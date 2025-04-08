Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Moore Gordon Мур Гордон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 66, упоминаний - 107
Moore Gordon и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 1002 6
|Silicon 494 3
|Nature 832 3
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Bloomberg 1627 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Wired - Издание 276 2
|GizmoChina 171 1
|DailyTech 96 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|CMP Net Asia 14 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|The Verge - Издание 619 1
|РИА Новости 1033 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|AnandTech 73 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|VentureBeat 90 1
|Global Times 16 1
|Ars Technica 450 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Forrester Research 834 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|IBM Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.