Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Богачев Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 172, упоминаний - 254
Богачев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 37
|Нестеров Алексей 79 17
|Марич Игорь 18 16
|Румянцева Ольга 45 16
|Строкович Антон 45 10
|Козырь Сергей 30 9
|Быстров Константин 19 9
|Алябьев Андрей 27 8
|Мухин Максим 18 8
|Клеев Владимир 9 8
|Базалей Наталья 14 8
|Воробьев Артем 14 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Кравченко Денис 24 8
|Муравлев Александр 15 8
|Скородумов Олег 17 8
|Шалимов Александр 9 8
|Чекель Павел 15 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Смирнов Александр 44 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Бетсис Павел 84 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Свердлов Михаил 29 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Козырев Алексей 270 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Патрин Максим 31 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Тихонов Андрей 33 6
|Николаев Евгений 13 6
|Мехришвили Александр 11 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Калюжный Игорь 24 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бугаев Леонид 11 5
|Apps4All 25 6
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|CNews Analytics 1988 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru