекель Павел 15 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Леоничев Алексей 14 1
|Потёмкин Роман 21 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Муравлев Александр 15 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Базалей Наталья 15 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Тихонов Андрей 41 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1228 2
|The Register - The Register Hardware 1602 2
|ZDnet 660 1
|IBT - International Business Times 14 1
|ScienceDaily 400 1
|Liliputing 69 1
|IDC - International Data Corporation 4917 2
|Markets&Markets Research 113 1
|Gartner - Гартнер 3570 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Informa - Ovum - Omdia 135 1
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