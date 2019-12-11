Рассекречены планы Intel. Небывалые процессоры по технологии 1,4 нм уже не за горами

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В течение всего следующего десятилетия Intel собирается раз в два года переходить на все более совершенные техпроцессы в стремлении обогнать основных соперников. Конечная цель – 1,4 нанометра против нынешних 10 нм, переход на которые с 14 нм занял у Intel четыре года.

Грандиозные планы Intel

Компания Intel раскрыла свои весьма амбициозные планы по переходу на новые суперсовременные нормы производства процессоров и опережению всех своих конкурентов. Дорожная карта, которую Intel показала на конференции International Electron Devices Meeting (IEDM), рассчитана на 10 лет, и в 2029 г. компания намерена достичь таких высот, о которых пока не задумываются ни AMD, ни Samsung, ни TSMC.

К концу следующего десятилетия по данным ресурса AnandTech, опубликовавшего в интернете слайд с презентации, Intel планирует освоить 1,4-нанометровый техпроцесс, о котором действительно пока не помышляет ни один крупный производитель и разработчик микросхем. Проблема заключается лишь в том, что сейчас, в 2019 г. дела у компании идут далеко не самым лучшим образом.

Вперед, в светлое будущее

Дорожная карта Intel начинается с 2019 г., в котором она, спустя годы трудов, освоила 10-нанометровые нормы производства. Следующий пункт – 7 нанометров, и к этой технологии чипмейкер намерен прийти к 2021 г. одновременно с внедрением технологии EUV – литографии со сверхжестким ультрафиолетовым излучением.

Очень оптимистичные планы Intel на ближайшие 10 лет

Фактически, Intel продолжает исповедовать наблюдение, сделанное в 1965 г. ее основателем Гордоном Муром (Gordon Moore) и получившее в дальнейшем название «закон Мура». Оно гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца или каждые два года.

Intel же собирается каждые два года переходить на новый техпроцесс в течение всего десятилетия и попутно внедрять новые виды литографии, подробности о которых держит в тайне. Так, в 2023 г. она хочет освоить 5 нанометров, в 2025 г. – 3 нм, в 2027 г. – 2 нм, и в 2029 г. достичь поставленной цели в 1,4 нанометра. Как именно она планирует все это сделать, пока остается неизвестным, но, если судить по актуальным темпам развития процессорного бизнеса Intel, шансы на успех пока не очень высоки.

Не самое успешное настоящее

За счет чего Intel планирует такими темпами осваивать все новые и новые техпроцессы, остается загадкой, однако на фоне того, что ей понадобилось четыре года для перехода с 14 нанометров на 10, смена норм каждые два года выглядит очень сомнительной. К тому же, компания никак не может наладить массовое производство новых чипов и продолжает заваливать рынок 14-нанометровыми процессорами, и все это во время того, как AMD, главный ее конкурент, успешно продвигает 7 нанометров.

В настоящее время Intel не только не стремится как можно быстрее вывести на рынок свои по-настоящему новые чипы – она еще и возрождает старые. CNews сообщал, что в начале декабря 2019 г. Intel повторно начала продажи процессора Pentium G3420, который вышел в 2013 г. и основывается на 22-нанометровом техпроцессе. В настоящее время этот чип настолько морально устарел, что даже самые дешевые AMD Ryzen обходят его по производительности и возможностям.

Но, если AMD, у которой нет собственных заводов (она заказывает процессоры у TSMC), постепенно обходит Intel лишь в розничном и оптовом сегментах рынка процессоров, то в сфере производства Intel сильно отстала от большинства других своих конкурентов. Пока она выжимает последние соки из 14-нанометровой линии и грезит о 1,4 нм, корейская Samsung освоила производство по нормам 5 нм, и сделала она это на четыре года раньше, чем собирается сделать Intel – в апреле 2019 г.

Тайваньская компания TSMC, поставляющая микросхемы десяткам клиентов, в том числе AMD и Apple, в июне 2019 г. приступила к разработке 2-нанометрового техпроцесса Сроки перехода на него она пока не называет, но Intel в этом плане она опережает как минимум на семь лет.

Роадмап TSMC на ближайшие несколько лет

По состоянию на 11 декабря 2019 г. TSMC готовилась к запуску 5-нанометровой линии – она заработает в течение 2020 г. 3-нанометровое производство компания планирует освоить в 2021 или 2022 г., в зависимости от уровня спроса. Не исключено, что к 2 нанометрам она вплотную подойдет в 2023 или 2024 г., тогда как Intel к тому моменту освоит лишь 5 нм.

Возможный возврат в прошлое

Дорожная карта Intel рассказала и о заложенной в новые технологии компании возможности так называемого «обратного портирования» (back porting) двух соседствующих узлов карты. Это своего рода защита Intel от возможных неурядиц в процессе освоения новых техпроцессов.

Обратное портирование подразумевает возможность переделки кристалла, изначально заточенного под более тонкий техпроцесс (к примеру, 5 нм) под более старые нормы (например, 7 нм). Фактически, Intel сможет выпускать новые процессоры без задержек, пусть и по более старым технологиям. Back porting она испытает в очень скором будущем - ее новые ядра Willow Cove, которые с самого начала проектировались под 10-нанометровое семейство процессоров Tiger Lake, будут использоваться в 14-нанометровой линейке Rocket Lake.