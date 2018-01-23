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Optima Оптима OXS Optima eXchange Services Optima Consulting

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting


23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана

Uniteller совместно с «Оптима Банк» запускает онлайн-платежи на рынке интернет-эквайринга и устройств самообслуживания в Кыргызской Республике. Теперь весь перечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банк
07.06.2016 Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка»

Решение компании Eset защищает информационную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внедряет п
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы»

В январе 2016 г. компания «Фогсофт» завершила внедрение электронной торговой площадки по продаже нефтепродуктов для международной компании «Оптима Группа». ЭТП запущена в промышленную эксплуатацию и доступна на сайте trade.optimagrupa.net, сообщили CNews в «Фогсофт». «Оптима Группа» учреждена российской компанией «Зарубежнеф
13.10.2015 R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка»

Компания R-Style Softlab построила в «Оптима Банке» (Кыргызская республика) единое хранилище данных на основе платформы RS-DataHouse. Банк получил единое информационное пространство, наполненное достоверными данными, отражающими де
12.02.2013 Optima выпустила новый продукт для ресурсодобывающей отрасли

Группа Optima сообщила о выводе на рынок нового продукта – «Оптима БК», представляющего собой блок-контейнер пункта контроля, управления и связи (БК ПКУи
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД

). В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок»

ами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли – перегруженность автодорог. Продукт разработан специалистами Optima Transport – структурного подразделения группы Optima, которое специализируется на комплексных решениях по автоматизации и диспетчеризации объектов транспортной и телекоммуникационной отраслей. По оценкам экспертов, внедрение новейши
26.12.2011 «Газпромбанк» купил 25% акций в ГК Optima

ированы в компанию, отмечают ее представители. Сумма сделки не раскрывается. «Состоявшаяся сделка открывает принципиально новые возможности для группы – считает Александр Оганян, генеральный директор ГК Optima. – Сегодня мы активно занимаемся разработкой и внедрением инновационных решений в сфере энергетики, нефтегаза, транспорта и других секторов экономики. Особое внимание компания совмест
28.09.2010 Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners

Компанией «Телеком-Актив» не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners, заявил CNews генеральный директор «Телеком-Актив» Дмитрий Сутормин. "Приведенные в публикации («Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Теле
15.04.2010 SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения

Компания «Оптима» — розничная сеть, представляющая магазины самообслуживания по продаже парфюмерии, косметики, бытовой химии — в ходе развития торговой деятельности приняла решение о необходимости внедре
28.09.2009 «Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций

Компания «Оптима» (Optima) получила патент на модель подсистемы управления технологическим процессом (ТП) электрических подстанций. «Коробочное» решение, по словам разработчиков, позволит сократить сроки
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе

Компания «Оптима» объявила о завершении гарантийных испытаний комплекса современных систем связи и технической безопасности крупнейшей гидроэлектростанции Анголы «Капанда». Работы по строительству ГЭС на
03.08.2009 «Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком

Компания «Оптима» разработала решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком для организаций любого размера. Продукт включает в себя наиболее важную и востребованную функционал
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора

ии, а также в Министерстве по налогам и сборам РФ. Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима» В настоящий момент группа компаний «Оптима» является управляющей компанией многоп
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор

. был назначен первым заместителем генерального директора – директором по операционной деятельности ГК «Оптима». Александр Оганян назначен генеральным директором ГК «Оптима»
21.04.2009 В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор

ктам, первого заместителя генерального директора «Оптима-интеграция». В 2006 г. возглавил Trans-IT (ГК «Оптима»), где с большим успехом развивал направление по автоматизации предприятий транспо
20.04.2009 «Оптима» построила АСДУ для Каспийского трубопроводного консорциума

Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») завершила проект по созданию автоматизированной системы диспетчерского управлени
06.04.2009 «Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение

Группа компаний «Оптима» сообщила о назначении Григория Тамашевичуса директором Департамента продаж на рынке связи. Григорий Тамашевичус родился 2 мая 1977 г. в г. Дубна Московской области. В 1999 г. окончил МГ
05.03.2009 В Липецке внедрили АИС мониторинга жилищного фонда «Домовой»

Компания OXS (ГК «Оптима») завершила проект по созданию единой автоматизированной информационной системы мо
02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС

«Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») подписала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической

26.01.2009 «Оптима» модернизировала систему селекторной связи «РЖДстроя»

