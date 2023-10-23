Кибербезопасность Backdoor Бэкдор "тайный вход" намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа Вредоносное ПО
- бэкдоры (backdoor) — ПО, с помощью которого злоумышленники могут незаметно дистанционно управлять устройством жертвы
|23.10.2023
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«Лаборатория Касперского» выявила более 10 тыс. атак на СМБ, госструктуры и сельскохозяйственные организации с использованием новых вредоносных скриптов
права администратора и помешать работе антивирусных компонентов. Если им это удаётся, они загружают бэкдор, кейлоггер и майнер с веб-ресурса, который сейчас уже недоступен. Майнер использует ре
|27.09.2023
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Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies
жертв и действует точечно. В настоящее время известно несколько случаев применения MataDoor в кибератаках, все они были нацелены на крупные организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Бэкдор хорошо маскируется: имена его исполняемых файлов похожи на названия легального ПО, установленного на зараженных устройствах, а ряд образцов имеет действительную цифровую подпись. Чтобы м
|12.09.2023
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«Лаборатория Касперского»: бэкдор три года распространялся под видом легитимного установщика ПО для Linux
ограммы для Linux, то в некоторых случаях её перенаправляло на вредоносный URL, с которого скачивалась вредоносная версия, выпущенная в 2020 г. После запуска файла на устройстве жертвы устанавливался бэкдор — разновидность троянца для получения удалённого доступа. С заражённого устройства злоумышленники могли красть различную информацию, в том числе сведения о системе, историю браузера, сох
|06.09.2023
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Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV
ложений для нелегального просмотра видеоконтента. Обширные возможности по проведению DDoS-атак этот бэкдор унаследовал от своего предка — известного троянца Linux.Mirai. Об этом CNews сообщили
|01.08.2023
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Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор
aSpy, а также SeaSide — вредоносный инструмент, который позволяет устанавливать обратные шеллы для быстрого доступа извне. Фото: Peggy_Marco / Pixabay В атаках на Barracuda ESG использовался еще один бэкдор, с китайскими корнями Уже 20 мая 2023 г. Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства
|22.05.2023
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Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет
Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнаружить в течение пяти лет, выяснили эксперты Symantec Th
|14.02.2023
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Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов
ных, запуска произвольных команд, отправки HTTP-запросов и т.д. И если в первом опубликованном моде бэкдор было легко обнаружить, то в более новых это оказалось проблематичным. Фото: © alexfan3
|30.12.2022
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Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress
Linux, однако может функционировать и в 64-битных системах. Linux.BackDoor.WordPressExploit.1 — это бэкдор, которым злоумышленники управляют дистанционно. По их команде он способен выполнять сл
|22.08.2022
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«Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств
т ко второй стадии заражения. Для этого троян копирует в каталог соответствующего приложения другой бэкдор (добавлен в вирусную базу Dr.Web как Android.Backdoor.854.origin), который затем запус
|20.04.2022
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В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»
блеме содержит заводские бэкдоры, по заявлению Lenovo, задействованные в производственном процессе. Бэкдор (Backdoor или «черный ход») – это инструмент скрытого удаленного администрирования, по
|24.03.2022
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Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане
подозрением на наличие вредоносного ПО в корпоративной сети. При первичном осмотре были обнаружены бэкдоры, ранее использовавшиеся лишь в целевых атаках. В ходе расследования удалось установит
|24.02.2022
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В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру
ировал лишь один антивирусный движок. После осуществления публикации данный показатель начал расти. Бэкдор (Backdoor) – вредоносная программа, которая предоставляет злоумышленнику доступ к устр
|07.06.2021
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Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА
ю, которую они хотят, а также делать снимки экрана и запускать дополнительные вредоносные программы на устройстве жертвы. Расследование CPR показало, что злоумышленники тестировали и совершенствовали бэкдор-инструмент Windows как минимум последние три года. В общих чертах, в цепочке заражения можно выделить следующие этапы. Жертва получает электронное письмо с прикрепленным документом, якоб
|31.03.2021
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В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков
Попова. Обновления выдавались за простое исправление орфографических ошибок, на деле же формировали бэкдор с возможностью запуска произвольного кода на веб-сайте, функционирующем на базе скомпр
|03.02.2021
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Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру
н может использоваться и для атак на AIX или Microsoft Windows. Кросс-платформенный вредонос ставит бэкдоры на суперкомпьютеры В исследованных экспертами ESET случаях атак на суперкомпьютерные
|02.02.2021
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Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии
о вредоносных программах для Linux», – сказал Марк-Этьен Левейле, исследователь Eset. Kobalos – это бэкдор, содержащий широкий спектр команд, которые не раскрывают намерений злоумышленников. Ви
|24.07.2020
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В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус
Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус.
