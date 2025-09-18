Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Nvidia инвестировала в Intel $5 млрд. Компании конкурируют на рынке видеокарт, и Nvidia для Intel – крупнейший соперник здесь. Сама Intel находится в крайне затруднительном финансовом и репутационном положении – у нее гигантский чистый убыток, а вместо новых процессоров она перевыпускает старые, давая им новые названия.

Стратегическое партнерство

Американские компании Intel и Nvidia объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого Nvidia войдет в состав совладельцев Intel. Как пишет TechSpot, реализовано это будет через покупку значительного количества акций Intel.

Согласно условиям партнерства, Nvidia потратит на ценные бумаги Intel $5 млрд. При этом стоимость одной акции составит для нее $23,28. Размер доли, которая перейдет в собственность Nvidia, новоиспеченные партнеры не разглашают.

TechSpot уточняет, что Nvidia покупает акции Intel примерно на 6% дешевле рыночной стоимости.

Важно подчеркнуть, что Nvidia и Intel не только партнеры, но и давние соперники. Еще в конце 1990-х они дрались за покупателей на рынке видеокарт, но в итоге Intel уступила и сосредоточилась на процессорах и чипсетах. С 2021 г. Intel снова выпускает видеокарты, то есть вновь конкурирует с Nvidia. Впрочем, едва ли это можно назвать боем равных – за четыре года Intel не отвоевала и 1% мирового рынка видеоускорителей из-за многочисленных проблем с ее картами.

Core с GeForce

Главным выгодоприобретателем в сделке между Nvidia и Intel могут оказаться обычные потребители. Одна из частей сделки – это выпуск новых х86-процессоров пользовательского уровня со встроенными графическими ускорителями Nvidia.

Intel Предыдущая попытка Intel встроит в процессор дискретную графику особым успехом не увенчалась

Для Intel это означает, что она наконец-то сможет повысить свои шансы на достойную конкуренцию с AMD – еще одним крупнейшим производителем х86-чипов в мире. С 2017 г., когда вышли первые процессоры Ryzen, AMD планомерно отбирает у Intel долю рынка, процент за процентом, в том числе и за счет производительной графической подсистемы в своих чипах. И для этого помощь Nvidia ей не нужна – AMD десятилетиями развивает собственные видеокарты Radeon. В 2006 г. она специально для этого купила компанию Ati.

Что задумала Intel

Комментируя подписание соглашения, Intel заявила, что ее новые процессоры с графикой Nvidia внутри будут предназначены для широкого спектра персональных компьютеров, и в особенности в игровых моделях. Однако компания не раскрывает, когда собирается выпустить такие CPU, сколько они будут стоить, и придется ли покупать под них новую материнскую плату.

Intel известна тем, что часто перевыпускает старые с точки зрения спецификаций процессоры под новые сокеты, что вынуждает пользователей покупать новые системные платы. AMD, напротив, часто создает новые CPU под старые материнские платы.

Также Intel отныне выпускает совсем уж старые процессоры под новым названием. Как сообщал CNews, такой трюк она попыталась провернуть в сентябре 2025 г., но ее быстро раскусили.

Nvidia тоже не называет сроки выпуска первых процессоров Intel со своими графическими решениями внутри.

Как пишет TechSpot, партнерство двух техногигантов обеспечит более тесную интеграцию архитектур чипов Core и GeForce благодаря использованию интерфейса Nvidia NVLink для соединения центральных и графических процессоров. NVLink обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и меньшую задержку в сравнении с PCI-E.

Вторая попытка

У Intel уже есть опыт по интеграции в свои процессоры графического решения сторонней компании, однако широкого распространения такие чипы не получили. Речь про CPU линейки Kaby Lake-G, вышедшей в 2017 г.

Вот только тогда Intel работала в паре не с Intel, а AMD. Кристаллы графического ускорителя AMD Radeon Vega располагались на одной подложке с CPU Intel, а объединял их интерфейс PCIe 3.0.

Kaby Lake-G довольно быстро ушли в небытие. Одна из причин – им были нужны более производительные системы охлаждения, что требовало от выпускающих их компаний дополнительных вливаний денег и времени в разработку. В 2019 г. Intel сняла чипы Kaby Lake-G с производства и больше к выпуску подобных гибридов не возвращалась до сентября 2025 г.

С миру по доллару

Intel находится в очень тяжелом финансовом положении, отчитываясь об одном рекордном чистом убытке за другим. Сейчас она вынуждена распродавать свои акции, и число ее совладельцев растет.

В августе 2025 г. власти США Intel объявили о соглашении, по которому правительство страны получит 9,9% акций компании, что составит около $8,9 млрд. $5,7 млрд из этой суммы поступят из нераспределенных грантов по законам CHIPS и Science, а $3,2 млрд – из программы Secure Enclave. Правительство США не будет иметь места в совете директоров Intel, и есть вероятность, что Nvidia его тоже не получит, пишет TechSpot.

В августе 2025 г. в состав акционеров вошел японский холдинг SoftBank. Он владеет компанией ARM, одним из источников проблем Intel, потому что она развивает одноименную процессорную архитектуру. Чипы на базе ARM показывают себя лучше в большинстве задач, что видно на примере компьютеров Apple, хотя AMD с этим не согласна.