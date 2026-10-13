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Норникель Институт Гипроникель

Норникель - Институт Гипроникель

СОБЫТИЯ

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13.10.2026 Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
16.01.2024 Подписано соглашение о сотрудничестве в области ТИМ 2
25.11.2010 Решения Paragon Software обеспечивают сохранность данных в «Институте Гипроникель» 4
05.03.2010 «Аскон» автоматизировал проектный центр «Норильского никеля» 6
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 2
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину" 2
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 20

Норникель и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 4
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5733 3
SAP SE 5631 3
Cisco Systems 5383 3
Microsoft Corporation 25885 3
Intel Corporation 12879 3
IBM - International Business Machines Corp 9719 3
HP Inc. 5910 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 3
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Oracle Corporation 7111 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 3
Информзащита 949 3
Xerox - The Haloid Company 1169 3
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S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1113 3
Галактика - Корпорация 1554 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 648 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
ИндаСофт - InduSoft 31 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - СКИР - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 2
Ivanti - ранее LANDesk 101 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 35 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 73 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 1
Норникель - Норильскпроект 4 1
Искра НПО 6 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4045 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4483 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4172 3
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 55 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8787 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2142 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13324 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3707 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2611 1
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Аскон - Лоцман:PLM 102 2
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
РАН ИСП - Национальная платформа ТИМ - ТИМ-платформа - Национальная технологическая платформа информационного моделирования зданий, сооружений и инфраструктуры 3 1
Paragon Partition Manager 7 1
Microsoft Windows 17035 1
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СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Белые ночи САПР 21 1
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