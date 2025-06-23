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Горячий Максим
УПОМИНАНИЯ
Горячий Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Visa International 1955 2
|Резонанс НПП 375 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
|Ермолов Марк 12 8
|Скляров Дмитрий 63 2
|Гинятуллин Роман 61 1
|Галушкин Олег 182 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 4
|Сингапур - Республика 1874 1
|Германия - Гамбург 184 1
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