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AlexNet нейронная сеть
УПОМИНАНИЯ
AlexNet и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3572 3
|Intel Corporation 12310 3
|Fujitsu 2047 3
|IBM - International Business Machines Corp 9472 2
|Meta Platforms - Facebook 4466 1
|Google LLC 11948 1
|Fujitsu Laboratories 46 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
|SoftBank Group 263 1
|Tesla Motors 409 1
|Япония 13370 1
|Европа 24385 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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