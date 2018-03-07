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Nvidia Pascal
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 20
Nvidia Pascal и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4000 10
|Intel Corporation 12808 4
|Acer Group - Acer Inc 2775 4
|Microsoft Corporation 25769 3
|Google LLC 12682 3
|Samsung Electronics 11060 2
|Dell EMC 5179 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2173 2
|IBM - International Business Machines Corp 9699 2
|Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 1
|PNY Technologies 37 1
|Dell Alienware Corp 149 1
|Palit Microsystems 45 1
|Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 22 1
|SAP SE 5599 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3274 1
|Huawei 4669 1
|Lenovo Group 2446 1
|Xiaomi - Сяоми 2227 1
|Apple Inc 13148 1
|Meta Platforms - Facebook 4618 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4638 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
|AKG 66 1
|Tesla Motors 461 2
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
|Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
|Kelly John - Келли Джон 15 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.