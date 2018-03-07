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Nvidia Pascal

СОБЫТИЯ

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07.03.2018 Начались российские продажи ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Цена 1
14.08.2017 Dell представила новые рабочие станции Precision 1
01.08.2017 NVIDIA Quadro внутри тонкого корпуса 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1
10.04.2017 Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream. Фото 1
16.03.2017 Самые ожидаемые планшеты 2017 года 1
19.01.2017 Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports 1
02.12.2016 Acer Predator 15/17 стали быстрее 1
01.12.2016 Acer начал российские продажи ноутбуков Predator. Фото 1
21.10.2016 «Пасковери» обновила линейку программ для поиска и восстановления паролей на CPU и GPU 1
14.09.2016 IBM запустила новую линейку Linux-серверов для ускорения работы с системами ИИ, машинного обучения и «умной» аналитики 1
13.09.2016 Nvidia представила компактный компьютер для самоуправляемых автомобилей с ИИ 1
30.08.2016 Acer и Asus выпустят ноутбуки-гиганты с экранами 18 и 21 дюйм 1
16.08.2016 Nvidia выводит мобильную графику на новый уровень 1
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 4
07.06.2016 Стали известны характеристики нового эталонного Windows-планшета Microsoft 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Nvidia Pascal и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4000 10
Intel Corporation 12808 4
Acer Group - Acer Inc 2775 4
Microsoft Corporation 25769 3
Google LLC 12682 3
Samsung Electronics 11060 2
Dell EMC 5179 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2173 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 1
PNY Technologies 37 1
Dell Alienware Corp 149 1
Palit Microsystems 45 1
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 22 1
SAP SE 5599 1
Amazon Inc - Amazon.com 3274 1
Huawei 4669 1
Lenovo Group 2446 1
Xiaomi - Сяоми 2227 1
Apple Inc 13148 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4638 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
AKG 66 1
Tesla Motors 461 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22553 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4605 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15425 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18322 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13240 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14762 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3779 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3052 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22483 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10344 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6461 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 3
Вентилятор - Fan 1075 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 3
DDR - Double data rate 3083 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2378 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 3
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 78 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6561 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10686 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6402 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4844 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3634 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2499 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16196 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11522 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2310 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 210 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13471 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10592 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26770 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7862 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 2
Nvidia GeForce GTX 525 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Microsoft Windows 10 1938 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 4
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 4
Microsoft Windows 16875 3
Nvidia Tesla GPU 198 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
Nvidia Drive PX 7 2
Acer Predator ProZone 2 2
Acer Predator FrostCore - Acer Predator FrostBlade 4 2
Nvidia Maxwell Architecture 6 2
AMD Polaris 4 2
Acer SoundPound 3 2
Google Android 15235 2
Microsoft Surface - Планшет 450 2
Microsoft Office 4164 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
Acer Predator 224 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Microsoft Surface Pro - планшет 129 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 2
Nvidia Drive 12 2
Microsoft Surface Pen 29 2
Acer ExoAmp 2 1
Acer Active Stylus - Acer Active Pen 9 1
Acer Smart Amplifier 1 1
Adobe Premiere 117 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Torch - Браузер 21 1
Dell Inspiron AIO - Dell Inspiron One - Dell Inspiron Gaming Desktop - серия моноблоков 19 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 195 1
Acer Predator DustDefender 8 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
Kelly John - Келли Джон 15 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19123 3
Китай - Тайвань 4245 2
США - Калифорния 4828 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Германия - Федеративная Республика 13218 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Китай - Пекин - Beijing 1095 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21615 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1709 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6053 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18129 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8955 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5503 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1726 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11302 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1089 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1013 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27264 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 1
ZDnet 663 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TENAA 19 1
DigiTimes Research 23 1
IDC - International Data Corporation 4974 1
IBM Research 111 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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