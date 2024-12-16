Григорян Александр
Григорян Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Пижанков Максим 3 3
|Ковалева Елена 5 2
|Исаков Довар 3 2
|Корнейчук Василий 6 2
|Саттаров Даниэль 2 2
|Слободин Виталий 17 2
|Луганцев Александр 51 2
|Голуб Павел 7 2
|Пантелеев Алексей 11 2
|Великанова Алла 3 2
|Токарев Никита 6 2
|Наумов Владимир 17 2
|Хаба Виктория 4 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Проскуряков Егор 1 1
|Рязанцев Алексей 1 1
|Галиев Марат 3 1
|Кобзарь Екатерина 3 1
|Викулов Илья 2 1
|Горин Роман 5 1
|Горчаков Даниил 1 1
|Суслова Елена 2 1
|Иванов Роман 21 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Сорокин Максим 16 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Сидорин Алексей 3 1
|Лазарев Николай 19 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Кондратьева Елена 9 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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