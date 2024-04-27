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Intel Foveros 3D
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 14
Intel Foveros 3D и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1698 1
|U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
|Tesla Motors 456 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
|LEGO 258 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 2
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
|DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 1
|Keller Jim - Келлер Джим 9 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
|Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
|Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Damkroger Trish - Дамкрогер Триш 2 1
|PCWorld - PC World 47 2
|TechSpot 185 1
|Neowin 217 1
|SemiAccurate 13 1
|ComputerBase 14 1
|FanlessTech 1 1
|Tom’s Hardware 594 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.