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Moore Gordon Мур Гордон

СОБЫТИЯ


08.04.2025 Китайцы запатентовали на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции: «Из презентации скопировали даже ошибки» 2
28.05.2024 Выпущен первый в мире биопроцессор на основе органоидов человеческого мозга. Он потребляет «в миллион раз меньше» энергии, чем обычный чип 2
19.09.2023 Intel объявила о революции в производстве чипов. Она будет выпускать сверхплотные «стеклянные» процессоры гигантских размеров 2
25.03.2023 Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур 2
02.12.2022 AMD заявляет: «Закон Мура» умер. Теперь процессоры будут дорожать ускоренными темпами 3
22.03.2022 Актуален ли закон Мура в 2022 году? 2
24.01.2022 Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура» 2
11.06.2021 Искусственный интеллект научился создавать чипы лучше и в разы быстрее людей 2
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора 3
02.06.2020 Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка 2
11.12.2019 Рассекречены планы Intel. Небывалые процессоры по технологии 1,4 нм уже не за горами 2
04.07.2019 Творец чуда AMD пообещал через пять лет поднять Intel с колен 2
07.12.2018 Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос 2
05.06.2017 IBM создала первые в мире 5-нанометровые чипы 1
14.06.2016 Intel выпускает память в 1000 раз быстрее и долговечнее флэш 2
27.04.2016 Intel переписала свою стратегию: ПК теперь не главное 1
22.03.2016 Умер основатель и легендарный гендиректор Intel 2
01.06.2015 Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
23.04.2015 50 лет на острие прогресса 2
19.12.2014 Российские разработчики «железа» выходят за пределы закона Мура 1
21.11.2014 Преодолевая закон Мура: Созданы транзисторы размером 1 нанометр 2
29.10.2012 Ученые IBM спасли индустрию чипов 2
21.05.2012 Школьники из СНГ заняли 9 призовых мест в конкурсе научных проектов Intel 2
15.05.2012 Intеl готовится выпустить 5-нм процессоры 2
01.07.2011 IBM совершила очередной прорыв в компьютерной памяти 2
05.05.2011 Intel заново изобрела транзисторы: чипы станут на 37% быстрее 2
12.04.2011 Intel попытается опередить закон Мура 2
04.05.2010 Закон Мура вновь назвали мертвым 1
26.01.2009 Глава Intel покинет компанию в мае 3
07.02.2008 Intel приступила к поставкам фазовой памяти 2
07.02.2008 Intel начала поставки образцов фазовой памяти 2
04.02.2008 Чипы преодолели рубеж в 2 млрд транзисторов 2
19.09.2007 "Закон Мура умрет через 10-15 лет!" - Мур 1
19.04.2007 Intel выпустит новый вид памяти, замену флэш 2
09.06.2006 Цифровая фотография развивается по закону Мура? 1
26.09.2005 Четверо из пяти богатейших американцев работают в ИТ 2
14.04.2005 Закону Мура исполнилось 40 лет 1
14.04.2005 Закону Мура исполнилось 40 лет 1
26.01.2005 Микросхема - главное изобретение эпохи 1

Публикаций - 66, упоминаний - 107

Moore Gordon и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 59
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Microsoft Corporation 25775 6
Nvidia Corp 4002 5
Samsung Electronics 11065 5
Johnson Controls 33 4
Dell EMC 5180 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Oracle Corporation 7074 4
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13156 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 3
Google LLC 12690 3
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 2
InFocus 70 2
Huawei 4677 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HP Inc. 5883 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Intel Communications Group 15 1
Micron Technology - Numonyx 10 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Renesas Electronics - Intersil 36 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 1
Сейсмотроника 1 1
Infineon Technologies - Qimonda 30 1
FinalSpark 2 1
Philips Electronics - VLSI Technology 21 1
Cisco Systems 5372 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Canon 1439 1
Philips 2099 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 4
eBay Inc 1640 3
Berkshire Hathaway 34 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Tesla Motors 461 1
Boeing 1031 1
Евросеть 1421 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
SoftBank Group 284 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 37
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 7
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MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Forbes - Форбс 1002 6
Silicon 494 3
Nature 832 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Wired - Издание 276 2
GizmoChina 171 1
DailyTech 96 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CMP Net Asia 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
AnandTech 73 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
VentureBeat 90 1
Global Times 16 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Forrester Research 834 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IBM Research 111 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
University of California - Калифорнийский университет 101 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
Franklin Institute - Институт Франклина 2 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
CCNY - City College of New York - Городской колледж Нью-Йорка 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
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