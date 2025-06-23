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Хафизов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Хафизов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 58 1
|Газпром ПАО 1374 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 1
|Эйделанд Павел 5 1
|Клименко Артем 2 1
|Раев Виктор 1 1
|Курдюмов Константин 8 1
|Маркин Максим 7 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Кузин Сергей 12 1
|Александрова Елена 6 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Богачев Игорь 180 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 1
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