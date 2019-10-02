Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена

Lenovo начала в России продажи компьютера ThinkCentre M90n-1 Nano весом в полкилограмма и размерами в половину бумажной книги или со смартфон Xiaomi Mi Max 3. Он вдвое меньше традиционных современных неттопов, но при этом не уступает ни им, ни многим полноразмерным ПК в производительности.



Самый компактный неттоп в мире

В России стартовали продажи нового настольного компьютера ThinkCentre M90n-1 Nano в сверхкомпактном корпусе размерами всего 179x88x22 мм, весом не более 505 граммов и внутренним объемом около 0,35 литра. Об этом CNews сообщили представители компании. Для сравнения, габариты фаблета Xiaomi Mi Max 3 составили 176х87х8 мм. что сопоставимо с размерами еще одного смартфона, Huawei Honor 8X Max, доступного в России с 1 февраля 2019 г. Его размеры – 178х86х8 мм.

За счет своих габаритов новый неттоп занимает минимум места на рабочем столе, приблизительно в два раза меньше, чем неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny, один из самых миниатюрных на рынке. При этом его по-прежнему можно закрепить на стене или задней стенке монитора при помощи DIN-линейки или крепления VESA. Lenovo называет свое новое творение «самым маленьким неттопом в мире с полной функциональностью настольного ПК».

Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano вышел в двух модификациях

На российском рынке стоимость ПК стартует с отметки в 40 тыс. руб. и зависит от выбранной комплектации. Неттоп также существует в отдельной модификации под названием ThinkCentre Nano M90n-1 IoT, отличающейся наличием дополнительных проводных интерфейсов и пассивной системой охлаждения на основе мощного радиатора, интегрированного в корпус. Следствием внесенных в конструкцию изменений стали нулевой уровень шума во время работы и увеличение габаритов до 179х88х35 мм и веса до 750 граммов. Добавим, что это далеко не первые неттопы данного производителя – небольших размеров настольные ПК Lenovo выпускала еще в 2010 г.

Процессор и память

Небольшие габариты корпуса не позволили Lenovo разместить внутри ThinkCentre M90n-1 Nano дискретную графику, но при этом разработчики отдали предпочтение процессорам Intel поколения Whiskey Lake. Данная линейка эксплуатирует усовершенствованный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake.

ThinkCentre M90n-1 Nano вдвое меньше обычных неттопов

Процессоры Whiskey Lake Intel выпустила в конце лета 2018 г. В новом неттопе Lenovo, в зависимости от конфигурации, используются чипы с пониженным энергопотреблением Intel Whiskey Lake-U Core i3 и i5 без поддержки виртуализации vPro, а также i5/i7 с ней. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 ГБ, во всех случаях это DDR4 с частотой 2400 МГц. Производитель не уточняет, как именно исполнена оперативная память – в виде распаянных на системной плате модулей или съемной планки SODIMM.

Под SSD-накопители в ThinkCentre M90n-1 Nano предусмотрено два разъема M.2 PCI-E, но Lenovo не сообщила объемы драйвов, поставляемых в комплекте. Установка 2,5-дюймового SSD или жесткого диска с SATA-интерфейсом не предусмотрена ввиду малых размеров корпуса.

Питание

Во время работы ThinkCentre M90n-1 Nano потребляет не больше 65 Вт энергии. В неттопе предусмотрен проприетарный разъем питания, применяемый также в современных ноутбуках Lenovo.

Компьютер располагает двумя 10-гигабитными портами USB-C, по одному на фронтальном и тыльном торцах корпуса. Оба могут использоваться не только для подключения периферии, но и для питания самого ПК. К примеру, при прямом подключении неттопа к монитору кабелем Type-C использование комплектного блока питания не потребуется.

По габаритам ThinkCentre M90n-1 Nano практически не отличается от Xiaomi Mi Max 3

Вместе с этим производитель предусмотрел функцию Smart Power On, позволяющую удаленно включать компьютер при помощи сочетания клавиш на клавиатуре. Она пригодится в том случае, если доступ к самому ПК и кнопке включения затруднен.

Интерфейсы и защита информации

В дополнение к двум упомянутым портам USB-C (используемый интерфейс – USB3.1 Gen2) в неттопе есть еще четыре полноразмерных классических USB-A, тоже с поддержкой USB3.1 Gen2 и пропускной способностью 10 Гбит/с. Два из них выведены на переднюю панель, а два расположены сзади. Для подключения монитора, помимо USB-C, здесь используется DisplayPort, a HDMI и тем более VGA и DVI в этом ПК отсутствуют.

Фронтальная панель

Также в наличии гигабитный Ethernet-разъем, а на лицевой панели есть разъем под проводную гарнитуру с микрофоном. В модификации ThinkCentre Nano M90n-1 IoT ко всем перечисленным разъемам Lenovo добавила пару последовательных портов RS-232 для подключения специфической периферии.

Защита информации от несанкционированного доступа реализована за счет аппаратного модуля шифрования Trusted Platform Module (TPM) 2.0 – отдельного физического чипа на системной плате ПК. В дополнение к нему в корпусе есть замок Kensington Lock, препятствующий возможной краже компьютера.

Тыльная панель

Производителем также заявлено соответствие военному «стандарту» MIL-STD 810G, что должно гарантировать защиту от ударов, падений и ряда других внешних факторов (вода и пыль не в счет). Однако еще в ноябре 2018 г. CNews сообщал, что на самом деле MIL-STD 810G – это лишь обозначение набора рекомендаций к тестированию устройств на прочность, основанные на результатах серии лабораторных испытаний. Они разработаны Минобороны США и действительно охватывают широкий диапазон внешних факторов, на защищенность от которых и предлагается тестировать устройства.

На столе новый неттоп Lenovo практически не занимает места

Впрочем, определенных четких указаний к тому, каким испытаниям можно подвергать ноутбук, а каким – смартфон, в описании MIL-STD 810G нет. И поэтому производитель может несколько раз включить, скажем, ноутбук на 10-градусном морозе и, убедившись в его работоспособности, нанести на его упаковку данную аббревиатуру и больше не проводить другие тесты.