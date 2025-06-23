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Хафизов Евгений


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1
11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО 1
22.02.2023 Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре 1
22.09.2022 Bimeister представила ПО «Bimeister управление процессами проектирования» 1
13.09.2022 Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO 1
11.07.2022 Продукты Bimeister в портфеле «Т1 интеграции» 1
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством 1
25.01.2022 «Бимэйстер» и «Цифра» разработают совместное программное решение для цифровой трансформации промышленности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Хафизов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 21 4
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 33 3
Softline - Софтлайн 3017 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 336 1
АйТи 1389 1
Softline - Develonica - Девелоника 139 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Сервионика - Servionica 262 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
Т1 Иннотех 183 1
Цифра ГК 2485 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 58 1
Газпром ПАО 1374 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5786 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 394 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4692 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 617 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2252 2
Оцифровка - Digitization 4728 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 352 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1426 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 52 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1742 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 95 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3010 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 440 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6947 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 423 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3857 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5398 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 293 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5555 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 1
Softline - Develonica - Test IT Pro 3 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 47 1
Softline - Develonica - Test IT Enterprise 2 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 1
Эйделанд Павел 5 1
Клименко Артем 2 1
Раев Виктор 1 1
Курдюмов Константин 8 1
Маркин Максим 7 1
Овчаренко Юрий 37 1
Кузин Сергей 12 1
Александрова Елена 6 1
Стрелков Сергей 14 1
Богачев Игорь 180 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7070 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8225 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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