|30.04.2020
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«Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android
Вредоносы в официальных источниках На протяжении нескольких лет пользователи Android были объектами атак со стороны вредоносной кампании PhantomLance, операторы которой использовали Google Play для распространения приложений с вредоносными модулями. По данным «Лаборатории Касперского», кампания велась как минимум с 2015 г. и про
|29.04.2020
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«Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии
«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную угрозу, нацеленную на пользователей Android-устройств и активную как минимум с 2015 г. В кампании, получившей название Phantomlance, используется множество версий сложного шпионского ПО и тактик распространения, в том числе через десятки приложений в магазине Google Play. С 2016 г. эксперты обнаружили около 300
|16.03.2020
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ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами
етевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследо
|05.02.2020
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Российский эксперт: Huawei встроила в свои процессоры бэкдоры и не собирается их закрывать
Инструменты слежки от Huawei В процессорах HiSilicon, используемых в цифровых рекордерах, сетевых камерах наблюдения, веб-камерах и т. д., обнаружен бэкдор. Выявил его россиянин Владислав Ярмак, работающий, по его заявлению, в Mail.ru Group системным архитектором. По его словам, данная брешь напрямую связана с четырьмя уязвимостями в чипах
|20.11.2019
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Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами»
Дайте бэкдор Интерпол собирается потребовать от технологических компаний обеспечить правоохранитель
|30.09.2019
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Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК
максимальные привилегии в атакованной системе. Кроме этого, злоумышленники устанавливают в систему бэкдор PcShare. Экранный диктор — приложение для озвучивания текста на экране; оно предназнач
|26.08.2019
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В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год
Тихой сапой В инструментах для администрирования серверов под Unix/Linux выявлен бэкдор, который как минимум год оставался незамеченным, пока про него не рассказали на конференции DEF CON 2019. Речь идёт о критической уязвимости нулевого дня в инструментах под названием Web
|26.07.2019
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Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15
ла эксперт Eset Зузана Хромцова. Впервые Okrum был детектирован в декабре 2016 г. В течение 2017 г. бэкдор использовался для таргетированных атак на дипломатические миссии и госучреждения в Сло
|09.07.2019
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Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов
правленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов. Злоумышленники распространяют бэкдор GoBot2/GoBotKR под видом пиратских версий фильмов, игр и сериалов. Вредоносная програм
|03.06.2019
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Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit
ютер жертвы покажется достаточно интересным для киберпреступников, они разворачивают дополнительный бэкдор для перехвата COM-объектов. Это ведет к повышенной персистентности вредоносной програм
|13.05.2019
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Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange
Eset сообщила подробности о кибератаках известной хакерской группировки Turla. Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически пол
|17.04.2019
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Eset обнаружила новый бэкдор для macOS
жила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки Oceanlotus. Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS. Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, чт
|30.01.2019
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В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра
Массовый бэкдор Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс (Victor Gevers) обнаружил
|20.09.2018
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Техдиректор Lenovo: В Китае все компании ставят бэкдоры
vo Lenovo, китайский производитель персональных компьютеров и мобильной электроники, готов внедрять бэкдоры (backdoor или «черный ход» – программа скрытого удаленного администрирования) в свою
|04.09.2018
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Силовики США и Великобритании потребовали у ИТ-компаний дать им бэкдоры для слежки за пользователями. Опрос
нии, Канады, Новой Зеландии, и США выпустили меморандум, в котором призывают ИТ-компании обеспечить бэкдоры для получения доступа к зашифрованным данным своих пользователей. В случае, если комп
|10.01.2018
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Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player
исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы
|06.12.2017
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Немцы принимают закон о повсеместном внедрении бэкдоров для удобства полиции
товят законопроект, обязывающий всех производителей электронных устройств встраивать в свои изделия бэкдоры для правоохранительных органов. Речь идет обо всех современных устройствах, от «умных
|20.11.2017
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«Доктор Веб» обнаружил новый бэкдор для Linux
Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новый Linux-бэкдор, что косвенно свидетельствует о неослабевающем интересе к операционным системам
|17.10.2017
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«Доктор Веб» исследовал бэкдор, написанный на Python
Аналитики «Доктор Веб» исследовали новый бэкдор, особенность которого заключается в том, что он написан на языке Python. Бэкдорами при
|31.08.2017
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Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla
арактерные для Turla методы – атаки типа watering hole и целевой фишинг. По данным телеметрии Eset, бэкдор Gazer установлен на компьютерах в ряде стран мира, но преимущественно в Европе. Техник
|30.08.2017
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АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel
большую часть данных, перемещаемых между процессором и внешними устройствами, и, таким образом, имеет доступ к большинству данных на хост-компьютере.Если Intel ME скомпрометирован, он превращается в бэкдор, который дает возможность хакеру захватить контроль над устройством жертвы. Эта возможность вызвала обеспокоенность исследователей безопасности в мае 2017 г., когда была обнаружена уязви
|24.07.2017
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«Доктор Веб»: троянец BackDoor.Dande найден в инсталляторе ПО ePrica
роянца BackDoor.Dande на сети аптек и фармацевтических компаний. Вирусные аналитики установили, что бэкдор не только загружался на целевые рабочие станции компонентом приложения ePrica, но и бы
|04.07.2017
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Eset обнаружила бэкдор, использовался для установки Petya и XData
и документооборота. Атакующие получили доступ к серверу обновлений M.E.Doc и с его помощью направляли троянизированные обновления с автоматической установкой.Эксперты Eset обнаружили сложный скрытый бэкдор, внедренный в один из легитимных модулей M.E.Doc. Маловероятно, что атакующие выполнили эту операцию без доступа к исходному коду программы. Изучив все обновления M.E.Doc, выпущенные в 2
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