Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177106
ИКТ 13787
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3467
Системы 25808
Персоны 75892
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Горячий Максим


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 1
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 1
28.03.2019 Positive Technologies обнаружила недокументированную технологию в чипах Intel 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 2
23.11.2017 Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость 2
23.11.2017 Intel пытается залатать «дыры» в своих процессорах трех поколений 1
21.11.2017 Intel признала «дыры» в своих процессорах трех поколений. Под угрозой миллионы ПК и серверов 1
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Горячий Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1318 10
Intel Corporation 12331 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1505 2
Apple Inc 12299 1
AMD - Advanced Micro Devices 4325 1
Lenovo Group 2311 1
Visa International 1955 2
Резонанс НПП 375 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6464 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21269 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 8
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8111 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2561 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16410 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2619 4
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2082 3
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13069 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1523 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14672 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 379 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 558 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
USB Type-A - USB-A 554 1
BIOS SPI Flash ROM - Serial Peripheral Interface 14 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 733 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 678 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 226 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9459 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9597 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7554 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14061 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5330 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 933 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2710 1
Intel ME - Management Engine 17 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 5
Intel Core - Семейство процессоров 1218 4
Intel Celeron - Серия процессоров 967 4
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 3
Intel Xeon W 33 3
Intel Xeon E 193 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 3
Linux OS 10291 2
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 2
Microsoft Windows 15955 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 1
Intel Apollo Lake 16 1
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 1
Intel ME Front Side Bus 1 1
Intel МЕ - Intel Management Engine 1 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 1
Apple macOS High Sierra 11 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Apple iOS 7997 1
Ермолов Марк 12 8
Скляров Дмитрий 63 2
Гинятуллин Роман 61 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 4
Сингапур - Республика 1874 1
Германия - Гамбург 184 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2601 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1628 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 521 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1515 1
The Register - The Register Hardware 1613 2
Black Hat - Конференция 116 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще