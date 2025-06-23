Хафизов Евгений

Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО 1

Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре 1

Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO 1