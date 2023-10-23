Кибербезопасность Backdoor Бэкдор "тайный вход" намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа Вредоносное ПО

«Лаборатория Касперского» выявила более 10 тыс. атак на СМБ, госструктуры и сельскохозяйственные организации с использованием новых вредоносных скриптов права администратора и помешать работе антивирусных компонентов. Если им это удаётся, они загружают бэкдор, кейлоггер и майнер с веб-ресурса, который сейчас уже недоступен. Майнер использует ре

Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies жертв и действует точечно. В настоящее время известно несколько случаев применения MataDoor в кибератаках, все они были нацелены на крупные организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Бэкдор хорошо маскируется: имена его исполняемых файлов похожи на названия легального ПО, установленного на зараженных устройствах, а ряд образцов имеет действительную цифровую подпись. Чтобы м

«Лаборатория Касперского»: бэкдор три года распространялся под видом легитимного установщика ПО для Linux ограммы для Linux, то в некоторых случаях её перенаправляло на вредоносный URL, с которого скачивалась вредоносная версия, выпущенная в 2020 г. После запуска файла на устройстве жертвы устанавливался бэкдор — разновидность троянца для получения удалённого доступа. С заражённого устройства злоумышленники могли красть различную информацию, в том числе сведения о системе, историю браузера, сох

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV ложений для нелегального просмотра видеоконтента. Обширные возможности по проведению DDoS-атак этот бэкдор унаследовал от своего предка — известного троянца Linux.Mirai. Об этом CNews сообщили

Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор aSpy, а также SeaSide — вредоносный инструмент, который позволяет устанавливать обратные шеллы для быстрого доступа извне. Фото: Peggy_Marco / Pixabay В атаках на Barracuda ESG использовался еще один бэкдор, с китайскими корнями Уже 20 мая 2023 г. Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства

Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнаружить в течение пяти лет, выяснили эксперты Symantec Th

Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов ных, запуска произвольных команд, отправки HTTP-запросов и т.д. И если в первом опубликованном моде бэкдор было легко обнаружить, то в более новых это оказалось проблематичным. Фото: © alexfan3

Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress Linux, однако может функционировать и в 64-битных системах. Linux.BackDoor.WordPressExploit.1 — это бэкдор, которым злоумышленники управляют дистанционно. По их команде он способен выполнять сл

«Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств т ко второй стадии заражения. Для этого троян копирует в каталог соответствующего приложения другой бэкдор (добавлен в вирусную базу Dr.Web как Android.Backdoor.854.origin), который затем запус

В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры» блеме содержит заводские бэкдоры, по заявлению Lenovo, задействованные в производственном процессе. Бэкдор (Backdoor или «черный ход») – это инструмент скрытого удаленного администрирования, по

Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане подозрением на наличие вредоносного ПО в корпоративной сети. При первичном осмотре были обнаружены бэкдоры, ранее использовавшиеся лишь в целевых атаках. В ходе расследования удалось установит

В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру ировал лишь один антивирусный движок. После осуществления публикации данный показатель начал расти. Бэкдор (Backdoor) – вредоносная программа, которая предоставляет злоумышленнику доступ к устр

Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА ю, которую они хотят, а также делать снимки экрана и запускать дополнительные вредоносные программы на устройстве жертвы. Расследование CPR показало, что злоумышленники тестировали и совершенствовали бэкдор-инструмент Windows как минимум последние три года. В общих чертах, в цепочке заражения можно выделить следующие этапы. Жертва получает электронное письмо с прикрепленным документом, якоб

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков Попова. Обновления выдавались за простое исправление орфографических ошибок, на деле же формировали бэкдор с возможностью запуска произвольного кода на веб-сайте, функционирующем на базе скомпр

Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру н может использоваться и для атак на AIX или Microsoft Windows. Кросс-платформенный вредонос ставит бэкдоры на суперкомпьютеры В исследованных экспертами ESET случаях атак на суперкомпьютерные

Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии о вредоносных программах для Linux», – сказал Марк-Этьен Левейле, исследователь Eset. Kobalos – это бэкдор, содержащий широкий спектр команд, которые не раскрывают намерений злоумышленников. Ви

В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус.

«Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android Вредоносы в официальных источниках На протяжении нескольких лет пользователи Android были объектами атак со стороны вредоносной кампании PhantomLance, операторы которой использовали Google Play для распространения приложений с вредоносными модулями. По данным «Лаборатории Касперского», кампания велась как минимум с 2015 г. и про

«Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» обнаружила сложную угрозу, нацеленную на пользователей Android-устройств и активную как минимум с 2015 г. В кампании, получившей название Phantomlance, используется множество версий сложного шпионского ПО и тактик распространения, в том числе через десятки приложений в магазине Google Play. С 2016 г. эксперты обнаружили около 300

ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами етевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследо

Российский эксперт: Huawei встроила в свои процессоры бэкдоры и не собирается их закрывать Инструменты слежки от Huawei В процессорах HiSilicon, используемых в цифровых рекордерах, сетевых камерах наблюдения, веб-камерах и т. д., обнаружен бэкдор. Выявил его россиянин Владислав Ярмак, работающий, по его заявлению, в Mail.ru Group системным архитектором. По его словам, данная брешь напрямую связана с четырьмя уязвимостями в чипах

Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами» Дайте бэкдор Интерпол собирается потребовать от технологических компаний обеспечить правоохранитель

Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК максимальные привилегии в атакованной системе. Кроме этого, злоумышленники устанавливают в систему бэкдор PcShare. Экранный диктор — приложение для озвучивания текста на экране; оно предназнач

В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год Тихой сапой В инструментах для администрирования серверов под Unix/Linux выявлен бэкдор, который как минимум год оставался незамеченным, пока про него не рассказали на конференции DEF CON 2019. Речь идёт о критической уязвимости нулевого дня в инструментах под названием Web

Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 ла эксперт Eset Зузана Хромцова. Впервые Okrum был детектирован в декабре 2016 г. В течение 2017 г. бэкдор использовался для таргетированных атак на дипломатические миссии и госучреждения в Сло

Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов правленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов. Злоумышленники распространяют бэкдор GoBot2/GoBotKR под видом пиратских версий фильмов, игр и сериалов. Вредоносная програм

Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit ютер жертвы покажется достаточно интересным для киберпреступников, они разворачивают дополнительный бэкдор для перехвата COM-объектов. Это ведет к повышенной персистентности вредоносной програм

Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange Eset сообщила подробности о кибератаках известной хакерской группировки Turla. Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически пол

Eset обнаружила новый бэкдор для macOS жила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки Oceanlotus. Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS. Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, чт

В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра Массовый бэкдор Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс (Victor Gevers) обнаружил

Техдиректор Lenovo: В Китае все компании ставят бэкдоры vo Lenovo, китайский производитель персональных компьютеров и мобильной электроники, готов внедрять бэкдоры (backdoor или «черный ход» – программа скрытого удаленного администрирования) в свою

Силовики США и Великобритании потребовали у ИТ-компаний дать им бэкдоры для слежки за пользователями. Опрос нии, Канады, Новой Зеландии, и США выпустили меморандум, в котором призывают ИТ-компании обеспечить бэкдоры для получения доступа к зашифрованным данным своих пользователей. В случае, если комп

Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы

Немцы принимают закон о повсеместном внедрении бэкдоров для удобства полиции товят законопроект, обязывающий всех производителей электронных устройств встраивать в свои изделия бэкдоры для правоохранительных органов. Речь идет обо всех современных устройствах, от «умных

«Доктор Веб» обнаружил новый бэкдор для Linux Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новый Linux-бэкдор, что косвенно свидетельствует о неослабевающем интересе к операционным системам

«Доктор Веб» исследовал бэкдор, написанный на Python Аналитики «Доктор Веб» исследовали новый бэкдор, особенность которого заключается в том, что он написан на языке Python. Бэкдорами при

Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla арактерные для Turla методы – атаки типа watering hole и целевой фишинг. По данным телеметрии Eset, бэкдор Gazer установлен на компьютерах в ряде стран мира, но преимущественно в Европе. Техник

АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel большую часть данных, перемещаемых между процессором и внешними устройствами, и, таким образом, имеет доступ к большинству данных на хост-компьютере.Если Intel ME скомпрометирован, он превращается в бэкдор, который дает возможность хакеру захватить контроль над устройством жертвы. Эта возможность вызвала обеспокоенность исследователей безопасности в мае 2017 г., когда была обнаружена уязви

«Доктор Веб»: троянец BackDoor.Dande найден в инсталляторе ПО ePrica роянца BackDoor.Dande на сети аптек и фармацевтических компаний. Вирусные аналитики установили, что бэкдор не только загружался на целевые рабочие станции компонентом приложения ePrica, но и бы