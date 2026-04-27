Индексная книга (каталог) CNews*
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Богачев Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 183, упоминаний - 201
Богачев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 45
|Мацоцкий Сергей 180 42
|Ермолаев Артем 379 41
|Елистратов Николай 90 37
|Бойко Елена 152 37
|Бетсис Павел 101 35
|Шадаев Максут 1210 31
|Евраев Михаил 266 25
|Прохоров Фёдор 83 25
|Громов Иван 102 25
|Филатов Андрей 117 24
|Гаттаров Руслан 144 23
|Шевченко Владимир 153 22
|Сафронов Юрий 68 22
|Чаркин Евгений 317 22
|Румянцева Ольга 62 21
|Хомич Игорь 34 20
|Леушев Андрей 75 20
|Меньшов Кирилл 139 19
|Козлов Михаил 182 18
|Реймер Денис 54 17
|Нестеров Алексей 175 17
|Хрусталев Александр 33 16
|Марич Игорь 18 16
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 16
|Козырь Сергей 32 16
|Коваленко Антон 32 16
|Рахтеенко Владимир 42 15
|Халяпин Сергей 96 15
|Садовенко Илья 65 15
|Попов Алексей 339 14
|Серебряков Виктор 56 14
|Пирогов Алексей 29 14
|Иншаков Дмитрий 51 14
|Козырев Алексей 328 13
|Мартынов Владислав 115 12
|Фридман Илья 42 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Курило Андрей 39 12
|Бриль Денис 13 12
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.