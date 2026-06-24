Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маркин Максим
СОБЫТИЯ
Маркин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Корчуков Юрий 2 1
|Рубанов Александр 17 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Баранова Ирина 10 1
|Хафизов Евгений 10 1
|Камалов Рустам 2 1
|Григорьев Игорь 2 1
|Сахнов Станислав 1 1
|Бандалетов Денис 4 1
|Заенц Дарюш 8 1
|Бобровников Борис 104 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Романов Роман 51 1
|Волков Владимир 68 1
|Грибов Владимир 31 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Щукин Владимир 8 1
|Инюцын Антон 17 1
|Никифоров Игорь 34 1
|РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452261, в очереди разбора - 728136.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.