равления и при совместной работе над проектами, отмечают в компании. В рамках проекта специалистами ГК «Оптима» была предложена и реализована идея по удаленному программированию оборудования. В
18.11.2008 «Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго»

, «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». Ранее, в последней декаде августа 2008 г., специалисты ГК «Оптима» завершили работы на объекте «Хакасэнерго». Таким образом, на сегодня модернизиров
10.11.2008 «Оптима» и Stack Group создадут портфель услуг ИТ-аутсорсинга для финансовых и энергетических компаний

Компания TesCom (ГК «Оптима»), специализирующаяся на ИТ-аутсорсинге, и Stack Group, российский оператор услуг

21.10.2008 OXS построила КИС на базе Microsoft Dynamics AX для Unis

Консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении проекта по созданию корпоративной информационной системы (
13.10.2008 ГК «Оптима» назначила директора по развитию в энергетике

компаний «Оптима» сообщила о том, что Гюнтер Зауэршниг назначен директором по развитию в энергетике ГК «Оптима». В ГК «Оптима» Зауэршниг будет курировать направление по строительству «по
01.09.2008 Топ-менеджер Oracle перешел работать в OXS

о назначении Андрея Драченко на должность первого заместителя генерального директора компании OXS (ГК «Оптима»). На новом месте Андрей Драченко займется продвижением услуг компании в рамках ко
22.08.2008 «Цезарь Сателлит» оптимизировал управление персоналом

Компания OXS (ГК «Оптима») и ведущий оператор услуг пультовой охраны на федеральном уровне «Цезарь Сателлит
29.07.2008 «Оптима» назначила директора департамента бизнес-технологий

Группа компании «Оптима» объявила о назначении Светланы Кочетковой на должность директора департамента бизнес-технологий финансового сектора. Отметим, что Светлана Кочеткова с 1988 г. являлась главным экспертом
29.07.2008 OXS расширила пакет консалтинговых услуг

Компания OXS (ГК «Оптима») объявила о завершении основных этапов формирования практики управленческого и ИТ
22.07.2008 OXS внедрит систему ТОРО в двух «дочках» Российского федерального ядерного центра

Российская консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») объявила о старте тиражирования автоматизированной системы технического обслужив
07.04.2008 В ГК «Оптима» назначен управляющий директор финансового сектора

щим директором финансового сектора группы компаний «Оптима». Он будет отвечать за продвижение услуг ГК «Оптима» в финансовом секторе. Отметим, что Франческо Ди Марчелло с 1999 по 2000 гг. работ
04.04.2008 OXS разработала стратегию развития ИТ для Nitol Solar

Компания Nitol Solar, производитель химической продукции для солнечной энергетики, и компания OXS (ГК «Оптима») объявили о завершении проекта по разработке стратегии развития информационных те
24.03.2008 «Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины

онструкции и Развития (ЕБРР), выданных под государственные гарантии Украины. Для реализации проекта ГК «Оптима» был создан консорциум, в который вошли компании «Энера Инжиниринг», «Оптима-интег
17.03.2008 «Оптима» строит «интеллектуальное здание» в Екатеринбурге

Компания «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») до конца 2008 г. завершит проект по автоматизации 16-этажного офисного здания Гр
27.02.2008 В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal

«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2), консалтинговая компания OXS (ГК «Оптима») и компания SAP в странах СНГ объявили о создании в ОГК-2 первого в российской эн
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack

Компания OXS (ГК «Оптима»), сообщила о регистрации товарного знака EnergoPack. Отраслевое решение, разработ
17.01.2008 «Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS

В январе 2008 г. компании «Оптима-интеграция» (ГК «Оптима») и Comptel Corporation подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ко
13.12.2007 SAP поможет «Волжской ТГК» управлять финансово-хозяйственной деятельностью

ния», вторая по величине уставной мощности ТГК в РФ, российская консалтинговая компания России OXS (ГК «Оптима») и компания SAP объявили об успешном завершении первого этапа реализации крупнейш
16.11.2007 Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами

ОАО ТГК-10, российская генерирующая энергокомпания, OXS (ГК «Оптима») и Московское представительство корпорации EMC объявили об успешном завершении пр
12.11.2007 OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре

OXS (ГК «Оптима»), российская консалтинговая компания, объявила о старте проекта по внедрению авто

