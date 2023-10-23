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Кибербезопасность Backdoor Бэкдор "тайный вход" намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа Вредоносное ПО


  • бэкдоры (backdoor) — ПО, с помощью которого злоумышленники могут незаметно дистанционно управлять устройством жертвы

23.10.2023 «Лаборатория Касперского» выявила более 10 тыс. атак на СМБ, госструктуры и сельскохозяйственные организации с использованием новых вредоносных скриптов

права администратора и помешать работе антивирусных компонентов. Если им это удаётся, они загружают бэкдор, кейлоггер и майнер с веб-ресурса, который сейчас уже недоступен. Майнер использует ре
27.09.2023 Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies

жертв и действует точечно. В настоящее время известно несколько случаев применения MataDoor в кибератаках, все они были нацелены на крупные организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Бэкдор хорошо маскируется: имена его исполняемых файлов похожи на названия легального ПО, установленного на зараженных устройствах, а ряд образцов имеет действительную цифровую подпись. Чтобы м
12.09.2023 «Лаборатория Касперского»: бэкдор три года распространялся под видом легитимного установщика ПО для Linux

ограммы для Linux, то в некоторых случаях её перенаправляло на вредоносный URL, с которого скачивалась вредоносная версия, выпущенная в 2020 г. После запуска файла на устройстве жертвы устанавливался бэкдор — разновидность троянца для получения удалённого доступа. С заражённого устройства злоумышленники могли красть различную информацию, в том числе сведения о системе, историю браузера, сох
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

ложений для нелегального просмотра видеоконтента. Обширные возможности по проведению DDoS-атак этот бэкдор унаследовал от своего предка — известного троянца Linux.Mirai. Об этом CNews сообщили

01.08.2023 Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор

aSpy, а также SeaSide — вредоносный инструмент, который позволяет устанавливать обратные шеллы для быстрого доступа извне. Фото: Peggy_Marco / Pixabay В атаках на Barracuda ESG использовался еще один бэкдор, с китайскими корнями Уже 20 мая 2023 г. Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет

Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнаружить в течение пяти лет, выяснили эксперты Symantec Th
14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов

ных, запуска произвольных команд, отправки HTTP-запросов и т.д. И если в первом опубликованном моде бэкдор было легко обнаружить, то в более новых это оказалось проблематичным. Фото: © alexfan3
30.12.2022 Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress

Linux, однако может функционировать и в 64-битных системах. Linux.BackDoor.WordPressExploit.1 — это бэкдор, которым злоумышленники управляют дистанционно. По их команде он способен выполнять сл
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств

т ко второй стадии заражения. Для этого троян копирует в каталог соответствующего приложения другой бэкдор (добавлен в вирусную базу Dr.Web как Android.Backdoor.854.origin), который затем запус
20.04.2022 В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»

блеме содержит заводские бэкдоры, по заявлению Lenovo, задействованные в производственном процессе. Бэкдор (Backdoor или «черный ход») – это инструмент скрытого удаленного администрирования, по
24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане

подозрением на наличие вредоносного ПО в корпоративной сети. При первичном осмотре были обнаружены бэкдоры, ранее использовавшиеся лишь в целевых атаках. В ходе расследования удалось установит
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру

ировал лишь один антивирусный движок. После осуществления публикации данный показатель начал расти. Бэкдор (Backdoor) – вредоносная программа, которая предоставляет злоумышленнику доступ к устр
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА

ю, которую они хотят, а также делать снимки экрана и запускать дополнительные вредоносные программы на устройстве жертвы. Расследование CPR показало, что злоумышленники тестировали и совершенствовали бэкдор-инструмент Windows как минимум последние три года. В общих чертах, в цепочке заражения можно выделить следующие этапы. Жертва получает электронное письмо с прикрепленным документом, якоб
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков

Попова. Обновления выдавались за простое исправление орфографических ошибок, на деле же формировали бэкдор с возможностью запуска произвольного кода на веб-сайте, функционирующем на базе скомпр
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру

н может использоваться и для атак на AIX или Microsoft Windows. Кросс-платформенный вредонос ставит бэкдоры на суперкомпьютеры В исследованных экспертами ESET случаях атак на суперкомпьютерные

02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии

о вредоносных программах для Linux», – сказал Марк-Этьен Левейле, исследователь Eset. Kobalos – это бэкдор, содержащий широкий спектр команд, которые не раскрывают намерений злоумышленников. Ви
24.07.2020 В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус

Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус.

