Ковалева Елена
Ковалева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
|Фролов Антон 18 2
|Данилов Михаил 31 2
|Босенко Павел 18 2
|Шатунов Илья 5 2
|Григорян Александр 12 2
|Кузнецова Надежда 2 2
|Александрова Екатерина 6 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Иванов Никита 11 1
|Козырев Владимир 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Фомин Сергей 18 1
|Исаков Довар 3 1
|Перов Александр 1 1
|Фоминых Константин 2 1
|Бодров Илья 2 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Хаба Виктория 4 1
|Корнейчук Василий 6 1
|Саттаров Даниэль 2 1
|Пижанков Максим 3 1
|Слободин Виталий 17 1
|Луганцев Александр 51 1
|Голуб Павел 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.