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Григорьев Игорь


УПОМИНАНИЯ


21.04.2025 В России создан макет «умной» антенны для 5G 1
21.05.2014 Российский ИТ-рынок забудет о двузначном росте 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Григорьев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Develonica - Девелоника 136 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Крок - Croc 1785 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3825 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 418 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 245 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3294 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4063 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1053 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3085 1
Европа 24384 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Энергетика - Energy - Energetically 5225 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6050 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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