30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android

Вредоносы в официальных источниках На протяжении нескольких лет пользователи Android были объектами атак со стороны вредоносной кампании PhantomLance, операторы которой использовали Google Play для распространения приложений с вредоносными модулями. По данным «Лаборатории Касперского», кампания велась как минимум с 2015 г. и про
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную угрозу, нацеленную на пользователей Android-устройств и активную как минимум с 2015 г. В кампании, получившей название Phantomlance, используется множество версий сложного шпионского ПО и тактик распространения, в том числе через десятки приложений в магазине Google Play. С 2016 г. эксперты обнаружили около 300
16.03.2020 ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами

етевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследо
05.02.2020 Российский эксперт: Huawei встроила в свои процессоры бэкдоры и не собирается их закрывать

Инструменты слежки от Huawei В процессорах HiSilicon, используемых в цифровых рекордерах, сетевых камерах наблюдения, веб-камерах и т. д., обнаружен бэкдор. Выявил его россиянин Владислав Ярмак, работающий, по его заявлению, в Mail.ru Group системным архитектором. По его словам, данная брешь напрямую связана с четырьмя уязвимостями в чипах

20.11.2019 Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами»

Дайте бэкдор Интерпол собирается потребовать от технологических компаний обеспечить правоохранитель
30.09.2019 Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК

максимальные привилегии в атакованной системе. Кроме этого, злоумышленники устанавливают в систему бэкдор PcShare. Экранный диктор — приложение для озвучивания текста на экране; оно предназнач
26.08.2019 В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год

Тихой сапой В инструментах для администрирования серверов под Unix/Linux выявлен бэкдор, который как минимум год оставался незамеченным, пока про него не рассказали на конференции DEF CON 2019. Речь идёт о критической уязвимости нулевого дня в инструментах под названием Web
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15

ла эксперт Eset Зузана Хромцова. Впервые Okrum был детектирован в декабре 2016 г. В течение 2017 г. бэкдор использовался для таргетированных атак на дипломатические миссии и госучреждения в Сло
09.07.2019 Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов

правленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов. Злоумышленники распространяют бэкдор GoBot2/GoBotKR под видом пиратских версий фильмов, игр и сериалов. Вредоносная програм
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit

ютер жертвы покажется достаточно интересным для киберпреступников, они разворачивают дополнительный бэкдор для перехвата COM-объектов. Это ведет к повышенной персистентности вредоносной програм
13.05.2019 Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange

Eset сообщила подробности о кибератаках известной хакерской группировки Turla. Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически пол
17.04.2019 Eset обнаружила новый бэкдор для macOS

жила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки Oceanlotus. Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS. Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, чт
30.01.2019 В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра

Массовый бэкдор Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс (Victor Gevers) обнаружил
20.09.2018 Техдиректор Lenovo: В Китае все компании ставят бэкдоры

vo Lenovo, китайский производитель персональных компьютеров и мобильной электроники, готов внедрять бэкдоры (backdoor или «черный ход» – программа скрытого удаленного администрирования) в свою

04.09.2018 Силовики США и Великобритании потребовали у ИТ-компаний дать им бэкдоры для слежки за пользователями. Опрос

нии, Канады, Новой Зеландии, и США выпустили меморандум, в котором призывают ИТ-компании обеспечить бэкдоры для получения доступа к зашифрованным данным своих пользователей. В случае, если комп
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player

исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы
06.12.2017 Немцы принимают закон о повсеместном внедрении бэкдоров для удобства полиции

товят законопроект, обязывающий всех производителей электронных устройств встраивать в свои изделия бэкдоры для правоохранительных органов. Речь идет обо всех современных устройствах, от «умных
20.11.2017 «Доктор Веб» обнаружил новый бэкдор для Linux

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новый Linux-бэкдор, что косвенно свидетельствует о неослабевающем интересе к операционным системам

17.10.2017 «Доктор Веб» исследовал бэкдор, написанный на Python

Аналитики «Доктор Веб» исследовали новый бэкдор, особенность которого заключается в том, что он написан на языке Python. Бэкдорами при
31.08.2017 Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla

арактерные для Turla методы – атаки типа watering hole и целевой фишинг. По данным телеметрии Eset, бэкдор Gazer установлен на компьютерах в ряде стран мира, но преимущественно в Европе. Техник
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel

большую часть данных, перемещаемых между процессором и внешними устройствами, и, таким образом, имеет доступ к большинству данных на хост-компьютере.Если Intel ME скомпрометирован, он превращается в бэкдор, который дает возможность хакеру захватить контроль над устройством жертвы. Эта возможность вызвала обеспокоенность исследователей безопасности в мае 2017 г., когда была обнаружена уязви
24.07.2017 «Доктор Веб»: троянец BackDoor.Dande найден в инсталляторе ПО ePrica

роянца BackDoor.Dande на сети аптек и фармацевтических компаний. Вирусные аналитики установили, что бэкдор не только загружался на целевые рабочие станции компонентом приложения ePrica, но и бы
04.07.2017 Eset обнаружила бэкдор, использовался для установки Petya и XData

и документооборота. Атакующие получили доступ к серверу обновлений M.E.Doc и с его помощью направляли троянизированные обновления с автоматической установкой.Эксперты Eset обнаружили сложный скрытый бэкдор, внедренный в один из легитимных модулей M.E.Doc. Маловероятно, что атакующие выполнили эту операцию без доступа к исходному коду программы. Изучив все обновления M.E.Doc, выпущенные в 2

