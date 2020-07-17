Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами

Intel может перенести релиз новых серверных процессоров на несколько лет вперед и выпустить морально устаревшие чипы линейки Tiger Lake-U. К тому же, от нее не стоит ждать 7-нанометровых продуктов в 2020 г. – в лучшем случае в конце 2021 г. В дополнение к этому из ее штата ушел ценный сотрудник, один из создателей архитектуры AMD Zen, которая позволила AMD в высоком темпе начать захват рынка процессоров.

Черная полоса Intel

Компанию Intel одолевают новые проблемы, связанные с освоением 10-нанометрового техпроцесса, начатого ею в августе 2019 г. Как сообщил журналист Чарли Демерджян (Charlie Demerjian) в рамках аудио-конференции с технологической компанией Susquehanna International Group, производительность новых процессоров линейки Tiger Lake-U может оказаться очень низкой за счет незначительного по меркам 2020 г. числа ядер.

Чарли Демерджян – это основатель информационного ресурса SemiAccurate, посвященного ИТ-сфере и всему, что так или иначе связано с полупроводниками. Чарли запустил этот проект в 2009 г., практически сразу после ухода c авторитетного ресурса The Inquier, основанного в 2001 г.

Intel продолжает сдавать позиции на рынке процессоров

По словам журналиста, 10-нанометровые процессоры Tiger Lake-U, релиз которых запланирован на осень 2020 г., получат лишь четыре вычислительных ядра. Это связано с тем, что Intel не смогла уменьшить размеры встроенного видеоядра Xe собственной разработки, за счет чего для основного вычислительного блока места на кристалле практически не осталось. Демерджян подчеркнул, что вариант с увеличением кристалла Intel не рассматривала по экономическим соображениям.

Никаких 7 нм в 2020 году

Журналист добавил, что ждать от Intel 7-нанометровых продуктов в 2020 г. не стоит, как и в первых трех кварталах 2021 г. По его словам, первыми творениями Intel, произведенными по новым для нее нормам, станут видеоускорители линейки Xe, в том числе и Ponte Vecchio.

Чарли Демерджян уверен, что переход Intel на новые производственные нормы состоится еще нескоро

Ponte Vecchio – это видеочип, предназначенный для использования в суперкомпьютерах и располагающий трехмерной компоновкой Foveros. Его появление, сообщил Демерджян, состоится ближе к концу 2021 г., а на массовое производство 7-нанометровых чипов Intel выйдет, в лучшем случае, в 2022 г.

Перенос выпуска серверных процессоров

Журналист поведал и о проблемах Intel с новыми серверными процессорами, которые она планирует показать в конце 2020 г. Линейка Ice Lake-SP, по его словам, станет доступна покупателям не раньше начала весны 2021 г., и эта задержка связана с нехваткой у Intel времени на устранение выявленных в новых чипах недочетов, связанных с информационной безопасностью.

Занятость специалистов решением этих проблем повлечет за собой и перенос релиза 10-нанометровых серверных чипов линейки Sapphire Rapids. Согласно текущим планам компании, она намерена выпустить их в середине 2021 г., но Чарли Демерджян считает, что более реальный срок – первое полугодие 2022 г.

Следствием задержки Intel с релизом Ice Lake-SP и Sapphire Rapids станет и сдвиг производства и поставок процессоров Granite Rapids с 7-нанометровым техпроцессом. Ожидать их появления, считает журналист, следует никак не раньше 2023 г., и это еще оптимистичный прогноз.

Все это может привести к существенному отставанию Intel от своего главного конкурента – компании AMD. В ее план входит премьера серверных чипов Epyc новейшей линейки Milan на базе не менее современной 7-нанометровой архитектуры Zen3 в IV квартале 2020 г.

Уход Джима Келлера

Проблемы Intel усугубились и потерей ценного сотрудника – Джима Келлера (Jim Keller), бывшего главного архитектора AMD, при непосредственном участии которого была создана конкурентоспособная процессорная архитектура Zen. Келлер ушел из Intel в июне 2020 г., по официальным данным, по собственному желанию.

Карьера Келлера в Intel завершилась спустя два года после его прихода в компанию

Чарли Демерджян утверждает, что уход Келлера имеет отношение к его конфликту с руководством компании, не желавшим слушать его советы по ускорению темпов развития продукции Intel. Он рекомендовал обратиться за помощью в освоении новых техпроцессов к тайваньской компании TSMC, которая уже почти готова выйти на суперсовременные 2 нанометра, и которая производит чипы для многих компаний, включая AMD. Идея Келлера принята не была.

Джим Келлер перешел в Intel в конце апреля 2018 г., заняв пост старшего вице-президента. В июле 2019 г. как сообщал CNews, Келлер сделал заявление о том, что Intel потребуется, по меньшей мере, пять лет для совершения прорыва в производстве процессоров.

До прихода в Intel Джим Келлер работал в AMD, где занимал должность вице-президента и главного архитектора микропроцессорных ядер. В компанию он пришел в 2012 г. после того, как покинул Apple. Келлер был принят на работу в AMD в период перемен в руководящем составе компании, призванном укрепить ее конкурентоспособность. В Apple Келлер отвечал за разработку ее собственных мобильных процессоров для iPhone и iPad.

AMD Келлер покинул в 2015 г. и перешел на работу в Tesla, где проработал до II квартала 2018 г., после чего перешел в Intel.