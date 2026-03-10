Получите все материалы CNews по ключевому слову
PNY Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
PNY Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
|Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
|Brown Jeff - Браун Джефф 16 2
|Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
|Филин Павел 7 1
|Гарина Руфина 1 1
|Chapoulaud Laurent - Шапуло Лоран 1 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Жуков Максим 14 1
|Родионов Максим 12 1
|Юлдашева Мария 1 1
|Башлыков Александр 11 1
|Газаров Артур 77 1
|DigiTimes - Издание 1327 2
|CNews - ZOOM.CNews 1854 2
|Inquirer 463 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
|Tom’s Hardware 546 1
|BleepingComputer - Издание 431 1
|TrendForce 153 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.