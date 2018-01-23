Optima Оптима OXS Optima eXchange Services Optima Consulting

Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана Uniteller совместно с «Оптима Банк» запускает онлайн-платежи на рынке интернет-эквайринга и устройств самообслуживания в Кыргызской Республике. Теперь весь перечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банк

Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка» Решение компании Eset защищает информационную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внедряет п

«Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы» В январе 2016 г. компания «Фогсофт» завершила внедрение электронной торговой площадки по продаже нефтепродуктов для международной компании «Оптима Группа». ЭТП запущена в промышленную эксплуатацию и доступна на сайте trade.optimagrupa.net, сообщили CNews в «Фогсофт». «Оптима Группа» учреждена российской компанией «Зарубежнеф

R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка» Компания R-Style Softlab построила в «Оптима Банке» (Кыргызская республика) единое хранилище данных на основе платформы RS-DataHouse. Банк получил единое информационное пространство, наполненное достоверными данными, отражающими де

Optima выпустила новый продукт для ресурсодобывающей отрасли Группа Optima сообщила о выводе на рынок нового продукта – «Оптима БК», представляющего собой блок-контейнер пункта контроля, управления и связи (БК ПКУи

Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД ). В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «

«Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок» ами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли – перегруженность автодорог. Продукт разработан специалистами Optima Transport – структурного подразделения группы Optima, которое специализируется на комплексных решениях по автоматизации и диспетчеризации объектов транспортной и телекоммуникационной отраслей. По оценкам экспертов, внедрение новейши

«Газпромбанк» купил 25% акций в ГК Optima ированы в компанию, отмечают ее представители. Сумма сделки не раскрывается. «Состоявшаяся сделка открывает принципиально новые возможности для группы – считает Александр Оганян, генеральный директор ГК Optima. – Сегодня мы активно занимаемся разработкой и внедрением инновационных решений в сфере энергетики, нефтегаза, транспорта и других секторов экономики. Особое внимание компания совмест

Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners Компанией «Телеком-Актив» не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners, заявил CNews генеральный директор «Телеком-Актив» Дмитрий Сутормин. "Приведенные в публикации («Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Теле

SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения Компания «Оптима» — розничная сеть, представляющая магазины самообслуживания по продаже парфюмерии, косметики, бытовой химии — в ходе развития торговой деятельности приняла решение о необходимости внедре

«Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций Компания «Оптима» (Optima) получила патент на модель подсистемы управления технологическим процессом (ТП) электрических подстанций. «Коробочное» решение, по словам разработчиков, позволит сократить сроки

«Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе Компания «Оптима» объявила о завершении гарантийных испытаний комплекса современных систем связи и технической безопасности крупнейшей гидроэлектростанции Анголы «Капанда». Работы по строительству ГЭС на

«Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком Компания «Оптима» разработала решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком для организаций любого размера. Продукт включает в себя наиболее важную и востребованную функционал

«Оптима» сменила гендиректора ии, а также в Министерстве по налогам и сборам РФ. Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима» В настоящий момент группа компаний «Оптима» является управляющей компанией многоп

В «Оптиме» новый генеральный директор . был назначен первым заместителем генерального директора – директором по операционной деятельности ГК «Оптима». Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима»

В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор ктам, первого заместителя генерального директора «Оптима-интеграция». В 2006 г. возглавил Trans-IT (ГК «Оптима»), где с большим успехом развивал направление по автоматизации предприятий транспо

«Оптима» построила АСДУ для Каспийского трубопроводного консорциума Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») завершила проект по созданию автоматизированной системы диспетчерского управлени

«Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение Группа компаний «Оптима» сообщила о назначении Григория Тамашевичуса директором Департамента продаж на рынке связи. Григорий Тамашевичус родился 2 мая 1977 г. в г. Дубна Московской области. В 1999 г. окончил МГ

