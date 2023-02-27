Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем

В 2024 г. Intel познакомит мир со своим первым 3-нанометровым CPU. Своих таких линий производства у нее нет, поэтому с выпуском ей поможет тайваньская TSMC. Нынешний предел для Intel – это 10 нм, но она все же планирует перепрыгнуть сразу на 3 нм на своих фабриках. Однако этот техпроцесс по своим спецификациям будет примерно соответствовать 5-нанометровому у TSMC, которому скоро исполнится три года.

Прыжок в будущее

Компания Intel, главный игрок на рынке х86-совместимых процессоров, готовится совершить гигантский скачок и перейти с техпроцесса 10 нм сразу на 3 нм, минуя промежуточные «фазы». Как пишет TechSpot, глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) лично заявил, что первые чипы компании с 3-нанометровой топологией увидят свет не позднее 2024 г.

Гелсингер сообщил об этом в качестве ответа на появившуюся в Сети информацию о возможном переносе релиза таких процессоров. Он заверил, что у Intel все идет по графику, и что никаких задержек с освоением нового техпроцесса нет.

На февраль 2023 г. Intel сама по себе еще не подошла к 3-нанометровым нормам. В настоящее время она не может перейти даже на 7 нм, а на освоение 10 нм, которое состоялось в августе 2019 г., ей потребовалось четыре года.

Восток помогает Западу

Чтобы пропустить 7 нм, 5 нм и 4 нм, Intel, при наличии у нее своих гигантских заводов по выпуску микросхем, разбросанных по всему миру, компании пришлось просить помощи у контрактных производителей чипов. Они обслуживают десятки разработчиков микросхем, не владеющих фабриками или, как в случае с Intel, не имеющих доступа к современным технологиям производства.

В мире есть лишь две компании, освоившие 4-нанометровое производство – это Samsung и TSMC. И только TSMC вплотную подошла к переходу на 3 нм, чем и воспользовалась Intel. Совсем скоро ее CPU будут выпускаться компанией, которая также делает чипы для ее заклятого конкурента – AMD.

Все это вполне укладывается в концепцию торговой войны между США и КНР. Власти последней проявляют живой интерес к Тайваню, но остров по-прежнему остается независимым от Поднебесной, и все те санкции, под которыми находится ИТ-индустрия Китая, на Тайвань не распространяются.

Еще не все потеряно

Развеивая слухи относительно перехода Intel на 3 нм, Гелсингер недвусмысленно намекнул, что компания и сама работает в этом направлении. Другими словами, Intel все же работает над своим 3-нанометровым конвейером, чтобы не быть полностью зависимой от TSMC, как, например, AMD, Qualcomm и другие компании, лишенные своих заводов.

Никаких подробностей Гелсингер раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что и здесь все идет по ранее спланированному графику.

Существует вероятность, что и сама она перейдет на 3 нм в 2024 г. Гелсингер сообщил, что своими силами Intel будет выпускать процессоры линеек Granite Rapids (на базе высокопроизводительных ядер) и Sierra Forest (с энергоэффективными ядрами). Для них будет использоваться техпроцесс Intel 3, и тут кроется небольшая уловка. На деле Intel 3 – это не совсем тот 3-нанометрвовый техпроцесс, который совсем скоро предложит своим клиентам TSMC. По своим характеристикам он ближе к ее 5-нанометровым нормам, которые она освоила еще в 2020 г.

Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов Маркет

TSMC будет поставлять Intel кристаллы с графической подсистемой процессоров Meteor Lake, а затем добавит к ним кристаллы GPU для процессоров Arrow Lake.

Еще одна возможная причина, по которой Intel не хочет полностью зависеть от TSMC в вопросе выпуска 3-нанометровых чипов – это любовь последней получать заказы от крупных компаний на месяцы вперед. В начале 2023 г. появилась информация, что Apple заранее выкупила все ее производственные мощности, рассчитанные на выпуск микросхем по новым нормам.

При этом никаких подробностей о подготовке Intel к переходу на псевдо-трехнанометрвовую топологию Гелсингер не раскрывает.

К слову, Intel все же отклонилась от графика. Как сообщал CNews, удивить весь мир своим первым 3-нанометровым чипом она собиралась еще в начале 2023 г.

Не все так просто

Гелсингер внес путаницу в наименование техпроцессов не по своей воле. Как пишет TechSpot, в последнее время название технологии производства в описании той или иной микросхемы – это больше маркетинг, нежели параметр, реально влияющий на характеристики чипа. Ровно то же происходит сейчас и с камерами смартфонов, которые, по заявлениям производителей, могут снимать в 200 МП, но на деле выдают фотографии с в разы меньшим разрешением.

Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» Маркет

Хорошим примером превращения топологии в элемент маркетинга могут служить 10-нанометровое производство у Intel и 7-нанометровое у Samsung. Обычному потребителю 7 нм кажутся значительным шагом вперед и преимуществом по сравнению с 10 нм. Но конкретно в этом случае, если внимательно изучить все спецификации, окажется, что готовые микросхемы, выпущенные по 7-нанометровым нормам Samsung, по своим характеристикам очень похожи на 10-нанометровые решения Intel.

Дополнительную смуту вносит и сама Intel. Ее фабрики десятилетиями обеспечивали исключительно ее нужды, но летом 2022 г. она впервые в своей истории стала компактным производителем. Часть своих мощностей она выделила под выпуск чипов тайваньской компании MediaTek, одного из крупнейших клиентов TSMC. С учетом того, что MediaTek заказывает у TSMC выпуск, в том числе, своих самых передовых 4-нанометровых процессоров, неизвестно, что именно производит для нее Intel. Нельзя исключать, что MediaTek нацелилась на будущий 3-нанометровый конвейер американского чипмейкера.