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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196621
ИКТ 15144
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Маркин Максим

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
19.12.2024 Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса? 1
07.02.2023 Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний 1
11.07.2022 Продукты Bimeister в портфеле «Т1 интеграции» 1
22.06.2022 «Т1 интеграция» и «Сател» стали партнерами 1
17.03.2021 «Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации 1
21.05.2014 Российский ИТ-рынок забудет о двузначном росте 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Маркин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 490 2
Т1 Иннотех 213 2
Т1 Иннотех - Дататех 101 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Т1 Консалтинг - Техносерв менеджмент 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 166 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 1
Ростелеком 10850 1
МегаФон 10584 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
ANSYS 93 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2382 1
Крок - Croc 1955 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
Schneider Electric 608 1
Honeywell 306 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
Сател 184 1
Emerson 95 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
Микротест 284 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 43 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
Газпром нефть 702 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 4
Инжиниринг - технические консультационные услуги 485 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7325 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1685 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6439 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 347 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1616 1
Кибербезопасность - DoS SYN Flood - TCP SYN Flood - синтаксический флуд TCP - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 59 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 494 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 299 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2006 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1113 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1244 1
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 997 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5061 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4145 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6569 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8101 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1241 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1566 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 551 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 195 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Корчуков Юрий 2 1
Рубанов Александр 17 1
Шандалов Андрей 16 1
Баранова Ирина 10 1
Хафизов Евгений 10 1
Камалов Рустам 2 1
Григорьев Игорь 2 1
Сахнов Станислав 1 1
Бандалетов Денис 4 1
Заенц Дарюш 8 1
Бобровников Борис 104 1
Корнеев Сергей 84 1
Шаповалов Александр 18 1
Романов Роман 51 1
Волков Владимир 68 1
Грибов Владимир 31 1
Карпинский Алексей 42 1
Щукин Владимир 8 1
Инюцын Антон 17 1
Никифоров Игорь 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 2
Европа 24895 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1760 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 1
Япония 13751 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Швеция - Королевство 3769 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1065 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1179 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 6
Энергетика - Energy - Energetically 5781 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3923 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11181 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11380 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2965 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2725 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1008 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6571 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6661 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1889 1
Философия - Philosophy 527 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 205 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7695 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3806 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 3
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Gartner - Гартнер 3647 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452261, в очереди разбора - 728136.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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