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Intel Xeon Granite Rapids серия серверных процессоров
УПОМИНАНИЯ
Intel Xeon Granite Rapids и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 342 1
|Keller Jim - Келлер Джим 9 2
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 64 1
|Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 193 1
|Мирилашвили Вячеслав 17 1
|WCCFTech - Издание 71 1
|SemiAccurate 13 1
|HardwareLuxx 3 1
|Tom’s Hardware 463 1
|TechSpot 146 1
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