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Intel Xeon Granite Rapids серия серверных процессоров


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных» 1
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем 1
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Intel Xeon Granite Rapids и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12367 5
AMD - Advanced Micro Devices 4355 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 966 5
Samsung Electronics 10427 3
Apple Inc 12346 3
Qualcomm Technologies 1863 2
X Corp - Twitter 2891 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 29 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 32 1
Nvidia Corp 3615 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9490 1
GlobalFoundries - GF 93 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 130 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
MediaTek - Ralink 543 1
МегаФон 9461 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 329 1
Selectel - Селектел 412 1
Tesla Motors 414 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1239 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 342 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21376 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31014 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8169 4
DDR - Double data rate 2826 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 79 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1355 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 152 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15874 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5995 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13079 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22179 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4711 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Электроника - GAAFET - Gate-All-Around Field-Effect Transistor - 3D transistors - 3D транзистор с горизонтальным расположением каналов и круговым затвором 3 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 605 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3968 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24953 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7701 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69713 1
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Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel x86 - архитектура процессора 1930 2
Nvidia RAPIDS 19 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7202 1
Apple iPad 3893 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Foveros 3D 11 1
Intel Golden Cove 13 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 73 1
Intel SuperFin 13 1
Intel Xeon Sierra Forest 4 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 64 1
Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 193 1
Мирилашвили Вячеслав 17 1
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Япония 13407 1
Южная Корея - Республика 6760 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17687 1
Нидерланды 3580 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18090 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44665 1
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TechSpot 146 1
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