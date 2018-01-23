Optima Оптима OXS Optima eXchange Services Optima Consulting
|23.01.2018
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Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана
Uniteller совместно с «Оптима Банк» запускает онлайн-платежи на рынке интернет-эквайринга и устройств самообслуживания в Кыргызской Республике. Теперь весь перечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банк
|07.06.2016
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Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка»
Решение компании Eset защищает информационную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внедряет п
|19.01.2016
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«Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы»
В январе 2016 г. компания «Фогсофт» завершила внедрение электронной торговой площадки по продаже нефтепродуктов для международной компании «Оптима Группа». ЭТП запущена в промышленную эксплуатацию и доступна на сайте trade.optimagrupa.net, сообщили CNews в «Фогсофт». «Оптима Группа» учреждена российской компанией «Зарубежнеф
|13.10.2015
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R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка»
Компания R-Style Softlab построила в «Оптима Банке» (Кыргызская республика) единое хранилище данных на основе платформы RS-DataHouse. Банк получил единое информационное пространство, наполненное достоверными данными, отражающими де
|12.02.2013
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Optima выпустила новый продукт для ресурсодобывающей отрасли
Группа Optima сообщила о выводе на рынок нового продукта – «Оптима БК», представляющего собой блок-контейнер пункта контроля, управления и связи (БК ПКУи
|27.11.2012
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Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД
). В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «
|09.10.2012
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«Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок»
ами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли – перегруженность автодорог. Продукт разработан специалистами Optima Transport – структурного подразделения группы Optima, которое специализируется на комплексных решениях по автоматизации и диспетчеризации объектов транспортной и телекоммуникационной отраслей. По оценкам экспертов, внедрение новейши
|26.12.2011
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«Газпромбанк» купил 25% акций в ГК Optima
ированы в компанию, отмечают ее представители. Сумма сделки не раскрывается. «Состоявшаяся сделка открывает принципиально новые возможности для группы – считает Александр Оганян, генеральный директор ГК Optima. – Сегодня мы активно занимаемся разработкой и внедрением инновационных решений в сфере энергетики, нефтегаза, транспорта и других секторов экономики. Особое внимание компания совмест
|28.09.2010
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Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners
Компанией «Телеком-Актив» не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners, заявил CNews генеральный директор «Телеком-Актив» Дмитрий Сутормин. "Приведенные в публикации («Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Теле
|15.04.2010
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SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения
Компания «Оптима» — розничная сеть, представляющая магазины самообслуживания по продаже парфюмерии, косметики, бытовой химии — в ходе развития торговой деятельности приняла решение о необходимости внедре
|28.09.2009
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«Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций
Компания «Оптима» (Optima) получила патент на модель подсистемы управления технологическим процессом (ТП) электрических подстанций. «Коробочное» решение, по словам разработчиков, позволит сократить сроки
|22.09.2009
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«Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе
Компания «Оптима» объявила о завершении гарантийных испытаний комплекса современных систем связи и технической безопасности крупнейшей гидроэлектростанции Анголы «Капанда». Работы по строительству ГЭС на
|03.08.2009
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«Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком
Компания «Оптима» разработала решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком для организаций любого размера. Продукт включает в себя наиболее важную и востребованную функционал
|07.07.2009
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«Оптима» сменила гендиректора
ии, а также в Министерстве по налогам и сборам РФ. Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима» В настоящий момент группа компаний «Оптима» является управляющей компанией многоп
|06.07.2009
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В «Оптиме» новый генеральный директор
. был назначен первым заместителем генерального директора – директором по операционной деятельности ГК «Оптима». Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима»
|21.04.2009
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В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор
ктам, первого заместителя генерального директора «Оптима-интеграция». В 2006 г. возглавил Trans-IT (ГК «Оптима»), где с большим успехом развивал направление по автоматизации предприятий транспо
|20.04.2009
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«Оптима» построила АСДУ для Каспийского трубопроводного консорциума
Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») завершила проект по созданию автоматизированной системы диспетчерского управлени
|06.04.2009
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«Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение
Группа компаний «Оптима» сообщила о назначении Григория Тамашевичуса директором Департамента продаж на рынке связи. Григорий Тамашевичус родился 2 мая 1977 г. в г. Дубна Московской области. В 1999 г. окончил МГ
|05.03.2009
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В Липецке внедрили АИС мониторинга жилищного фонда «Домовой»
Компания OXS (ГК «Оптима») завершила проект по созданию единой автоматизированной информационной системы мо
|02.03.2009
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«Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС
«Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») подписала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической
|26.01.2009
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«Оптима» модернизировала систему селекторной связи «РЖДстроя»
