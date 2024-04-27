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Intel Foveros 3D

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 2
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
10.08.2020 Будущие процессоры AMD - «неуклюжая копия» современных чипов Intel 1
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1
12.02.2020 Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото 1
13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Intel Foveros 3D и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12789 11
AMD - Advanced Micro Devices 4627 7
Microsoft Corporation 25728 4
Lenovo Group 2434 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1092 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Pegatron - ASRock 60 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 1
Nvidia Corp 3970 1
Tile 16 1
Quanta Computer 215 1
Puget Systems 9 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 25 1
Samsung Electronics 11020 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Apple Inc 13101 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Oracle Corporation 7064 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 258 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 732 1
Blender 51 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 416 1
Canyon Technology Group 53 1
Supermicro 135 1
Россети Ленэнерго 1698 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Tesla Motors 456 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
LEGO 258 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5004 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8714 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15389 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4564 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2476 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 5
DDR - Double data rate 3071 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1649 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10265 4
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 324 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18262 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2794 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14722 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1643 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4768 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26620 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3185 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6504 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 121 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3400 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 534 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13015 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 140 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 65 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 131 1
CFD - Computational Fluid Dynamics - вычислительная гидродинамика 22 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 355 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6203 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 571 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 5
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 4
Intel x86 - архитектура процессора 2142 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1443 4
Intel Tiger Lake 71 4
AMD Sapphire 75 3
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 3
Intel Lakefield 5 3
Intel Tremont - Микроархитектура вычислительных ядер процессоров 7 3
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 31 3
Microsoft Windows 10 1935 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 488 3
Microsoft Windows 16836 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 768 3
Samsung Galaxy Book S - Ультрабук 10 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 204 3
Nvidia RAPIDS 19 3
Intel Golden Cove 14 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
Microsoft Windows 11 817 2
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 151 2
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Intel Core - Семейство процессоров 1247 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 273 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 33 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Damkroger Trish - Дамкрогер Триш 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 5
Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Южная Корея - Республика 7032 1
Китай - Тайвань 4237 1
Малайзия 922 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 461 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1010 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 943 1
Английский язык 7015 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6620 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11245 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 1
PCWorld - PC World 47 2
TechSpot 185 1
Neowin 217 1
SemiAccurate 13 1
ComputerBase 14 1
FanlessTech 1 1
Tom’s Hardware 594 1
Cinebench 29 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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