Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM

AMD пытается опровергнуть информацию о превосходстве ARM-процессоров над чипами с архитектурой х86, которые она и разрабатывает. Она воспользовалась своим присутствием на крупной выставке IFA 2025 и попыталась доказать, что х86-чипы опережают ARM-процессоры. Вот только отсутствие х86-решений во всех смартфонах, почти во всех планшетах и во всей современной технике Apple говорит о прямо противоположном. Да и из ноутбуков такие процессоры постепенно исчезают, уступая место ARM.

Неправда ваша

Компания AMD, один из немногих оставшихся в мире разработчиков процессоров с архитектурой х86, встала на защиту этих чипов перед всей планетой. Как пишет TechSpot, на выставке IFA 2025 в Берлине она заявила о том, что чипы на х86 вовсе не так плохи в сравнении с ARM и даже превосходят их в производительности.

AMD также уверяет, что х86-решения потребляют меньше энергии в сравнении с конкурентами на архитектуре ARM. В качестве примера она привела несколько процессоров для ноутбука, не только своих, но и своего основного конкурента – компании Intel, но без конкретных значений.

IFA – это ежегодная международная выставка техники и технологий, а AMD и Intel – едва ли не единственные в мире компании, которые по-прежнему держатся за х86. Есть еще китайская Zhaoxin, но ее доля на мировом рынке почти не отличается от нуля.

AMD Заявления AMD немного расходятся с реальностью

Тем временем процессоры на ARM разрабатывает гораздо большее количество компаний. Это MediaTek, Unisoc, Qualcomm, Samsung и, конечно же, Apple. Последняя в июне 2020 г. на весь мир заявила, что больше не намерена использовать процессоры Intel в своих компьютерах, после чего полностью перевела все линейки ПК и ноутбуков на чипы ARM собственной разработки.

Аргументы AMD

Прямо-таки конкретных аргументов в пользу х86 AMD так и не привела. Как пишет TechSpot, она напирала на некое «общее взаимодействие системы» (overall system experience). Компания подчеркнула, что именно конструкция процессора, интеграция в него графической подсистемы, а также архитектура памяти в совокупности определяют энергоэффективность и время автономной работы современных устройств.

В качестве примера AMD привела ряд недавно вышедших ноутбуков с ее современными процессорами Ryzen, а также на готовящиеся к выпуску чипы Intel Lunar Lake. Компания утверждает что эти платформы не только не уступают конкурентам по времени автономной работы, но и обеспечивают широкую совместимость со всей экосистемой программного обеспечения x86, которая разрабатывалась десятилетиями.

Конкретика? Какая конкретика?

Никаких конкретных цифр AMD не привела, призналась, что несколько лет назад была на распутье и вполне серьезно рассматривала возможность перехода к разработке процессоров на ARM. Однако в конечном итоге она сделала выбор в пользу х86, которую эксплуатирует десятилетиями, сославшись на очевидные для нее преимущество совместимости программного обеспечения и сохраняющуюся популярность x86 на рынке.

Между тем, руководство AMD, которое принимает участие в выставке IFA, открыто признает, что ноутбуки на процессорах ARM уже заняли место под солнцем и становятся все более популярными. Основную лепту в это вносит компания Qualcomm – в 2024 г. она выпустила сразу несколько линеек таких CPU для ноутбуков из самых разных ценовых категорий, в том числе и очень недорогих по современным меркам.

Но AMD подчеркивает. Что большинство ноутбуков и современных портативных игровых приставок поставляться с процессорами x86.

И все-таки AMD боится

Заявления AMD прозвучали в ответ на продолжающиеся обсуждения и спекуляции в отрасли о том, как процессоры на базе ARM могут подорвать устоявшееся доминирование аппаратного обеспечения x86 в ПК и ноутбуках. Компания ожидает продолжения конкуренции между x86 и ARM, но уверена в возможностях x86.

Однако руководство AMD, вероятнее всего, прекрасно понимает, что ARM – это очень серьезный противник. Это видно по тому, что компания решила объединиться с Intel, своим давним конкурентом, в вопросе развития х86. Это случилось в конце 2024 г., и CNews писал тогда, что это решение связано именно с ростом популярности ARM.

Стоит подчеркнуть, что х86-процессоров нет в современных смартфонах вовсе не по прихоти производителей. В мире существует несколько давно устаревших смартфонов на чипах Intel Atom, но они проигрывали своим прямым конкурентам на ARM-процессорах как по времени автономной работы, так и по производительности. Один из примеров – Lenovo IdeaPhone K900 12-летней давности. А самым первым смартфоном с процессором Intel Atom, как сообщал CNews, был почти 14-летний Lenovo K800.

На момент выхода материала ни AMD, ни Intel не разрабатывали процессоры для смартфонов и планшетов. Они сосредоточены на чипах для настольных ПК, серверов и ноутбуков. Последние также используются в портативных игровых консолях.