Получите все материалы CNews по ключевому слову
Григорьев Игорь
УПОМИНАНИЯ
|21.04.2025
|В России создан макет «умной» антенны для 5G 1
|21.05.2014
|Российский ИТ-рынок забудет о двузначном росте 1
Григорьев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 1
|Бобровников Борис 104 1
|Волков Владимир 59 1
|Инюцын Антон 17 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Рубанов Александр 17 1
|Маркин Максим 7 1
|Грибов Владимир 31 1
|Корнеев Сергей 84 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
|IDC - International Data Corporation 4920 1
|Gartner - Гартнер 3572 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.