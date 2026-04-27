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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богачев Игорь

СОБЫТИЯ


27.04.2026 Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер погиб во время рыбалки 1
19.06.2024 Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса» 1
28.05.2024 Коммерческим директором «Яндекса» назначили выходца из SAP, Xerox и «Сколково» 3
26.12.2022 «Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 2
22.07.2022 «Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования 1
22.03.2022 «Цифра» предложила инструменты обеспечения цифрового суверенитета России 1
25.01.2022 «Бимэйстер» и «Цифра» разработают совместное программное решение для цифровой трансформации промышленности 1
28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 2
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
10.07.2019 БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности 2
10.07.2019 Уральский турбинный завод и «Цифра» займутся цифровизацией промышленности Урала 1
09.07.2019 «Цифра» и «УЗТМ-Картрэкс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения 1
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 2
27.09.2018 «Цифра» приобрела Theta Data Solutions – стартап в области промышленного ИИ 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
25.05.2018 «Цифра» поможет «Газпром нефти» создать первый «цифровой завод» 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
07.02.2018 Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера 1
10.04.2017 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года 1
30.03.2017 Резидент «Сколково» помог производителю чилийского вина с цифровым маркетингом 1
22.02.2017 «Сколково» и НАПИ совместно займутся развитием промышленного интернета в России 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1

Публикаций - 183, упоминаний - 201

Богачев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 63
Microsoft Corporation 25775 55
SAP SE 5601 51
SAP CIS - САП СНГ 868 49
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 46
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
9594 25
Ростелеком 10948 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Citrix Systems 868 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 14
Oracle Corporation 7074 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
ОТР ГК - ОТР 2000 227 12
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 9
Samsung Electronics 11065 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Xerox - The Haloid Company 1168 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
Цифра ГК 162 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 8
Instabank - Инстабанк 24 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 25
ПСБ - Промсвязьбанк 963 25
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 16
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Альфа-Банк 1979 16
Газпром нефть 725 16
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
Mary Kay - Мэри Кэй 104 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 12
ВТБ - ВТБ24 671 10
OR Group - Обувь России 29 9
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Bayer AG - Байер 85 8
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
Новард УК - Novard 73 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 126
Федеральное казначейство России 1949 47
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 37
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правительство Челябинской области 78 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 9
Стандартизация - Standardization 2339 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 11
Google Chrome - браузер 1701 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
Google Android 15244 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apple iOS 8583 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 3
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
SAP MM - SAP Materials Management 13 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 10 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Abbyy Compreno 21 2
GS Nanotech - SiP Amber 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Гуральников Сергей 164 45
Мацоцкий Сергей 180 42
Ермолаев Артем 379 41
Елистратов Николай 90 37
Бойко Елена 152 37
Бетсис Павел 101 35
Шадаев Максут 1210 31
Евраев Михаил 266 25
Прохоров Фёдор 83 25
Громов Иван 102 25
Филатов Андрей 117 24
Гаттаров Руслан 144 23
Шевченко Владимир 153 22
Сафронов Юрий 68 22
Чаркин Евгений 317 22
Румянцева Ольга 62 21
Хомич Игорь 34 20
Леушев Андрей 75 20
Меньшов Кирилл 139 19
Козлов Михаил 182 18
Реймер Денис 54 17
Нестеров Алексей 175 17
Хрусталев Александр 33 16
Марич Игорь 18 16
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 16
Козырь Сергей 32 16
Коваленко Антон 32 16
Рахтеенко Владимир 42 15
Халяпин Сергей 96 15
Садовенко Илья 65 15
Попов Алексей 339 14
Серебряков Виктор 56 14
Пирогов Алексей 29 14
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Европа 24964 23
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Россия - УФО - Челябинская область 1512 22
Европа Восточная 3138 20
Казахстан - Республика 6048 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 9
Индия - Bharat 5870 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 9
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Россия - ПФО - Пензенская область 637 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Япония 13807 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 5
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Беларусь - Белоруссия 6289 4
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
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Турция - Турецкая республика 2620 4
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Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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