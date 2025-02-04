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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалева Елена



04.02.2025 Сеть «Дикси» пошла войной на сообщество «Вконтакте»: Ее там порочит профсоюз работников 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ковалева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Apple Inc 12115 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Inventive Retail Group 76 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Цифровые активы 121 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Picvario - Пикварио 15 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Цифра ГК 2433 1
ProfSoft - ПрофСофт 2 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
LEGO 244 1
Связной ГК 1371 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Pony Express - Фрейт линк 68 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Норникель - Норильскпроект 4 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
StickPeek 1 1
Балтийский берег ТД 3 1
ПСБ Лизинг 5 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3833 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 818 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1710 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2470 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 774 1
Оцифровка - Digitization 4553 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1723 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1144 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 292 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1176 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Wiki - Вики - режим Википедии 233 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
VK HR Tek 33 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 1 1
Фролов Антон 18 2
Данилов Михаил 31 2
Босенко Павел 18 2
Шатунов Илья 5 2
Григорян Александр 12 2
Кузнецова Надежда 2 2
Александрова Екатерина 6 1
Давыдов Владимир 12 1
Панасюк Иосиф 7 1
Иванов Никита 11 1
Козырев Владимир 7 1
Журавлёва Надежда 9 1
Фомин Сергей 18 1
Исаков Довар 3 1
Перов Александр 1 1
Фоминых Константин 2 1
Бодров Илья 2 1
Юпашевская Зульфия 2 1
Мелузов Антон 3 1
Мурыгина Татьяна 1 1
Мартинсон Дмитрий 1 1
Курбатова Екатерина 2 1
Сорочан Елена 1 1
Трясунова Юлия 2 1
Хаба Виктория 4 1
Корнейчук Василий 6 1
Саттаров Даниэль 2 1
Пижанков Максим 3 1
Слободин Виталий 17 1
Луганцев Александр 51 1
Голуб Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Россия - Заполярье 113 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 310 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1747 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Экономический эффект 1068 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 796 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2818 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2267 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 364 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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