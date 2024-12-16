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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григорян Александр



16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
18.09.2024 Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование 1
06.09.2024 «Улей» сменил дескриптор на Digital HR компания «Улей» 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
01.12.2023 Компания «Улей» поделилась кейсом создания экосистемы обучения сотрудников в Банке России на конференции «Современный цифровой офис 2023» 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
13.03.2023 Digital-интегратор «Улей» примет участие в конференции «Цифровизация HR» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Григорян Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
Telegram Group 1983 2
Arcsinus - Арксинус 8 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Inventive Retail Group 76 1
Apple Inc 12101 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Цифра ГК 2426 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
1С-Рарус 887 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Directum - Директум 1090 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 3 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Promt - Промт 293 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Специальные технологии 65 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
LEGO 244 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Балтийский берег ТД 3 1
Связной ГК 1369 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
StickPeek 1 1
ПСБ Лизинг 5 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
ТрансКонтейнер 38 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Оцифровка - Digitization 4541 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 40 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Google Sheets - Google Таблицы 51 2
Positive Technologies - PT Sandbox 71 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Microsoft Equation Editor 11 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Корпоративный университет 1 1
VK HR Tek 31 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Норникель - Суперника 12 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 1 1
WhatsApp Messenger 1082 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Red Lab - Timetta 10 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 3 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Пижанков Максим 3 3
Ковалева Елена 5 2
Исаков Довар 3 2
Корнейчук Василий 6 2
Саттаров Даниэль 2 2
Слободин Виталий 17 2
Луганцев Александр 51 2
Голуб Павел 7 2
Пантелеев Алексей 11 2
Великанова Алла 3 2
Токарев Никита 6 2
Наумов Владимир 17 2
Хаба Виктория 4 1
Юпашевская Зульфия 2 1
Мелузов Антон 3 1
Александрова Екатерина 6 1
Давыдов Владимир 12 1
Панасюк Иосиф 7 1
Журавлёва Надежда 9 1
Мурыгина Татьяна 1 1
Мартинсон Дмитрий 1 1
Курбатова Екатерина 2 1
Сорочан Елена 1 1
Трясунова Юлия 2 1
Проскуряков Егор 1 1
Рязанцев Алексей 1 1
Галиев Марат 3 1
Кобзарь Екатерина 3 1
Викулов Илья 2 1
Горин Роман 5 1
Горчаков Даниил 1 1
Суслова Елена 2 1
Иванов Роман 21 1
Заржецкий Александр 35 1
Сорокин Максим 16 1
Спиридонов Александр 43 1
Сидорин Алексей 3 1
Лазарев Николай 19 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Кондратьева Елена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 348 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Экономический эффект 1067 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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