равления и при совместной работе над проектами, отмечают в компании. В рамках проекта специалистами ГК «Оптима» была предложена и реализована идея по удаленному программированию оборудования. В
|18.11.2008
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«Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго»
, «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». Ранее, в последней декаде августа 2008 г., специалисты ГК «Оптима» завершили работы на объекте «Хакасэнерго». Таким образом, на сегодня модернизиров
|10.11.2008
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«Оптима» и Stack Group создадут портфель услуг ИТ-аутсорсинга для финансовых и энергетических компаний
Компания TesCom (ГК «Оптима»), специализирующаяся на ИТ-аутсорсинге, и Stack Group, российский оператор услуг
|21.10.2008
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OXS построила КИС на базе Microsoft Dynamics AX для Unis
Консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении проекта по созданию корпоративной информационной системы (
|13.10.2008
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ГК «Оптима» назначила директора по развитию в энергетике
компаний «Оптима» сообщила о том, что Гюнтер Зауэршниг назначен директором по развитию в энергетике ГК «Оптима». В ГК «Оптима» Зауэршниг будет курировать направление по строительству «по
|01.09.2008
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Топ-менеджер Oracle перешел работать в OXS
о назначении Андрея Драченко на должность первого заместителя генерального директора компании OXS (ГК «Оптима»). На новом месте Андрей Драченко займется продвижением услуг компании в рамках ко
|22.08.2008
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«Цезарь Сателлит» оптимизировал управление персоналом
Компания OXS (ГК «Оптима») и ведущий оператор услуг пультовой охраны на федеральном уровне «Цезарь Сателлит
|29.07.2008
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«Оптима» назначила директора департамента бизнес-технологий
Группа компании «Оптима» объявила о назначении Светланы Кочетковой на должность директора департамента бизнес-технологий финансового сектора. Отметим, что Светлана Кочеткова с 1988 г. являлась главным экспертом
|29.07.2008
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OXS расширила пакет консалтинговых услуг
Компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении основных этапов формирования практики управленческого и ИТ
|22.07.2008
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OXS внедрит систему ТОРО в двух «дочках» Российского федерального ядерного центра
Российская консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о старте тиражирования автоматизированной системы технического обслужив
|07.04.2008
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В ГК «Оптима» назначен управляющий директор финансового сектора
щим директором финансового сектора группы компаний «Оптима». Он будет отвечать за продвижение услуг ГК «Оптима» в финансовом секторе. Отметим, что Франческо Ди Марчелло с 1999 по 2000 гг. работ
|04.04.2008
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OXS разработала стратегию развития ИТ для Nitol Solar
Компания Nitol Solar, производитель химической продукции для солнечной энергетики, и компания OXS (ГК «Оптима») объявили о завершении проекта по разработке стратегии развития информационных те
|24.03.2008
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«Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины
онструкции и Развития (ЕБРР), выданных под государственные гарантии Украины. Для реализации проекта ГК «Оптима» был создан консорциум, в который вошли компании «Энера Инжиниринг», «Оптима-интег
|17.03.2008
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«Оптима» строит «интеллектуальное здание» в Екатеринбурге
Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») до конца 2008 г. завершит проект по автоматизации 16-этажного офисного здания Гр
|27.02.2008
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В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2), консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») и компания SAP в странах СНГ объявили о создании в ОГК-2 первого в российской эн
|21.02.2008
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OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack
Компания OXS (ГК «Оптима»), сообщила о регистрации товарного знака EnergoPack. Отраслевое решение, разработ
|17.01.2008
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«Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS
В январе 2008 г. компании «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») и Comptel Corporation подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ко
|13.12.2007
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SAP поможет «Волжской ТГК» управлять финансово-хозяйственной деятельностью
ния», вторая по величине уставной мощности ТГК в РФ, российская консалтинговая компания России OXS (ГК «Оптима») и компания SAP объявили об успешном завершении первого этапа реализации крупнейш
|16.11.2007
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Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами
ОАО ТГК-10, российская генерирующая энергокомпания, OXS (ГК «Оптима») и Московское представительство корпорации EMC объявили об успешном завершении пр
|12.11.2007
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OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре
OXS (ГК «Оптима»), российская консалтинговая компания, объявила о старте проекта по внедрению авто
Optima замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Шандалов Андрей 15 8
|Оганян Александр 7 7
|Демин Владимир 25 5
|Шандалов Валерий 5 5
|Катюшин Денис 7 5
|Суворов Олег 9 4
|Сундуков Олег 7 4
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Жданов Владимир 5 3
|Капцов Сергей 12 3
|Провоторов Александр 155 3
|Сергиенко Дмитрий 19 3
|Сиднев Виктор 15 3
|Малофеев Константин 114 3
|Рахими Тимур 3 3
|Латин Юрий 10 3
|Старостин Ефим 7 3
|Тигунов Олег 7 3
|Зайцева Анна 69 2
|Антипов Александр 17 2
|Чуб Александр 41 2
|Герчук Михаил 87 2
|Старостина Анастасия 2 2
|Захаренко Владимир 2 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Махов Геннадий 11 2
|Исаев Владимир 15 2
|Сидоренко Сергей 8 2
|Ивакин Роман 57 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Михалков Никита 14 2
|Горбачев Дмитрий 13 2
|Сидоренко Николай 3 2
|Путин Владимир 2881 2
|Воронин Евгений 15 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Брусенцев Михаил 9 2
|Семенова Ирина 43 2
|Тараба Вероника 27 2
|Старостин Дмитрий 7 2
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