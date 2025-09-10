Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM
AMD пытается опровергнуть информацию о превосходстве ARM-процессоров над чипами с архитектурой х86, которые она и разрабатывает. Она воспользовалась своим присутствием на крупной выставке IFA 2025 и попыталась доказать, что х86-чипы опережают ARM-процессоры. Вот только отсутствие х86-решений во всех смартфонах, почти во всех планшетах и во всей современной технике Apple говорит о прямо противоположном. Да и из ноутбуков такие процессоры постепенно исчезают, уступая место ARM.
Неправда ваша
Компания AMD, один из немногих оставшихся в мире разработчиков процессоров с архитектурой х86, встала на защиту этих чипов перед всей планетой. Как пишет TechSpot, на выставке IFA 2025 в Берлине она заявила о том, что чипы на х86 вовсе не так плохи в сравнении с ARM и даже превосходят их в производительности.
AMD также уверяет, что х86-решения потребляют меньше энергии в сравнении с конкурентами на архитектуре ARM. В качестве примера она привела несколько процессоров для ноутбука, не только своих, но и своего основного конкурента – компании Intel, но без конкретных значений.
IFA – это ежегодная международная выставка техники и технологий, а AMD и Intel – едва ли не единственные в мире компании, которые по-прежнему держатся за х86. Есть еще китайская Zhaoxin, но ее доля на мировом рынке почти не отличается от нуля.
Тем временем процессоры на ARM разрабатывает гораздо большее количество компаний. Это MediaTek, Unisoc, Qualcomm, Samsung и, конечно же, Apple. Последняя в июне 2020 г. на весь мир заявила, что больше не намерена использовать процессоры Intel в своих компьютерах, после чего полностью перевела все линейки ПК и ноутбуков на чипы ARM собственной разработки.
Аргументы AMD
Прямо-таки конкретных аргументов в пользу х86 AMD так и не привела. Как пишет TechSpot, она напирала на некое «общее взаимодействие системы» (overall system experience). Компания подчеркнула, что именно конструкция процессора, интеграция в него графической подсистемы, а также архитектура памяти в совокупности определяют энергоэффективность и время автономной работы современных устройств.
В качестве примера AMD привела ряд недавно вышедших ноутбуков с ее современными процессорами Ryzen, а также на готовящиеся к выпуску чипы Intel Lunar Lake. Компания утверждает что эти платформы не только не уступают конкурентам по времени автономной работы, но и обеспечивают широкую совместимость со всей экосистемой программного обеспечения x86, которая разрабатывалась десятилетиями.
Конкретика? Какая конкретика?
Никаких конкретных цифр AMD не привела, призналась, что несколько лет назад была на распутье и вполне серьезно рассматривала возможность перехода к разработке процессоров на ARM. Однако в конечном итоге она сделала выбор в пользу х86, которую эксплуатирует десятилетиями, сославшись на очевидные для нее преимущество совместимости программного обеспечения и сохраняющуюся популярность x86 на рынке.
Между тем, руководство AMD, которое принимает участие в выставке IFA, открыто признает, что ноутбуки на процессорах ARM уже заняли место под солнцем и становятся все более популярными. Основную лепту в это вносит компания Qualcomm – в 2024 г. она выпустила сразу несколько линеек таких CPU для ноутбуков из самых разных ценовых категорий, в том числе и очень недорогих по современным меркам.
Но AMD подчеркивает. Что большинство ноутбуков и современных портативных игровых приставок поставляться с процессорами x86.
И все-таки AMD боится
Заявления AMD прозвучали в ответ на продолжающиеся обсуждения и спекуляции в отрасли о том, как процессоры на базе ARM могут подорвать устоявшееся доминирование аппаратного обеспечения x86 в ПК и ноутбуках. Компания ожидает продолжения конкуренции между x86 и ARM, но уверена в возможностях x86.
Однако руководство AMD, вероятнее всего, прекрасно понимает, что ARM – это очень серьезный противник. Это видно по тому, что компания решила объединиться с Intel, своим давним конкурентом, в вопросе развития х86. Это случилось в конце 2024 г., и CNews писал тогда, что это решение связано именно с ростом популярности ARM.
Стоит подчеркнуть, что х86-процессоров нет в современных смартфонах вовсе не по прихоти производителей. В мире существует несколько давно устаревших смартфонов на чипах Intel Atom, но они проигрывали своим прямым конкурентам на ARM-процессорах как по времени автономной работы, так и по производительности. Один из примеров – Lenovo IdeaPhone K900 12-летней давности. А самым первым смартфоном с процессором Intel Atom, как сообщал CNews, был почти 14-летний Lenovo K800.
На момент выхода материала ни AMD, ни Intel не разрабатывали процессоры для смартфонов и планшетов. Они сосредоточены на чипах для настольных ПК, серверов и ноутбуков. Последние также используются в портативных игровых консолях.