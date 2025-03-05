Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25208
Персоны 72830
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2582
Мероприятия 843

Nvidia NVlink высокопроизводительная компьютерная шина


05.03.2025 В два раза эффективнее: ITglobal.com протестировал ускорители Nvidia L40S в задачах ИИ 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
27.06.2024 Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon 1
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
19.03.2024 Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 1
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
23.08.2023 Антон Чунаев, Selectel: о настоящем и будущем высокопроизводительных вычислений, видеокартах и рынке ML 1
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай 1
21.09.2022 Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий 1
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка 1
25.03.2022 Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер 1
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 2
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
27.04.2020 «Инфосистемы Джет» на конференции Cnews представит уникальную разработку для многократного ускорения аналитики больших данных 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
11.07.2019 МТС открыла бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру 1
25.12.2018 Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены 1
03.12.2018 Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена 2
26.04.2018 Mail.Ru Group запустила в России облачные вычисления на GPU 1
28.03.2018 Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций 2
05.12.2017 IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 1
12.10.2017 Графические процессоры Nvidia Volta появятся в новых серверах Fujitsu Primergy 2
28.09.2017 Крупнейшие производители серверов представили системы на базе Nvidia Volta 2
14.08.2017 Dell представила новые рабочие станции Precision 1
31.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для задач ИИ 1
30.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для ИИ 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1
11.05.2017 Nvidia представила новое поколение архитектуры графических процессоров Volta 1
13.04.2017 В России представлен суперкомпьютер Nvidia DGX-1 для задач ИИ 1
08.02.2017 Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций 1
16.11.2016 Nvidia и Microsoft совместно развивают ИИ в корпоративной сфере 1
14.09.2016 IBM запустила новую линейку Linux-серверов для ускорения работы с системами ИИ, машинного обучения и «умной» аналитики 2
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 2
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 2

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Nvidia NVlink и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3516 34
IBM - International Business Machines Corp 9450 8
Dell EMC 5037 7
Intel Corporation 12231 5
Google LLC 11845 5
AMD - Advanced Micro Devices 4257 5
Amazon Inc - Amazon.com 3017 4
Huawei 3962 4
Lenovo Group 2297 4
Microsoft Corporation 24692 4
OpenAI 234 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 3
Oracle Corporation 6719 3
Fujitsu 2043 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 3
Samsung Electronics 10298 3
Broadcom - VMware 2379 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 3
Supermicro 109 3
Selectel - Селектел 393 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 3
HP Inc. 5696 2
VK - Mail.ru Group 3461 2
Diasoft - Диасофт 887 2
Naumen - Наумен 630 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Cloudera 58 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
SAP SE 5293 2
Meta Platforms - Facebook 4447 2
Ampere Computing 50 2
Wistron 73 2
Quanta Computer 210 2
Цифра ГК 2443 2
PNY Technologies 36 2
Yandex - Яндекс 7460 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 48 2
8288 2
Tesla Motors 400 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 3
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
Газпром нефть 625 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Альфа-Банк 1781 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Деловые Линии ГК 69 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
Верный - торговая сеть 291 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 1
Почта России ПАО 2120 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
Газпром ПАО 1346 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Федеральное казначейство России 1787 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 33
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 20
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1630 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 16
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 14
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 11
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 9
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 66 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 8
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 82 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6158 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7937 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3759 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 6
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2797 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2691 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 918 4
Nvidia Tesla GPU 167 18
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 13
Nvidia Volta GV 31 9
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 44 8
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 7
Nvidia Quadro GPU 248 7
Intel x86 - архитектура процессора 1869 6
IBM Power Systems - серия серверов 229 6
IBM Power9 22 5
OpenAI ChatGPT 362 5
Linux OS 10047 4
Google TensorFlow 88 4
Nvidia Pascal 16 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1349 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 3
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 3
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 11 3
Caffe - среда для глубинного обучения 19 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 3
Nvidia TensorRT 17 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Nvidia Maxwell Architecture 6 2
Red Hat OpenShift 133 2
Broadcom - VMware vSphere 564 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 2
Torch - Браузер 21 2
IBM Power8 30 2
Apache MXNet 13 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 2
Apple iPhone 6 4862 2
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 2
Microsoft Project Olympus 2 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 97 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 9 2
Nvidia Blackwell 12 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 7
Струченко Алексей 8 3
Рабкин Александр 5 3
Buck Ian - Бак Йэн 11 3
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Легостаева Светлана 88 2
Чернышев Андрей 69 2
Никитин Андрей 46 2
Петров Илья 9 1
Путин Сергей 63 1
Гоц Роман 46 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Мотовилов Олег 71 1
Абакумов Евгений 206 1
Егоров Владимир 82 1
Сирота Юрий 67 1
Путятинский Сергей 86 1
Ганин Егор 54 1
Аршавский Анджей 31 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Рафаловский Давид 32 1
Антонов Александр 77 1
Бахаев Алексей 13 1
Сидоров Алексей 19 1
Педоренко Андрей 42 1
Сырцев Николай 3 1
Клявин Владимир 49 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Прусов Дмитрий 10 1
Попов Юрий 15 1
Кравченко Сергей 13 1
Кузьминов Илья 11 1
Васильев Григорий 40 1
Кристофари Николай 6 1
Прохоров Фёдор 83 1
Мадани Фарид 11 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 3
Казахстан - Республика 5575 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Европа 21818 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 2
Китай - Тайвань 4004 2
Израиль 2740 2
Япония 13313 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Украина 7637 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Грузия 1247 1
Индия - Bharat 5480 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Ближний Восток 2954 1
США - Калифорния 4632 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
США - Техас 991 1
Куба - Республика 363 1
США - Техас - Остин 173 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 5
Аренда 2441 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 3
Закон Мура - Moore's law 206 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3055 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 2
Reference - Референс 186 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1559 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1332 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1587 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Здравоохранение - Реабилитация 381 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1591 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2028 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 1
The Guardian - Британская газета 366 1
FT - Financial Times 1226 1
Tom’s Hardware 408 1
The Verge - Издание 560 1
IBM Research 108 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Мишень 166 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
РАН - Российская академия наук 1887 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 14 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще