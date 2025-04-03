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Intel Apollo Lake



03.04.2025 Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах 1
27.07.2023 Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
17.01.2020 Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку 1
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки 1
24.01.2019 Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков на Windows 10 - «убийц» ChromeBook 1
15.11.2018 Обзор ноутбука Haier S428 1
18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом 2
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
01.08.2018 Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S 1
25.01.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для учебы 1
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров 1
06.02.2017 Lenovo выпустила сверхтонкий ноутбук на Android с морально устаревшим процессором 1
15.08.2016 HP случайно рассекретила сведения о процессорах Intel нового поколения 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Intel Apollo Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12252 14
Microsoft Corporation 24743 4
Lenovo Group 2299 4
AMD - Advanced Micro Devices 4273 3
Dell EMC 5038 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 2
HP Inc. 5702 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2562 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Google LLC 11883 1
Huawei 3981 1
Qualcomm Technologies 1840 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 1
Haier Group 174 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
ZIMAI Technology - Maibenben 15 1
Canyon Technology Group 51 1
Chuwi 14 1
Realtek Semiconductor 63 1
Inform GmbH 51 1
ASUS - AAEON Technology 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4866 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Linux Foundation 187 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 290 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20999 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9438 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24495 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3867 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14527 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7974 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6065 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2840 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3527 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9735 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12583 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6089 4
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TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 2
USB Type-A - USB-A 536 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 262 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 2
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CNX Software 17 2
FanlessTech 1 1
Golem.de 3 1
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BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Black Hat - Конференция 116 1
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