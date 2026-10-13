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Норникель Институт Гипроникель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 20
Норникель и организации, системы, технологии, персоны:
|Назарова Елена 2 1
|Перов Александр 1 1
|Сергеев Геннадий 1 1
|Ковалева Елена 6 1
|Вартомо Александр 1 1
|Калягина Ольга 4 1
|Яцейко Роман 1 1
|Богданов Максим 41 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Козырев Владимир 7 1
|Елистратов Дмитрий 3 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 3
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Белые ночи САПР 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.