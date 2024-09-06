«Улей» сменил дескриптор на Digital HR компания «Улей»

ИТ-компания «Улей» изменила дескриптор с digital-интегратор на Digital HR компания «Улей». Новое название точнее отражает деятельность компании. Помимо внедрения порталов на платформе «Битрикс24», «Улей» развивает собственную линейку решений для управления человеческими ресурсами (HRM). Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

«Два года назад мы начали смещение фокуса компании с интеграторской деятельности, с работой под запрос клиента на развитие собственных решений. Нам пришлось отказаться от нескольких направлений деятельности, таких как, например, разработка и техническая поддержка сайтов. Также для нескольких клиентов мы нашли других интеграторов в связи со смещением фокуса. Сконцентрировавшись на развитии HRM-модулей, мы добились того, что эти решения нашли отклик у большого числа HR- и ИТ-менеджеров крупного и среднего российского бизнеса. Совместно с компанией «1С-Битрикс» мы выпустили комплексный продукт «Битрикс24» Enterprise HRM. В этом году решения «Улья» вошли в реестр отечественного ПО. Все это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И сейчас пришло время актуализировать дескриптор в соответствии с деятельностью компании», – сказал соучредитель и директор по развитию Digital HR компании «Улей» Александр Григорян.

Вслед за сменой дескриптора компания «Улей» переименовала два ключевых продукта: «Управление целями» теперь называется «Управление целями. Каскад»; «Управление целями 2.0» переименовано в «Управление целями. Дерево».

Новые названия подчеркивают основные принципы работы решений: каскадирование и дерево целей, позволяющие управлять целями и задачами на всех уровнях организации.