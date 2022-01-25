«Бимэйстер» и «Цифра» разработают совместное программное решение для цифровой трансформации промышленности

«Бимэйстер» и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого станет разработка совместного продукта – Bimeister ZIIoT. Решение позволит в полной мере реализовать концепцию цифрового двойника промышленного актива, отражающего текущее состояние оборудования в реальном времени и управлять его обслуживанием с помощью информационной модели. Соглашение подписали генеральный директор ГК «Бимэйстер» Евгений Хафизов и генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.

Совместное решение будет разработано на основе интеграции двух российских платформ – Bimeister и Zyfra Industrial Internet of Things Platform (ZIIoT).

Платформа Bimeister делает возможным управление бизнес-процессами на всех этапах жизненного цикла производственного актива с помощью цифровой информационной модели, а также позволяет накапливать и анализировать знания об объекте в режиме реального времени. Информация собирается автоматически за счет оцифровки задач проектирования, строительства и эксплуатации. Благодаря собственному запатентованному компоненту 3D-визуализации цифровая информационная модель отображается через веб-интерфейс. Программное решение внедрено на нефтехимическом комплексе «Газпрома», отмечают в «Цифре».

«Объединение статичных и динамических инженерных данных в единой цифровой информационной модели расширяет горизонты для развития полезной функциональности в интересах наших клиентов. Совместное решение позволит не только оцифровать процессы диагностики, технологического обслуживания и ремонтов, но и использовать показатели технологического процесса для дополнительной автоматизации рутинных процессов служб эксплуатации», – сказал основатель и генеральный директор ГК «Бимэйстер» Евгений Хафизов.

Платформа ZIIoT, разработанная компанией «Цифра», позволяет создавать единую цифровую среду для управления данными с целью оптимизации производства с использованием искусственного интеллекта и интернета вещей. За счет централизации информационных систем в единой цифровой среде предприятие получает возможность контролировать и управлять бизнес-процессами на всех этапах производства. Платформа дает возможность сокращать издержки на осуществление новых цифровых инициатив. Платформенные решения «Цифры» успешно используют промышленные предприятия в России и за рубежом, утверждают в компании.

«На стыке компетенций «Цифры» и «Бимэйстер» будет создан уникальный продукт, предназначенный для повышения эффективности эксплуатации промышленных объектов. Логика в том, чтобы предоставить промышленникам максимально удобный инструмент, который дает наглядную картину о состоянии производства и помогает им принимать верные управленческие решения. Мы ожидаем, что решение будет востребовано в нефтегазовой, горно-металлургической и машиностроительной отраслях промышленности», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.