В Липецке внедрили АИС мониторинга жилищного фонда «Домовой» Компания OXS (ГК «Оптима») завершила проект по созданию единой автоматизированной информационной системы мо

«Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») подписала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической

«Оптима» модернизировала систему селекторной связи «РЖДстроя» равления и при совместной работе над проектами, отмечают в компании. В рамках проекта специалистами ГК «Оптима» была предложена и реализована идея по удаленному программированию оборудования. В

«Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго» , «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». Ранее, в последней декаде августа 2008 г., специалисты ГК «Оптима» завершили работы на объекте «Хакасэнерго». Таким образом, на сегодня модернизиров

«Оптима» и Stack Group создадут портфель услуг ИТ-аутсорсинга для финансовых и энергетических компаний Компания TesCom (ГК «Оптима»), специализирующаяся на ИТ-аутсорсинге, и Stack Group, российский оператор услуг

OXS построила КИС на базе Microsoft Dynamics AX для Unis Консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении проекта по созданию корпоративной информационной системы (

ГК «Оптима» назначила директора по развитию в энергетике компаний «Оптима» сообщила о том, что Гюнтер Зауэршниг назначен директором по развитию в энергетике ГК «Оптима». В ГК «Оптима» Зауэршниг будет курировать направление по строительству «по

Топ-менеджер Oracle перешел работать в OXS о назначении Андрея Драченко на должность первого заместителя генерального директора компании OXS (ГК «Оптима»). На новом месте Андрей Драченко займется продвижением услуг компании в рамках ко

«Цезарь Сателлит» оптимизировал управление персоналом Компания OXS (ГК «Оптима») и ведущий оператор услуг пультовой охраны на федеральном уровне «Цезарь Сателлит

«Оптима» назначила директора департамента бизнес-технологий Группа компании «Оптима» объявила о назначении Светланы Кочетковой на должность директора департамента бизнес-технологий финансового сектора. Отметим, что Светлана Кочеткова с 1988 г. являлась главным экспертом

OXS расширила пакет консалтинговых услуг Компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении основных этапов формирования практики управленческого и ИТ

OXS внедрит систему ТОРО в двух «дочках» Российского федерального ядерного центра Российская консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о старте тиражирования автоматизированной системы технического обслужив

В ГК «Оптима» назначен управляющий директор финансового сектора щим директором финансового сектора группы компаний «Оптима». Он будет отвечать за продвижение услуг ГК «Оптима» в финансовом секторе. Отметим, что Франческо Ди Марчелло с 1999 по 2000 гг. работ

OXS разработала стратегию развития ИТ для Nitol Solar Компания Nitol Solar, производитель химической продукции для солнечной энергетики, и компания OXS (ГК «Оптима») объявили о завершении проекта по разработке стратегии развития информационных те

«Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины онструкции и Развития (ЕБРР), выданных под государственные гарантии Украины. Для реализации проекта ГК «Оптима» был создан консорциум, в который вошли компании «Энера Инжиниринг», «Оптима-интег

«Оптима» строит «интеллектуальное здание» в Екатеринбурге Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») до конца 2008 г. завершит проект по автоматизации 16-этажного офисного здания Гр

В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2), консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») и компания SAP в странах СНГ объявили о создании в ОГК-2 первого в российской эн

OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack Компания OXS (ГК «Оптима»), сообщила о регистрации товарного знака EnergoPack. Отраслевое решение, разработ

«Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS В январе 2008 г. компании «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») и Comptel Corporation подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ко

SAP поможет «Волжской ТГК» управлять финансово-хозяйственной деятельностью ния», вторая по величине уставной мощности ТГК в РФ, российская консалтинговая компания России OXS (ГК «Оптима») и компания SAP объявили об успешном завершении первого этапа реализации крупнейш

Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами ОАО ТГК-10, российская генерирующая энергокомпания, OXS (ГК «Оптима») и Московское представительство корпорации EMC объявили об успешном завершении пр