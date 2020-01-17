Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку

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ECS выпустила неттоп Liva Q1 размерами 74х74х35 мм, второе поколение модели Liva Q двухлетней давности. Компьютер способен заменить собой полноразмерный системный блок начального уровня, обладая всеми необходимыми для этого комплектующими и интерфейсами.



Микро-неттоп

Компания ECS разработала Liva Q1 – один из самых компактных настольных ПК в мире. Он способен уместиться на ладони, его можно носить в сумке, и при этом он относится к числу полноценных компьютеров.

Размеры корпуса Liva Q1 – 74х74х35 мм, он базируется на процессоре производства Intel, и у него есть необходимый набор проводных и беспроводных интерфейсов. ECS не раскрывает стоимость компьютера и сроки его поступления в продажу, но предлагает две модификации этого неттопа и несколько вариантов комплектаций для каждой из их, а также различные оттенки корпуса.

Различия между модификациями

ECS выпустит Liva Q1 в версиях Q1D и Q1L, располагающих идентичным дизайном и базовыми аппаратными спецификациями. Различия между ними заключаются исключительно в наборе проводных интерфейсов.

Неттоп ECS Liva Q1

В компьютере Q1L ECS реализовала два Ethernet-порта по гигабиту каждый и всего один разъем HDMI, что делает невозможным подключение второго монитора. В свою очередь, Q1D лишился одного Ethernet, но получил взамен интерфейс DisplayPort.

Основные спецификации

Вне зависимости от модификации Liva Q1 основывается на аппаратной платформе Intel Apollo Lake, которая может быть представлена процессором Intel Celeron N3350, Celeron N3450 или Pentium N4200. Все три чипа вышли в III квартале 2016 г. и производятся по 14-нанометровому техпроцессу. Celeron N3450 и Pentium N4200 получили по четыре вычислительных ядра, а у младшего Celeron N3350 ядер вдвое меньше, плюс ни один из этого трио не поддерживает технологию HyperThreading, то есть число одновременно обрабатываемых потоков данных равно числу ядер в них.

Liva Q1 получил 2 или 4 ГБ оперативной памяти современного стандарта LPDDR4 – перечисленные процессоры поддерживают такие модули. Частота работы памяти производителем не указана, но она не превысит 2400 МГц (на основе возможностей процессоров). Встроенный накопитель реализован на базе флеш-памяти стандарта eMMC. Ее максимальная емкость в данном случае – 64 ГБ, а минимальная – 32 ГБ. Дополнительно имеется поддержка карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ, тогда как места под классические 2,5-дюймовых SATA-накопители здесь нет ввиду небольших размеров корпуса неттопа.

В список модулей беспроводной связи входит модуль Bluetooth 4.2 для подключения беспроводной периферии и акустики, а для проводного подключения имеются два порта USB 3.1 Gen.1 и один USB 2.0. Модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac тоже в наличии – вместе с Bluetooth он реализован на плате M.2. типоразмера 2230 (22 мм в ширину и 30 мм в длину).

ПО и предшествующие модели

По заверению ECS, ее новый Liva Q1 полностью совместим с операционной системой Microsoft Windows 10. В то же время она не уточнила, будет ли данная ОС устанавливаться на эти ПК по умолчанию, или же пользователю придется делать это самостоятельно. Поддержка Linux заявлена не была.

Liva Q, предшественник модели Liva Q1

Liva Q1 не стал первым микро-ПК в модельном ряду ECS. В ноябре 2017 она выпустила предшествующий ему неттоп Liva Q с двумя процессорами на выбор (Celeron N3350 и Pentium N4200) и идентичными с Liva Q1 объемами памяти. Обладая теми же физическими габаритами, этот ПК не располагал ни одним разъемом Ethernet, а портов USB 3.1 у него было два вместо одного.

Потенциальные конкуренты

Одним из основных соперников Liva Q1, с учетом его размеров, может стать компьютер iLife MP8, увидевший свет в октябре 2019 г. На момент публикации материала он не был доступен для приобретения, и производитель не раскрывал его габариты, но он, как и новое детище ECS, тоже умещается на руке. В распоряжении этого ПК есть процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake (14 нанометров, дебют в IV квартале 2017 г., четыре ядра, четыре потока), 4 ГБ оперативной памяти, накопитель eMMC на 64 ГБ, слот microSD, два порта USB 3.0 и один USB-C.

iLife MP8 тоже может похвастаться компактностью форм

В дополнение к этому компьютер оснастили входом под наушники 3,5 мм и модулями Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11ac. Производитель уверяет, что неттоп совместим с Windows 10 и Linux Ubuntu.

В России с октября 2019 г. продается неттоп Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano, тоже способный уместиться на ладони, но имеющий более крупные габариты – 179x88x22 мм. Этот ПК собран на более мощных процессорах Intel – Whyskey Lake (вышли в конце лета 2018 г.) от Core i3 до Core i7, и в его оснащение входят до 16 ГБ оперативной памяти DDR4.