Публикаций - 686, упоминаний - 1136

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4503 160
Dr.Web - Доктор Веб 1241 124
Microsoft Corporation 24017 107
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1246 93
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 70
Google LLC 11362 61
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 45
Apple Inc 11624 44
Check Point Software Technologies 729 35
Cisco Systems 5001 26
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 24
Meta Platforms - Facebook 4366 24
GitHub 670 24
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Trend Micro 587 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 865 16
Huawei 3687 15
IBM - International Business Machines Corp 9338 14
Adobe Systems 1527 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3257 12
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 53 11
Yahoo! 3689 11
Turla - Хакерская группировка 20 11
Telegram Group 1424 11
Broadcom - VMware 2251 10
Intel Corporation 11884 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 802 10
Samsung Electronics 9949 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 10
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 47 9
Yandex - Яндекс 6415 9
Fortinet 359 8
Dropbox 470 8
SAP SE 5093 8
MVPower 11 8
Trellix - FireEye 58 8
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 7
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6585 63
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3805 63
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4438 61
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3734 61
Rootkit - Руткит - набор программных средств 363 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22687 57
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8060 56
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1582 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9653 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44001 50
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4388 50
Microsoft Windows API 295 49
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1517 47
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10187 45
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2366 45
Script - Скрипт 429 43
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13489 41
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 491 40
Microsoft Windows 14971 184
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3782 158
Google Android 13343 104
Linux OS 9025 76
Microsoft Office 3548 52
Apple Mac - Apple Macintosh 2914 46
Apple macOS X - Rhapsody 1506 42
Apple macOS 1876 41
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 277 39
JavaScript - JS - язык программирования 1086 39
Google Chrome - браузер 1474 33
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 384 32
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 405 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1872 27
Google Play - Google Store - Android Market 3143 26
Microsoft Edge - браузер 1963 25
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 94 24
Mozilla Firefox - браузер 1842 23
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 22
Oracle Java - язык программирования 2877 22
Microsoft Office Word 726 20
Apple iOS 7313 20
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 19
Microsoft Skype 2009 17
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 17
Dr.Web CureIt! 38 17
Microsoft Windows PowerShell 146 17
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 259 15
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 14
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 14
EA Origin 176 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6854 14
WhatsApp Messenger 977 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 864 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 534 13
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 13
Microsoft Office Excel 1129 12
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 12
Google VirusTotal 68 12
Зайцев Михаил 217 21
Дягилев Василий 84 21
Мельникова Анастасия 302 20
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 169 14
Водясов Алексей 217 12
Кирюхин Дмитрий 86 10
Гвоздев Дмитрий 117 10
Corrons Luis - Корронс Луис 106 9
Наместников Юрий 40 8
Касперский Евгений 311 8
Волков Дмитрий 60 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 382 6
Гостев Александр 82 5
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 5
Гинятуллин Роман 61 4
Галушкин Олег 178 4
Павлов Никита 49 4
Шилак Ксения 28 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 165 3
Гудкова Дарья 11 3
Лукацкий Алексей 105 3
Райю Кости 11 3
Камлюк Виталий 30 3
Голованов Сергей 53 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 46 3
Шаров Борис 73 3
Иванов Антон 55 3
Безвершенко Леонид 6 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 3
Васильев Григорий 39 2
Чернов Даниил 78 2
Путин Владимир 2927 2
Сергеев Михаил 102 2
Суменков Игорь 4 2
Залманов Дмитрий 22 2
Черепанов Антон 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 2
Ерёмин Александр 9 2
Smith Brad - Смит Брэд 88 2
Дуров Павел 266 2
Россия - РФ - Российская федерация 132247 284
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50880 195
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15972 125
Германия - Федеративная Республика 12376 57
Европа 21335 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 55
Украина 7432 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13680 40
Индия - Bharat 5240 39
Япония 13104 39
Азия - Азиатский регион 5278 36
Южная Корея - Республика 6449 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13833 31
Франция - Французская Республика 7678 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 26
Бразилия - Федеративная Республика 2280 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40499 22
Канада 4771 21
Италия - Итальянская Республика 4264 21
Иран - Исламская Республика Иран 1032 21
Испания - Королевство 3654 20
Ближний Восток 2840 20
Беларусь - Белоруссия 5106 19
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 939 19
Китай - Тайвань 3848 18
Турция - Турецкая республика 2206 18
Казахстан - Республика 5241 15
Европа Восточная 3020 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1052 15
Нидерланды 3407 14
Польша - Республика 1907 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2431 13
Израиль 2664 12
Саудовская Аравия - Королевство 548 11
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1193 11
Сингапур - Республика 1810 10
Индонезия - Республика 914 10
Аргентина - Аргентинская Республика 564 10
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 310 10
Румыния 717 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44901 145
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47112 125
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5281 72
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10314 47
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 712 45
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3279 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12269 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26259 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4336 31
Английский язык 6352 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22163 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8276 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4016 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8931 22
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 850 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10171 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 347 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6989 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12003 20
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4385 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6457 18
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 335 18
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1549 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6457 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5623 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6106 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 2010 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5072 9
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1121 8
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ZDnet 595 8
The Register 1500 8
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WikiLeaks 117 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11090 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 3
The Guardian - Британская газета 353 3
Forbes - Форбс 707 3
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Ars Technica 402 3
F-16.net 126 2
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GQ 21 2
Inquirer 463 2
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ThreatPost 9 2
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Fortune 203 1
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Juniper Research 513 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 2
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AV-Test Institute 38 2
MalwareHunterTeam 12 2
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Microsoft Security Intelligence Report 14 2
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Avast Threat Labs 10 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 32 1
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АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 13 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 1
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