Продукты Bimeister в портфеле «Т1 интеграции»

Компания «Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с «Бимэйстер» – группой компаний, занимающейся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности. Интегратор будет распространять, внедрять продукты вендора для создания цифрового двойника любого объекта капитального строительства. Об этом CNews сообщили представители «Т1 интеграции».

Группа компаний создает и развивает собственную российскую цифровую экосистему Bimeister для формирования цифрового опыта управления промышленными предприятиями, решения конкретных задач на всех стадиях жизненного цикла объекта (проектирование, строительство, эксплуатация), повышения эффективности и безопасности процессов. Продукты экосистемы строятся на базе единой цифровой платформы, которая интегрирует инженерные данные и передает их с этапа на этап, накапливает и структурирует информацию в нужном виде. На основе полученных данных создается цифровой двойник, который содержит накопленную информацию об активе.

«Bimeister – это уникальная, полностью импортонезависимая разработка, включенная в Единый реестр отечественного ПО. Наше решение позволяет исключить риски потерь и искажения информации, увеличить скорость получения инженерных данных более чем в два раза, уменьшить время простоев оборудования и снизить риски в области промышленной безопасности, – отметил основатель и генеральный директор ГК «Бимэйстер» Евгений Хафизов. – Партнерство с “Т1 интеграция” – это еще один значимый шаг к увеличению распространения наших продуктов на отечественном рынке».

«Согласно постановлению Правительства России, с января 2022 г. все строящиеся объекты с участием государственных средств должны иметь BIM-модель. В связи с этим мы ожидаем значимый рост рынка BIM-проектирования. Продукты, имеющие в своем арсенале инструменты для строительства моделей высокого качества, привлекут наибольший интерес со стороны заказчиков. В сотрудничестве с “Бимэйстер” мы предложим своим клиентам одно из перспективных решений в сфере цифровизации промышленных объектов на всех этапах жизненного цикла», – сказал Максим Маркин, директор центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации «Т1 интеграции».

***

Компания «Т1 интеграция» входит в группу «Т1». Создана в 1992 г.

Дмитрий Бондарь, «РТК-Солар»: Зрелость отечественных решений IdM сопоставима с иностранными Импортозамещение

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг.. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».