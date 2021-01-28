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Богачев Игорь


28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 5
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
10.07.2019 БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности 2
10.07.2019 Уральский турбинный завод и «Цифра» займутся цифровизацией промышленности Урала 2
09.07.2019 «Цифра» и «УЗТМ-Картрэкс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения 1
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 2
27.09.2018 «Цифра» приобрела Theta Data Solutions – стартап в области промышленного ИИ 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
25.05.2018 «Цифра» поможет «Газпром нефти» создать первый «цифровой завод» 2
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
07.02.2018 Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 2
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера 1
10.04.2017 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года 1
30.03.2017 Резидент «Сколково» помог производителю чилийского вина с цифровым маркетингом 1
22.02.2017 «Сколково» и НАПИ совместно займутся развитием промышленного интернета в России 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
02.12.2016 ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам 6
29.11.2016 Secure Bank защитит от мошенников онлайн-платежи клиентов Сбербанка 1
28.11.2016 Через 2 года в Пенсионном фонде половина ПО будет российским или открытым 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
24.11.2016 В РЖД проговорились о размерах своего ИТ-бюджета 1
24.11.2016 Программные ЦОД развиваются быстрее, чем чиновники успевают их регулировать 1
22.11.2016 ИТ-бюджет Москвы в 2017 г. вырастет на 10-15 млрд 1
22.11.2016 «1C»: Российского ПО перестали стесняться 1
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1

Публикаций - 172, упоминаний - 254

Богачев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 54
SAP SE 3211 30
IBM 3537 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
SAP CIS - САП СНГ 753 24
Цифра ГК 116 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
VK - Mail.ru Group 2483 11
Ланит ГК 1155 10
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Samsung Electronics 5651 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 4
Google LLC 7144 4
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 3
Theta Data Solutions 3 3
Cisco Systems 2038 3
Астерос - Asteros 531 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Вист Групп - Vist Group 32 3
Крок 1219 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Atrinity - Атринити 21 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Микротест 177 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Прогноз 195 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
IFellow - АйФэлл 7 2
GS Group - General Satellite 145 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Открытие ФК 538 9
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
МДМ Банк 150 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВТБ Банк Москвы 371 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
ВТБ24 583 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
Газпром нефть 382 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 3
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
Медскан 12 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Мотовилихинские заводы 10 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 2
Химпром 5 2
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Глобэкс банк 28 1
Лидер-инновации 27 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 38
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Java - Язык программирования 1175 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Apple iPad mini 375 2
Abbyy Compreno 20 2
Linux OS 4253 2
Microsoft Office 365 769 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
IBM Bluemix 38 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
IBM Softlayer 30 1
Apple macOS 922 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 1
MobilityLab MobileSputnik 22 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
ИСП РАН Svace 7 1
Xerox Easy Translator 5 1
SAP Business All-in-One 40 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Елистратов Николай 90 37
Нестеров Алексей 79 17
Марич Игорь 18 16
Румянцева Ольга 45 16
Строкович Антон 45 10
Козырь Сергей 30 9
Быстров Константин 19 9
Алябьев Андрей 27 8
Мухин Максим 18 8
Клеев Владимир 9 8
Базалей Наталья 14 8
Воробьев Артем 14 8
Тищенко Юрий 14 8
Кравченко Денис 24 8
Муравлев Александр 15 8
Скородумов Олег 17 8
Шалимов Александр 9 8
Чекель Павел 15 8
Сафронов Юрий 61 8
Леоничев Алексей 14 8
Грибанов Юрий 24 8
Хрусталев Александр 31 8
Смирнов Александр 44 8
Атанесов Саргис 13 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Бетсис Павел 84 8
Потёмкин Роман 20 8
Свердлов Михаил 29 7
Спиридонов Александр 35 7
Козырев Алексей 270 7
Стуров Дмитрий 25 7
Патрин Максим 31 7
Серебряков Виктор 42 6
Тихонов Андрей 33 6
Николаев Евгений 13 6
Мехришвили Александр 11 6
Разгуляев Валерий 18 6
Калюжный Игорь 24 5
Герасимов Александр 40 5
Бугаев Леонид 11 5
Россия - Российская федерация - РФ 57309 127
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 20
Германия - Федеративная Республика 3624 16
Казахстан - Республика 2627 13
Восточная Европа 1676 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Европа 3745 9
Индия - Республика 2169 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - Ростовская область 861 6
Япония 2778 5
Украина 3361 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Сингапур - Республика 808 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Пятигорск 76 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Республика Хакасия - Черногорск 11 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Марокко - Королевство 75 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Германия - Вальдорф 9 1
Персидский залив 45 1
Россия - Калининградская область 535 1
Павловское месторождение (Новая Земля) 1 1
Белиз 38 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Apps4All 25 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Analysys Mason 26 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 44
CNews AWARDS 291 42
CNews APPWards 36 8
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
SAP Forum 28 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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