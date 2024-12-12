Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий

В отдел реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies обратилась за помощью российская государственная организация, обнаружившая фишинговую рассылку. Расследование показало, что этот инцидент является частью новой кампании против госучреждений России и Белоруссии, за которой специалисты департамента исследования угроз PT ESC наблюдают с октября 2024 г. За кибератаками стоит APT-группировка с десятилетним стажем Cloud Atlas.

Атака, к расследованию которой привлекли команду PT ESC IR, была обнаружена на раннем этапе, когда злоумышленники проводили разведку. Благодаря своевременному реагированию сотрудников организации и специалистов PT ESC им не удалось закрепиться в ИТ-инфраструктуре и нанести значительный ущерб. Группировка Cloud Atlas действует с 2014 г. Эксперты Positive Technologies ранее сообщали о ее атаках на правительство разных стран. Однако новая фишинговая волна нацелена в основном на госорганы России и Белоруссии.

Раньше в качестве приманок группировка использовала файлы Microsoft Word с текстами на темы геополитики, а в новых атаках документы содержали официальные запросы на предоставление информации. Последние на момент проведения кампании не отслеживались средствами антивирусной защиты. В потоки таблиц этих файлов была вшита ссылка на вредоносный шаблон, который посредством эксплуатации уязвимости в редакторе формул Microsoft Equation запускал скрипты, выполнявшие команды C2-сервера. В результате на устройства жертв доставлялись инструменты для дальнейшего развития атаки, в частности бэкдор PowerShower, который группировка уже использовала ранее в целях шпионажа и кражи данных.

«За десять лет арсенал Cloud Atlas не претерпел значительных изменений: группировка так же применяет облачные сервисы в качестве командно-контрольного сервера. Например, в новой кампании модули ВПО хранились на Яндекс Диске. Однако недавние атаки носят экспериментальный характер: их главное отличие от более ранних в том, что киберпреступники вместо стандартного С2 использовали документ, созданный в Google Sheets, онлайн-приложении для работы с электронными таблицами, — сказал Александр Григорян, заместитель руководителя департамента комплексного реагирования на киберугрозы экспертного центра безопасности Positive Technologies. — В целом мы видим, что Cloud Atlas совершенствует свои тактики, техники и инструментарий, а также развивает собственное ВПО, повышая его эффективность в условиях усиления защиты ИТ-инфраструктур».

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче
Бизнес

Для предотвращения подобных атак эксперты рекомендуют пользователям соблюдать актуальные общепринятые правила ИБ: детально изучать письма перед тем, как открывать вложения, проверять адреса отправителей и сохранять спокойствие, какими бы ни были темы сообщений. Не менее важно своевременно обращаться к специалистам по расследованию и реагированию на инциденты для минимизации ущерба компании.

Организациям специалисты предлагают выстраивать многоуровневую защиту инфраструктуры, используя передовые продукты кибербезопасности. В этом помогут, например, сетевая песочница для защиты от сложного вредоносного ПО и угроз нулевого дня PT Sandbox, система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery, межсетевой экран нового поколения для глубокой фильтрации трафика PT NGFW, продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR, система мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM, система управления уязвимостями нового поколения MaxPatrol VM, сервис для проверки защищенности корпоративной почты PT Knockin.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще