Intel совершает рекордный скачок технологий. Она перейдет от 10-нм чипов к суперсовременным 3-нм

В начале 2023 г. Intel в сотрудничестве с TSMC может выпустить свой первый 3-нанометровый процессор. Для нее это большой шаг вперед, так как ее собственные заводы рассчитаны максимум на 10 нм. У Intel готов дизайн-проект двух таких CPU – по одному для серверов и для ноутбуков. Вместе с ней к переходу на 3 нм готовится и Apple – совершить его она планирует весной 2022 г. с выходом новой модификации планшета iPad Pro.

Intel ускоряет свое развитие

Компания Intel планирует в 2023 г. наладить производство процессоров, выпущенных по новейшим 3-нанометровым нормам. Как пишет Nikkei Asian Review, это описано в новой стратегии развития компании. Сейчас свои самые передовые чипы она выпускает по техпроцессу 10 нм.

Совершить столь гигантский скачок Intel своими силами не сможет. Ее будущие 3-нанометровые CPU будет выпускать на своих заводах крупнейший производитель микросхем в мире – компания TSMC. Первые образцы могут увидеть свет в самом начале 2023 г., хотя сами Intel и TSMC пока не подтверждают это.

У Intel есть проект дизайна как минимум двух 3-нанометровых чипов. Один из них ориентирован на ноутбуки, а второй будет использоваться в серверах. Почему Intel пока не разработала дизайн настольного чипа, неизвестно, но компания собирается забронировать за собой значительную часть заказов TSMC на выпуск 3-нанометровой продукции.

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По данным самой TSMC, переход на 3-нанометровую топологию позволит нарастить производительность процессоров на 10-15% в сравнении с нынешними 5-нанометровыми чипами. Впервые они появились в конце 2020 г., и на момент публикации материала число устройств, в которых они используются, оставалось незначительным. Потребление процессорами энергии новый техпроцесс снизит на 25-30%.

Как Intel придет к 3 нанометрам

Сотрудничество с TSMC входит в новую стратегию Intel по укреплению своих позиций на рынке процессоров и возвращению лидерства в техническом плане. Ее основной конкурент, AMD, давно выпускает 7-нанометровые чипы и готовится к переходу на 5 нм при помощи все той же TSMC.

В рамках своей стратегии, как сообщал CNews, Intel намерена развивать партнерство не только с TSMC, но также с тайваньской UMC, американской GlobalFoundries и корейской Samsung. Все они входят в число основных производителей микросхем на мировом рынке.

При этом у самой Intel тоже есть свои заводы по выпуску процессоров, но здесь она пока сильно отстает от TSMC. Ее фабрики рассчитаны максимум на 10 нм.

Intel пока только мечтает об освоении 7 нм – техпроцесса, который много лет есть в активе TSMC. Компания собирается вложить $20 млрд в два соответствующих завода, и первые такие чипы она намерена выпустить в 2023 г.

Intel не будет первой

Интерес к новым производственным нормам проявляет не только Intel. По информации издания, поделить с ней все объемы выпуска новых микросхем собирается компания Apple.

Не исключено, что именно Apple окажется первой компанией, которая анонсирует готовое к серийному производству устройство на базе 3-нанометрого чипа. Так случилось с 5 нм – первым в мире такой CPU (Apple A14) в сентябре 2020 г. получил планшет iPad Air четвертого поколения, а спустя месяц – и смартфоны линейки iPhone 12. До ноутбуков MacBook и неттопа Mac mini 5-нанометровые CPU в лице М1 добрались в ноябре 2020 г.

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Как пишет профильный ресурс MacRumors, ждать появления первых 3-нанометровых чипов Apple, в отличие от Intel, до 2023 г. не придется. На основе такого процессора может быть построен планшет iPad Pro 2022, любые сведения о разработке которого Apple пока не комментирует.

По сложившейся традиции, новые модификации планшета iPad Pro Apple выпускает почти каждый год в начале или середине весны. Когда именно состоится премьера iPad Pro 2022, остается загадкой, но, если ничего не изменится, то ждать анонса первого в мире гаджета на чипе с топологией 3 нм остается меньше года.

Пока нет данных, какой именно процессор разрабатывает Apple. Не исключено, что это будет общий чип для целой серии ее устройств, потому что новый iPad Pro 2021 работает на М1, который первоначально создавался для ноутбуков и неттопов компании. Также М1 сейчас используется и в настольном моноблоке iMac 2021.

Битва за 2 нм

Apple может опередить Intel не только в выпуске первых чипов 3 нм. В марте 2021 г. CNews писал, что она оказывает всестороннюю помощь TSMC в разработке 2-нанометрового техпроцесса. Тайваньская компания работает над ним с 2019 г.

Делает Apple это в первую очередь для того, чтобы оказаться в числе первых (или вовсе первой), кто выпустит процессоры по этим нормам. Тестовое производство 2-нанометровых чипов предварительно назначено на 2023 г. На полную мощность конвейер может заработать как в том же 2023 г., так и спустя год или даже два. Точные сроки Apple и TSMC пока не оговаривают.

Освоить 2 нанометра хочет и сама Intel. Еще декабре 2019 г. она раскрыла свои весьма амбициозные планы по переходу на новые суперсовременные нормы производства процессоров и опережению всех своих конкурентов. Но, судя по всему, обогнать TSMC ей все же не удастся.

Intel собирается освоить 2 нм лишь в 2027 г., плюс у нее есть планы на 1,4 нанометра к 2029 г. Тем временем, еще в мае 2021 г. TSMC сделала большой шаг на пути к 1 нанометру. Но она пока не говорит, когда планирует запустить массовое производство таких микросхем.