Публикаций - 305, упоминаний - 408

Optima замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

SAP SE 5048 35
Microsoft Corporation 23921 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 26
Крок - Croc 1753 24
7457 23
Cisco Systems 4970 22
IBM - International Business Machines Corp 9296 21
Optima Services 35 20
Optima UpScale Soft 33 19
Oracle Corporation 6446 18
АйТи 1323 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1002 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 974 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1398 15
R-Style - Эр-Стайл ГК 693 13
Xerox 1130 13
Dell EMC 4959 13
Открытые технологии 689 13
Optima - Оптима-интеграция 12 12
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 12
Ростех - Автоматика Концерн 1530 12
Optima Software 19 11
Парус Корпорация 537 10
Галактика - Корпорация 1432 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10329 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 9
TerraLink - ТерраЛинк 268 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4424 9
Promt - Промт 274 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 8
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 8
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10539 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 456 7
HP Inc. 5603 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1153 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 7
HP - Hewlett-Packard 3621 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6725 17
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 469 10
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС 47 8
Газпром ПАО 1203 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 8
Открытие ФК - Банк Открытие 522 7
Россети Ленэнерго 1862 6
Техносила - СервисТрейд 241 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 244 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 315 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6307 5
Fortum - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 7 5
РЖД - Российские железные дороги 1731 5
X5 Group - Перекрёсток 477 5
Citi - Citibank - Ситибанк 316 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 4
Альфа-Банк 1649 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4681 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1355 4
Marshall Capital Partners 69 4
Связной ГК 1354 4
КонсультантПлюс 118 4
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 48 4
ГПБ - Газпромбанк 996 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1977 4
Газпром нефть 537 4
Маркетинг Союз 4 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 3
Роснефть НК - нефтяная компания 495 3
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 24 3
Росатом АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 13 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 27 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 3
Т Плюс - Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 17 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2565 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 898 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4620 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10063 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 855 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2156 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4970 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1034 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2601 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4046 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2554 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 3
Правительство Москвы 2127 3
Федеральное казначейство России 1624 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2086 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 737 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3239 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 2
Верховный суд Российской Федерации 703 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 275 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 138 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 245 2
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 33 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 737 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2813 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 70 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Международная академия связи - МАС 37 1
КАСК - Казахстанская Ассоциация Софтверных компаний 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27456 116
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57109 107
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11515 63
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8703 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5854 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8835 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10609 30
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11032 27
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19368 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11401 18
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 653 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7832 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14478 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17900 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10047 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7735 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1704 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8541 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 940 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6314 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22611 12
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3631 9
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 20
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4462 5
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1232 4
Microsoft Windows 2000 9160 4
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HP - palmOne Tungsten 76 3
Apple iPhone 6 5307 3
Age of Kings 121 3
Microsoft Exchange 1355 3
Optima EnergoPack 3 3
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Oracle Java - язык программирования 2838 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 3
Microsoft Office 3554 2
Microsoft Windows 14831 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 185 2
Microsoft SQL Server 1515 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 446 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 426 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 96 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 68 2
C/C++ - Язык программирования 565 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 373 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 210 2
Microsoft SharePoint Server 693 2
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Россия - РФ - Российская федерация 129743 195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40029 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13547 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 26
Европа 21283 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15833 23
Украина 7407 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13794 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6665 14
Германия - Федеративная Республика 12329 11
Казахстан - Республика 5173 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3511 9
Россия - СФО - Новосибирск 3871 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1341 8
Европа Восточная 3015 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15763 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2672 6
Беларусь - Белоруссия 4852 6
Азия - Азиатский регион 5213 6
Украина - Киев 1113 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1386 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2432 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1608 5
Россия - Сибирь 2183 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1943 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1362 5
США - Нью-Йорк 3065 4
Франция - Французская Республика 7653 4
Италия - Итальянская Республика 4249 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 557 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2911 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 731 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13078 3
Земля - планета Солнечной системы 10061 3
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Россия - ЦФО - Курская область 570 3
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2183 11
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9880 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 7
TAdviser - Центр выбора технологий 330 6
Открытые системы ИД 172 4
Прайм - Агентство экономической информации 867 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Bloomberg 1168 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7644 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2620 15
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Wainhouse Research 40 1
IHS iSuppli 397 1
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ABI Research 233 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1365 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 107 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 290 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 306 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 33 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 16 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 183 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 85 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 43 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 65 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 662 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 777 1
Docflow 146 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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