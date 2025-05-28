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AlexNet нейронная сеть


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Ученые «Яндекса» разработали и выложили в опенсорс один из крупнейших в мире датасетов для развития рекомендательных систем 1
31.01.2021 Что такое нейроморфные вычисления? 1
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора 1
25.05.2017 Fujitsu разработала инновационный механизм распределения памяти для «глубинных нейронных сетей» 1
03.10.2016 Новая технология Fujitsu увеличивает масштабы нейронных сетей для глубинного обучения 1
18.08.2016 Fujitsu разработал технологию для быстрой обработки данных в процессе глубинного обучения 1
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

AlexNet и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3572 3
Intel Corporation 12310 3
Fujitsu 2047 3
IBM - International Business Machines Corp 9472 2
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Google LLC 11948 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
SoftBank Group 263 1
Tesla Motors 409 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3898 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3351 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6875 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16362 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3521 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8079 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5322 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 1
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 4 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 465 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 110 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 87 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 551 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4282 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1055 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2236 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1002 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17375 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 40 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 179 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24825 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3044 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 73 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 2
Nvidia Tesla GPU 168 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Nvidia Maxwell Architecture 6 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 44 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 164 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 111 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
Intel Xeon Phi 38 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 122 1
Google TensorFlow 91 1
Dally Bill - Далли Билл 3 1
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 1
Kelly John - Келли Джон 15 1
Nakata Tsuneo - Наката Тсунео 1 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 1
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
Япония 13370 1
Европа 24385 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 208 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Профсоюз - Профессиональный союз 270 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 515 1
Энергетика - Energy - Energetically 5227 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 701 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1227 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2812 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1257 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1611 1
Forbes - Форбс 858 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1293 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 102 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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